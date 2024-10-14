Почему мужчина уходит без объяснений от женщины

Женщины довольно часто задаются вопросом - почему мужчины исчезают без объяснений? На эту тему существует масса предположений и об этом можно говорить вечно. На мой взгляд, лучший ответ можно получить только от самих мужчин, к сожалению, не каждый мужчина желает об этом говорить. И все же один мужской взгляд на женский вопрос пролил свет на истину.

Такое поведение мужчины по отношению к женщине может быть по нескольким причинам.

Если мужчина то пропадает, то появляется, то существует несколько причин такого безразличного поведения со стороны мужчины.

Если мужчина пропал: вдруг и без объяснений

Например, женщина не интересна мужчине полностью (душевное и физическое влечение). Если бы он испытывал к ней и то, и другое, то не вел бы себя так. Значит, либо она привлекает его только физически, либо он использует ее душевные и человеческие качества, например, в роли утешительницы или жилетки.

Иногда у мужчин возникают проблемы, и тогда им просто не до построения отношений. Женщина должна понимать, что если отношения не прошли доверительную стадию и не стали пока еще очень близкими, то ей нужно в этот момент просто оставить мужчину со своими мыслями. В нужное время он сам объявится.

В некоторых ситуациях мужчина хочет просто проучить девушку, пренебрегая разговором с ней. Если девушка действительно чувствует за собой вину, тогда можно в мягкой форме извиниться. Но только если, действительно, есть за что! Если этого не произойдет, тогда обида мужчины просто перерастет в досаду.

Мужчина может то пропадать, то появляться, то отвечать на смс или сообщения в агенте, то нет, просто потому, что у него есть другая женщина.

Кстати, бывают и так, что мужчине нравится, когда он выводит из себя женщину. Если мужчина намеренно провоцирует легкую ссору, а потом всячески извиняется, обнимает женщину, тогда, возможно, ему просто нравятся женщины в гневе, нравятся их надутые губы, нравится негатив, который женщины потом выплескивают.

Мужчину могут обидеть на стороне. Конечно, в отношениях нужно научиться быть толерантным и не нужно выплескивать свой гнев или плохое настроение на любимую женщину. Но бывают такие представители сильного пола, которых обидела одна женщина, а они срываются на других.

Также мужчинам очень важно иногда просто побыть в одиночестве. Если у вас были неплохие отношения с ним, а потом мужчина пропал, перестал звонить или стал неохотно идти на контакт, то это может быть по вышеперечисленным причинам, но, вполне вероятно, это так называемая «оттяжка», то есть желание мужчины уединиться и подумать. Женщине важно переждать и перетерпеть это время и если у мужчины есть к ней чувства, то он вскоре вернется, причем еще более наполненным и любящим. Как резинка, которую сильно-сильно натянули, а потом отпустили, и она притянулась с большей силой.

Но, милые мои женщины, суть здесь одна – если вы мужчине нужны, он обязательно найдет способ быть с вами. Как мужчина, могу вам посоветовать, не навязываться и не терроризировать мужчину звонками и разборками. Так вы сделаете еще хуже.

Будьте мудрыми и уверенными в себе и своей женской силе. Будьте любящими и наполненными. И не тратьте свое время, нервы и здоровье на «непонятных» мужчин!

Если мужчина пропал без объяснений, это его проблемы, а не ваши.

Не берите все на себя, не копайтесь в себе. Берегите себя, любите себя! Любящий мужчина всегда вернется к объекту своей любви и поэтому если мужчина пропал без вести, не придумывайте ему оправданий и не зацикливайтесь на нем! Если вы нужны и интересны, если есть чувства – он обязательно придет. А если нет, то пожелайте ему счастливого пути и ждите своего мужчину! Любящего и заботливого!опубликовано econet

Автор Дмитрий

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