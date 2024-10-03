Почему другой нас раздражает?

Человек может раздражать нас, потому что мы имели/имеем ожидания, с ним связанные, которые не оправдались.

Согласно психоаналитической теории, человек раздражает, как и вызывает иные эмоциональные состояния, вследствие работы механизма проекции, когда мы наделяем его качествами, присущими нам самим, но которые в себе не принимаем или отрицаем, или своими домыслами, фантазиями о том, каким этот человек должен быть или какой он есть.

Почему человек нас раздражает: причины и что делать

А откуда берутся домыслы? Почему мы наделили именно этими качествами именно этого субъекта?

Потому что именно это представление для чего-то нам необходимо в данный момент, оно призвано защитить наше Я.

Например, если человек испытывает зависть к другому, то тот, другой начинает его раздражать.

Тому, кто вызывает негативные эмоции, приписываются свойства, благодаря которым завистник убеждает себя, что тот, другой не обладает никакими выдающимися способностями, что он по определению хуже, ну или не лучше.

В действительности, завистник, сравнивая себя с объектом зависти, сам думает о себе, что не обладает никакими выдающимися способностями. Но, чтобы не обесценивать себя, он выбирает обесценить других. Происходит такая вот инверсия.

Или же, человек может испытывать к другому сексуальные, любовные чувства, но считать их опасными, или другой может не отвечать взаимностью. Вследствие этого, он замещает чувство со знаком "+" на чувство со знаком "—".

Другой человек может напоминать нам кого-то из нашего прошлого или настоящего, с кем не сложилось хороших отношений, поэтому наш проективный механизм наделяет другого качествами этого знакомого, чтобы проиграть с ним определенный сценарий или завершить гештальт.

Например, в прошлом человек нанес нам травму, а сегодня тот, на кого мы спроецировали его образ, призван пострадать за наши прошлые обиды, даже если в действительности не имеет к ним никакого отношения.

Человек может нас раздражать и потому, что мы видим в нём качества, которые презираем или запрещаем себе: слабость, спонтанность, сексуальность...

Человек может раздражать и потому, что нарушает наши границы или создаёт когнитивный диссонанс. Но такое поведение не просто выявить сразу, не имея достаточного опыта.

Из рассказа клиентки:

"Долго не могла понять, почему меня так дико бесит свекровь, ведь она хорошо ко мне относится. Мой муж похож на неё, поэтому временами он тоже вызывает во мне раздражение.

Но всё встало на свои места, когда я вспомнила момент двуличного поведения свекрови - тогда мы с мужем ещё жили у его родителей.

Муж свекрови, мой свекор - типичный ЗОЖ, он всё время требует от своей жены, чтобы она варила ему суп только из тщательно отфильтрованной воды. При нём она наливала в кастрюлю фильтрованную воду, а не при нём - из-под крана.

Часто свекровь вела себя пассивно-агрессивно - на виду у мужа делала одно, а за его спиной - прямо противоположное.

В их семье ей приходилось во многом уступать, выслушивать оскорбления. Свекровь всегда проявляла покорность и не решалась возразить.

На её лице постоянно было выражение жертвы: посмотрите, сколько незаслуженной несправедливости я стойко переношу...

У своего мужа я заметила такое же поведение. Теперь, когда он мне беспрекословно угождает, я думаю, чем мне в итоге придётся заплатить, а неприятнее всего то, что я могу об этом никогда не узнать".

Человек может раздражать нас, потому что мы имели/имеем ожидания, с ним связанные, которые не оправдались.

Что делать с раздражением?

1. Успокоиться. В состоянии аффекта крайне сложно мыслить взвешенно. Успокоиться можно с помощью применения разных техник релаксации.

2. Исследовать природу своих убеждений, выявить источник негатива. Для этого нужно будет хорошо порефлексировать.

3. Выявить свои убеждения, касаемо человека (он меня не любит, использует и т.п.).

4. Задать себе вопрос: насколько мои мысли о человеке соответствуют реальности, какие факты из жизни подтверждают то, что я думаю о нём?

5. Если факты есть, превратите их в задачу и наметьте способы решения. Проблема должна превратиться в задачу.

6. В случае подтверждения иррациональности мыслей необходимо признать тот факт, что вы сами ответственны за своё раздражение, что не другой вызвал раздражение, а вы своими мыслями о происходящем.

Если проблему нельзя превратить в задачу, нужно смириться с её существованием и забыть, во всяком случае, до лучших времен.

Бывает, что самостоятельно разобраться со своими чувствами очень тяжело. Даже при обращении к психологу может потребоваться не одна консультация. Обратившись к психологу, вы за несколько встреч сможете овладеть техниками самопомощи и выхода из воронки негатива.

Всем уравновешенной жизни! опубликовано econet

Автор Елена Буркова

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