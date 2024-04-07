Почему люди из прошлого могут лишить нас будущего

Прежде чем впустить в свою жизнь и в свой бизнес тех, кого вы давно оставили в прошлом, хорошенько подумайте...

Вспомните историю юной королевы Екатерины, леди Говард, которая случилась в 16 веке. Екатерину Говард, четвёртую жену Генриха Восьмого, погубили люди из ее прошлого. Королева приняла в свою свиту знакомых, с которыми провела детство и первые годы юности. Они просили очень. Им хотелось жить при дворе и пользоваться благами. Сытно есть, красиво одеваться и не работать. И они умоляли молодую королеву взять их в свиту.

Прошлое надо оставлять в прошлом

Кончилось все очень плохо. Екатерину казнили за распутный образ жизни и за прошлые грехи. А узнали об этих грехах - как вы думаете, от кого? Да вот от этих «старых друзей». Они непрерывно болтали о прошлом.

И вели себя фамильярно и развязно. Обращались панибратски с королевой, шутили на ее счёт, пренебрегали правилами королевского двора, нахально устраивали вечеринки и свидания. И ее втягивали, конечно. Что и привело к трагедии. У королевы было много врагов. Но с такими друзьями и врагов не надо…

Или один успешный предприниматель взял на работу друга детства. Они вместе в школе учились. Прошло двадцать лет с той поры. Предприниматель стал владельцем сети магазинов. А приятель - охранником. Он получил хорошее место в бизнесе своего школьного знакомого. И на работе звал его «Саньком», по старой привычке. Шутил над его лысиной. Не выполнял распоряжения и спорил. И других настраивал; сотрудники между собой тоже стали звать директора «Саньком». И оспаривать его приказы.

А старый приятель ещё и рассказывал разные случаи из прошлого. Чаще всего - неприятные и комические. И входил в кабинет в любое время, открывая дверь ногой.

Или женщина свою бывшую соседку по общежитию взяла на работу к себе - та слёзно просила помочь. И добрая женщина в память о прошлых годах помогла этой бывшей соседке получить должность.

А та немедленно стала делиться воспоминаниями о личной жизни начальницы. О её романе с женатым человеком. И лезть в подруги, называя «Наташей». Слухи дошли до мужа женщины; хотя роман был пятнадцать лет назад, муж не простил, что она скрыла это. И подал на развод…

Прошлое остаётся в прошлом для того, кто чего-то достиг в этой жизни. А кто не достиг - те иногда завидуют и делают вид, что ничего не изменилось. И делятся ненужными воспоминаниями о событиях столетней давности, да ещё в своей интерпретации. Разрушают дисциплину и портят репутацию. Они всё понимают. Но делают так из зависти…

Свиту королевы Екатерины тоже казнили. Люди из прошлого погубили и себя тоже; об этом они как-то не подумали. А зря.

Будьте очень осторожны, когда принимаете на работу или в своё окружение таких людей. Они могут погубить вас или ваше дело. И первый признак опасности - они постоянно вспоминают прошлое и считают прошлое знакомство поводом что-то у вас просить. Даже требовать завуалированно. Мол, двадцать лет назад мы жили на соседних улицах! Или ходили в одну школу в первом классе. Или вместе были в пионерлагере…

Ну и что? Это и опасно. Вы давно изменились и жизнь изменилась. Не изменились только эти люди, которые так и живут прошлым. И могут лишить вас будущего…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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