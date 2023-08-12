Почему мужчины так боятся жениться

Мужчины, хоть и сильный пол, но в них тоже довольно много различных страхов, особенно это касается женитьбы.

И вот наиболее распространенные страхи, которые бывают у мужчин через которые они могут так долго избегать женитьбы даже с казалось бы любимой женщиной.

6 мужских страхов

1. Он боится, что после свадьбы женщина изменится в худшую сторону и секса станет значительно меньше

Мужчина может наслушаться историй от уже женатых друзей о том, как женщина после свадьбы превратилась прямо в настоящую "мегеру" и теперь у нее постоянно болит голова, поэтому о сексе вообще можно забыть. Вот он и боится, чтобы его тоже не настигла та самая участь. Хотя все, что нужно, чтобы этого не произошло - просто уделять жене больше своего внимания и любви.

2. Он боится ошибиться в своем выборе

Да, мужчина может просто банально бояться, что Вы не его судьба и именно поэтому он так долго думает и присматривается к Вам. Конечно, это неприятно, но Вы всегда сами можете решить - оставаться Вам в этих отношениях в таком случае или нет.

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3. Он боится потерять собственное пространство, время и возможность видеться с друзьями

Для мужчины это очень важно, потому он так и боится все это потерять. Особенно, если Вы уже и сейчас еще даже не поженившись постоянно намекаете ему на то, что он слишком много времени проводит с друзьями и слишком мало с Вами. А ведь после свадьбы ваши претензии могут только усилиться, а он этого совсем не хочет. Ведь друзья - это тоже важная часть его жизни, а собственная пространство и время, так и вообще необходимость каждого нормального человека.

4. Он боится потерять свою холостяцкую жизнь, ведь ему и так хорошо

А если у мужчины еще и много холостых друзей, он любит побыть наедине, да еще и сам прекрасно справляется с бытом, то есть готовкой и уборкой или может просто нанять для этого специально обученного человека, то оно и понятно, что его вполне все устраивает и он боится что-то менять и терять все это. Ведь еще неизвестно как оно все там будет.

5. Он боится, что если у Вас что-то пойдет не так и вы в конце концов разойдетесь, то вы "ободрете его как липку", да еще и с детьми запретите видеться

Поверьте, очень многих мужчин действительно довольно сильно пугает такая перспектива. И хотя это, конечно, и не очень романтично еще не женившись сразу уже думать о разводе, но много мужчин хочет как-то себя таким способом обезопасить и поэтому думает об этом уже заранее, чтобы потом как они говорят "не остаться в дураках".

6. Он боится, что Вы сделаете из него «подкаблучника» или начнете изменять ему и это не только ударит по его самооценке, но и выставит его далеко не в самом лучшем свете перед его друзьями

Да, он не хочет "ударить в грязь лицом" перед своими друзьями. Не хочет потерять авторитет среди них и их уважение и поэтому опасаться всего этого. А еще это просто может действительно больно ударить по его самооценке, а еще ваша измена может просто разбить ему сердце, если он действительно сильно Вас любил, а он этого совсем не хочет, поэтому и перестраховывается.

Но знаете, что я Вам скажу? Все же, если мужчина захочет с Вами быть и будет больше всего бояться только одного - потерять именно Вас, тогда все его остальные страхи просто уйдут на второй план и он с большим удовольствием женится на Вас. Вот увидите. Поэтому ждите именно на такого мужчину, а на других даже нет смысла размениваться. Удачи Вам! опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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