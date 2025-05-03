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Почему мужчины обходят вас стороной

Источник: b17.ru 03 мая 2025 6846
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В компании, как только обстановка становится немного теплее, она ничего не может поделать с собой - начинает липнуть к мужчине, сидящему рядом, или к тому, который пригласил ее на танец.

Почему мужчины обходят вас стороной

Вроде бы все при тебе - и внешне, и внутренне. Симпатичное личико, здоровый ухоженный вид, хорошая фигура. Есть приличное образование, работа, отдельная квартира. Только его, любимого, все нет в твоей жизни. И ведь схемы социальные давят, как камни: нужно выйти замуж, желательно до тридцати лет. Родить ребенка, а лучше – двух. Воспитывать их вдвоем, готовить мужу обед, ждать его с работы… Тут женщина очнулась от своих грез, потому что зазвонил телефон, и пришлось срочно нести документы шефу.

Почему не получаются отношения?

Шеф тоже интереса к ней не проявил, как впрочем и все остальные мужчины. Почему так? Несправедливо! Вон, Светка из ее отдела – как говорится «ни кожи, ни рожи», к тому же всего лишь младший специалист. Но мужчин это не смущает, а как будто еще больше подзадаривает. Вон как табунами вьются возле ее стола: то чай принесут, то в компе что-то смотрят, то приглашают вместе покурить. Да… незадача.

И чего в ней такого нет, что есть у Светланы? Наверное нет внутренней энергетики, не хватает уверенности в себе, некой манкости, которую мужчины чуют издалека. Еще, точно не хватает умения настоять на своем, определить границы.

В компании, как только обстановка становится немного теплее, она ничего не может поделать с собой - начинает липнуть к мужчине, сидящему рядом, или к тому, который пригласил ее на танец. А уж если обменяются координатами, страницами в соцсетях - пиши пропало! Вся жизнь тогда превращается в бесконечное бдение в аккаунте друга: когда он был онлайн, кому поставил лайк, был ли на ее странице.

Бесконечно ищется скрытый смысл в его постах и статусах. Вобщем, личная жизнь подменяется соучастием в жизни другого человека, что ему совсем не нужно. Напротив, даже раздражает и вызывает отторжение.

Почему мужчины обходят вас стороной

Чтобы мужчины не обходили вас стороной, или, того больше - не бежали от вас, нужно абстрагироваться (хотя бы на время) от идеи захватить мужчину во что бы то ни стало. Расширить круг друзей, найти занятие по душе, попробовать учиться дальше. И ваша наполненность обязательно привлечет содержательного и интересного мужчину.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Анжелика Богданова танец любовь мужчины психология

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