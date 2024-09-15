Почему бывает непросто быть искренним даже с близкими

Мы рисуем себе картину общения друг с другом на основе искренности, открытости, «по-настоящему». Почему же на деле - особенно при контакте с близкими и дорогими нам людьми - это не удается реализовать? Что служит препятствием и не позволяет ясно выразить то, что мы реально ощущаем? Вот ключевые факторы, не позволяющие общению быть полноценным и открытым.

Мы рисуем себе картину общения друг с другом на основе искренности, открытости, «по-настоящему». Почему же на деле - особенно при контакте с близкими и дорогими нам людьми - это не удается реализовать? Что служит препятствием и не позволяет ясно выразить то, что мы реально ощущаем? Вот ключевые факторы, не позволяющие общению быть полноценным и открытым.

Учимся говорить и слушать

Важные идеи

Расшифровать «месседж» бессознательного

Если слово является средством трансляции информации, то все наши оговорки, околичности, молчание передают то, что мы стараемся вытеснить из сознательного.

Учиться слушать собственного ребенка

Для полноценного формирования личности ему важно, чтобы родители слышали и слушали его.

Идентификация собеседника

Мать-подруга, любимый человек, заменяющий персону отца… Важно избегать подобного смешения ролей для полноценного общения.

«Какой замечательный подарок, дорогая, - это бред!.. Ой, я хотела сказать, что это блеск!» Оговорка - типичный способ ненароком выдать ту правду, которую не выразить другим путем. Порой наша речь не только сообщает, но и, с другой стороны, скрывает, вводит в заблуждение.

Любая беседа кроме очевидного содержания заключает в себе массу иных, завуалированных месседжей. Плюс ко всему, характер общения – тем более, если говорим мы с близкими, - в большой мере зависят от наших взаимоотношений, а в них могут присутствовать разные, даже диаметрально противоположные эмоции и чувства. Поэтому не нужно удивляться, что зачастую нам непросто найти общий язык.

Разговор двух глухих

Существует пропасть между общепринятым толкованием слов – соответственно словарям - и тем, какой смысл они заключают для нас в тот миг, когда мы их произносим. Я, к примеру, упрекаю друга в том, что он не торопится оформить наши отношения, и в ответ он говорит мне «да». Как это понимать: «Да, это правда» или «Да, я слышу тебя, но не согласен с тем, что ты говоришь»? Имеется риск, что далее последует так называемый «разговор глухих: каждый из участников разговора станет говорить о своем, не понимая другого.

О чем идет речь?

о разделить на 2 типа. 1-й - social talk, светский разговор, когда мы обсуждаем написанное в популярном журнале, цены на бензин, плохую погоду… По большому счету наше общение включает именно такие беседы. О себе и собственных переживаниях мы сообщаем намного реже, однако, именно такое общение считаем близким, интимным, и оно вызывает максимальные затруднения.

Проблема, описанная еще Фрейдом: мы обладаем сумеречной областью бессознательного, которое не поддается контролю и скрыто управляет нашим поведением. Например, девушка говорит своему парню, неожиданно отменившему встречу: «Родители тебе не объясняли, что следует держать свое слово и выполнять то, что обещал?» Вроде упрек ясен, но продолжение диалога уже невозможно. Потому что реальная подоплека гнева девушки - не плохое воспитание парня, а ее задетое самолюбие, испорченный выходной день.

Почему в таком случае прямо не сообщить о том, что нас беспокоит? «Зашифрованные» месседжи имеют место тогда, когда мы не доверяем своему визави или убеждены, что он не в состоянии нас понять. Но кодировать собственные сообщения мы вполне можем и сознательно, тем более, ранее наша открытость приносила плачевные результаты.

Под прикрытием слов

Посредством слов мы можем вуалировать то, что нас реально беспокоит. Девушка привела своего нового друга для знакомства с родителями. Оказалось, что он годами старше ее отца. Родители были смущены, но не решились затрагивать эту тему. Говорили о погоде, о экономической ситуации – обо всем, далеком от личного.

Когда существует вероятность ранить дорогого человека, нарушить его персональное пространство, беседа «ни о чем» приходит на помощь.

В другой ситуации вроде бы невинное высказывание служит кодом к смыслу, который сам говорящий не в состоянии (или не хочет) осознать. Женщине звонит возбужденная мать: в воскресенье внук с друзьями были на даче и не оставили съестного в холодильнике. Почему бабушка не обсудила это с внуком прямо? Может, пустой холодильник не так уж тревожит ее. В реальности для нее важно иное: дочь неправильно воспитывает сына. Она недобросовестная мать, а значит, и дочь, которая приносит разочарование.

Пишу, чтобы сказать

Когда конструктивный диалог не выходит (по причине сильных эмоций или потому, что человек, с которым мы желаем побеседовать, избегает разговора), можно написать ему письмо. Письмо имеет значение и для адресата, и для его автора, потому что зачастую живое общение (голос, интонация) не дает понять настоящий смысл сказанного.

Хорошо начинать послание таким образом: «Я скажу тебе то, чего раньше никогда не говорил(а)». Письмо должно включать 4 главных пункта:

вот что ты мне сделал(а);

вот что я ощутил(а);

вот как это отразилось на моей жизни;

вот чего я теперь ожидаю.

Подобное послание даст возможность уйти от бессмысленного диалога.

Собеседник реальный и мнимый

Чтобы диалог произошел, нужно осознавать не только «куда» транслируется речь (с кем вы говорите), но и «откуда» она исходит (кто вы есть). Бывает, что с собеседником в обход нашей воли общаемся не мы, а наше обиженное «Я».

Если роли неясно очерчены, фактором трудностей может быть невнятный образ адресата. Дочери сложно строить контакт с матерью как мамой, если она «мать-подруга», не принимающая во внимание разницу поколений и рассказывающая дочери о своей интимной жизни.

Часто мы общаемся не с человеком как таковым, а с личными представлениями о нем. Те его высказывания, которые отвечают данным представлениям, мы слышим, а прочие - отрицаем, не воспринимаем.

Однако, ключевой источник недопонимания - наше бессознательное. Мы транслируем на партнеров переживания, которые испытывали к своим родителям. Если мужчина воспринимается женщиной не как адекватная «вторая половина», а как замещение сильной фигуры отца, ей сложно общаться с ним в равноправной позиции.

Первые слушатели

Речь будет инструментом общения, поможет раскрыть свой потенциал, если ваши родители умели вас слушать. Но так бывает не всегда. И, став взрослыми, эти личности не могут ясно выражать свои желания и чувства, отстаивать собственную точку зрения.

Если родители не видят в ребенке полноценного собеседника, их взаимодействие будет поверхностным и в перспективе не послужит для человека ценным опытом, применяемым во взрослой жизни.

Вникнуть и не судить

Общение - это не только способность ясно (и не обидно для окружающих) выразить мысль, но и умение слушать. Мы настолько поглощены собой, своими проблемами и заботами, что у нас просто не хватает сил, внимания и времени для других людей.

Умение слушать - это ведь не только способность воспринимать чью-то речь. Это умение стать чьей-то точкой опоры, поддержкой и союзником. А для этого необходимо ненадолго отставить свои взгляды и ценности, чтобы объективно соприкоснуться с микрокосмом собеседника.

Диалог в безмолвии

Да, мы общаемся посредством речи, но истинный диалог происходит без слов. Насколько нам дороги, например, молчаливые прогулки с друзьями, когда слов не требуется, а чувство ценности пережитых минут сохраняется в нас долгие годы. Не зря, выражая восхищение, мы произносим: «Нет слов!».опубликовано econet

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