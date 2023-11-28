Почему человек вызывает физическое отвращение

Если человек испытывает отвращение, это непреодолимое препятствие. Можно ставить крест на отношениях, ничего не выйдет.

«Дружба между мужчиной и женщиной возможна, если между ними есть легкое физическое отвращение», - так сказал Ницше. Очень мягко сказал. Потому что между мужчиной и женщиной в этом случае невозможна любовь. Никакого чувства между ними быть не может. Даже если это замечательные, прекрасные, душевные люди. Но не будет любви, и точка.

Мнение психолога: Физическое отвращение - причины

Генрих Восьмой уж на что был страстен и женолюбив, но не смог преодолеть отвращение даже в интересах короны. Он даже женился на Анне Клевской, но не смог с ней спать в одной постели, такой отталкивающей она ему показалась. Он даже обзываться начал - назвал новую жену «фламандской кобылой» и заявил, что от неё дурно пахнет. Интересно, что несчастная неудавшаяся королева о Генрихе сказала то же самое. Они разорвали брак. А потом Генрих преспокойно с Анной дружил и обзываться перестал. Как друг она его устраивала…

Иногда так бывает: у одного человека есть это физическое отвращение. А у другого - нет. И тоже ничего хорошего не получится. Есенин жил у Галины Бениславской, которая страстно любила поэта. А потом написал ей записку, что ценит ее дружбу. Но нисколько не любит ее как женщину. А сама Галя рассказывала смеясь, что Есенин заставлял ее ежедневно мыть голову и менять белье. В условиях коммунальной квартиры, когда не было ни воды, ни ванны, таким мелочам не придавали значения. Но, видимо, Есенин пытался справиться с отвращением; запах тела этой женщины был ему неприятен. Он ее ценил. Но с отвращением ничего не мог поделать, как мы в детстве ничего не могли поделать с отвращением к полезному вареному луку или к пенке от молока…

Если человек испытывает отвращение, это непреодолимое препятствие. Можно ставить крест на отношениях, ничего не выйдет.

Иногда отвращение появляется не сразу. Оно может прийти после подлого поступка или измены. Человек распознается подсознанием как «грязный». И становится физически неприятен. «Расколдовать» человека невозможно. И отношения через некоторое время распадутся, даже если вы искренне простили. «Подсознание ничего не прощает», как писал психолог Ференци.

С таким отвращением все понятно. Но есть ещё один вид отвращения, который человек навлекает на себя сам. Вы любите икру? Попробуйте съесть столько, чтобы вас стошнило. И любовь к икре сменится отвращением. Когда чем-то объешься, противно смотреть на это «что-то», не то что есть…

Можно так «перекормить» собой человека, что его начнёт тошнить при виде нас. Часто такое скрытое отвращение возникает у супругов, которые слишком много времени проводят вместе. И один супруг буквально навязывает себя другому. Слишком много говорит, требует внимания, объятий, ласк, проявляет чрезмерную заботу, не даёт отдохнуть от себя… И на ранней стадии отношений можно так обкормить собой человека, что симпатия и влечение сменятся отвращением очень быстро.

Отвращение тем опасно, что «убрать» его невозможно. Надо или смириться и выбрать дружбу. Или выходить из отношений. Гипнозом и магией ничего не добиться; можно, конечно, загипнотизировать человека и внушить ему, что он ест мёд, а не уксус, только внушение пройдёт очень скоро. А уксус останется уксусом… Любовь и страсть невозможно внушить, если есть отвращение.

А отвращение от избытка и навязчивости - вот его можно избежать. Не надо перекармливать человека вниманием, заботой, прикосновениями и близостью, иначе его начнёт подташнивать, а потом тошнить. Небольшие разлуки полезны. И небольшая дистанция полезна все же. А иначе любовь превратится в дружбу, а карета - в тыкву…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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