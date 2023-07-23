Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Платить собой

Платить собой

Источник: facebook.com 23 июля 2023 6644
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Это очень грустно, когда в отношениях мы путаем признаки большой любви и преданности с симптомами созависимости. В чём причина такого поведения - читайте далее...

Платить собой Если человек в отношениях начинает "платить" собой, делать больше чем хочет, ждать отдачи, жертвовать, снимать с себя последнее, чаще всего это не признак большой любви или преданности, но признак приближениям к детской травме и созависимым отношениям.

Любовь даётся бесплатно

Это память того, как этот человек, будучи ребёнком, не мог получить любовь просто так и начинал платить собой, своим телом, желаниями или эмоциями, чтобы заслужить любовь, потому что у детей нет ничего кроме их самих.

Нечем платить, кроме себя. И это очень грустно.

Ведь любовь даётся бесплатно, только не все об этом знают.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

аглая Датешидзе отношения преданность жертва психология

Еще от facebook.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы оставляем в наследство своим детям только две вещи — корни и крылья. Ходдинг Картер
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.