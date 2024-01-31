Почему мы соглашаемся, когда хотим отказать?

Невозможность отказать другим приводит к тому, что мы обкрадываем собственную жизнь и лишаем себя ресурсов. Но очень часто при видимом наличии «выбора» этого выбора нет, потому что страх отказать очень сильный. Почему так происходит? Некоторые ответы в этой статье.

Что делать, если я хочу кому-то отказать, но не могу? Хочу сказать «нет», но говорю «да»? Вопрос, когда человек хочет, но не может отказать является частью вопроса о построении личных границ. Однако сама тема построения личных границ очень объемная и глобальная, поэтому в этой статье хотелось бы уделить внимание только одной ее части: вопросу – что с нами происходит, когда хочется сказать «нет», но сделать это затруднительно или невозможно.

Что с нами происходит, когда хочется сказать «нет», но сделать это затруднительно или невозможно?

Этот вопрос можно также рассматривать в рамках внутриличностного конфликта – как расхождение между «тем, что есть» и тем «что хочу». И если такое расхождение велико, это является индикатором блокады важнейшей в жизни человека потребности – сохранения права на границы собственного «я».

Невозможность сказать «нет» серьезно усложняет жизнь. По сути, мы «раздаем», тратим наш собственный ресурс на чьи-то другие потребности. Как это происходит?

Например:

«Подруга позвонила, ей плохо, а я очень устала и хотела отдохнуть. Но я должна ее поддержать»;

«Родители приехали в гости, а я хотел сводить детей в аквапарк. Но мне неудобно перед родителями, ведь они хотели пообщаться».

«Друг позвал на день рождения, а у меня болит голова и я плохо себя чувствую, но я не могу отказать, ведь он обидится».

Что является ресурсом, который мы тратим? Время, силы, деньги и душу. Это может выражаться по-разному: кто-то в свой выходной бесплатно работает, кто-то по вечерам сидит с ребенком сестры, кто-то чинит машину друзьям и так далее…

Кому мы зачастую не можем отказать?

родителям

супругам

детям

начальникам

друзьям.

Главное, что в это самое время, можно было бы делать что-то для себя , инвестировать в себя свое собственное время и собственный ресурс, либо в ту область, которая является ценной -отношения с партнером, с детьми, хобби, но мы этого не делаем, потому что «нужны другим».

По мере взросления и накопления опыта многие понимают, что они отнимают сами у себя огромный кусок жизни, который по праву принадлежит им, но... ничего не могут с этим поделать и продолжают говорить «да», вместо того, чтобы сказать «нет, я не смогу» или «нет , у меня другие планы».

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Итак, откуда берется страх отказать?

Как и когда на возникает? Как формируется?

В период сепарации от родителей, которая начинается примерно в трехлетнем возрасте, ребенок начинает отделять собственное «я» от родителей. И этот процесс сопровождается множеством различных эмоций – в первую очередь потому, что ребенку необходимо почувствовать, что он отличается от мамы и папы и устроить это можно только так - все делать «наоборот». Если мама зовет гулять значит ребенок не хочет идти гулять, одевает, значит он не будет хотеть одеваться и д.т. Именно в этот период ребенка начинают наказывать «за непослушание», и именно в этот период ребенок, чтобы настоять на своем, проявляет гнев и упрямство. Вся эта ситуация очень часто является «почвой» для первого запрета от родителей ребенку на выделение (отделение) и проявление собственных желаний. Помимо этого, ребенка часто наказывают за «проявление упрямства», а также за проявление гнева. И если этот запрет и наказания были слишком суровыми, появляется первый страх вообще проявить собственные потребности, ведь за это могут наказать. Следствием такого «противостояния» также является появление страха не только заявлять о своих потребностях, но и страх отстаивать их приоритет.

Таким образом ребенок платит свою цену, чтобы родители не злились и не наказывали его, либо чтобы они принимали и не отвергали его – перестает проявлять собственные желания, если они идут вразрез с желаниями родителей.

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Чтобы прояснить ситуацию на этом этапе, необходимо понять – какие мнимые «плюсы» получает человек, сказав «да»?

Обычно ответ на этот вопрос звучит примерно так: «чтобы меня любили», «чтобы считали «хорошим сыном», «отзывчивым», «чтобы на меня не обиделись» и прочее.

Либо можно спросить по-другому: «Чего вы боитесь? Что произойдет, если вы откажите?

Ниже приведены наиболее распространенные варианты ответов:

1. Я боюсь, что меня бросят

2. Я боюсь, что меня перестанут любить

3. Я боюсь, что останусь одна (один)

4. Я боюсь, что меня осудят

5. Я буду испытывать вину

6. Я должен (должна) сказать «да»

7. Я обязан (обязана) сказать «да».

В зависимости от вариантов ответа необходимо разобраться – какие именно страхи или «долженствования» лежат в основе? И, когда они были интроецированы в личность, в каком возрасте?

Приведу небольшой пример, Клиентка, 33 года (семьи нет), не может сказать «нет» своим родителям, особенно маме.

На мой вопрос – чего она боится больше всего? Она ответила – «боюсь, что мама от меня откажется, вычеркнет меня из своей жизни, перестанет считать своей дочерью».

При этом Клиентка понимает некую «иррациональность» своего страха, однако ничего не может с ним поделать, и несмотря на свой возраст, она до сих пор не может ни в чем отказать своей маме, даже если это в ущерб ее интересам или ее здоровью.

Именно с этим страхом, с его истиной причиной необходимо разбираться. Выяснять, когда он возник, при каких обстоятельствах. Были ли эти обстоятельства однократной, разовой травмой или травмой развития (постоянно травмирующим окружением, в котором росла клиентка). Как правило причин бывает несколько – и по мере работы их все по крупицам приходится собирать и выявлять. Одновременно с клиентом проживать накопленную боль, обиду и горе.

В приведенном выше примере причин было несколько:

в раннем возрасте (около 3-4 лет) родители сказали ребенку, что спокойно обойдутся без своей дочки, так как могут «завести» другого ребенка. Тем самым полностью обесценив значимость и важность ребенка для мамы и папы;

мама была строгая и за любое «непослушание» наказывала изоляцией.

Все это привело к тому, что Клиентка испытывала страх перед своей матерью и не могла отказать ей ни в одной ее просьбе или желании.

Однако соглашаясь с матерью во всем и выполняя все ее просьбы, клиентке «удалось» получать от мамы похвалу за послушное поведение. Это и есть тот самый «плюс», с которого начался анализ.

! Таким образом, желание получить признание, либо страх лишиться этого признания сначала «заставляют» соглашаться на просьбы со стороны родителей, а потом эта модель поведения закрепляется и начинает проявляться по отношению ко всем значимым людям.

Что с этим делать?

1. Дать возможность клиенту увидеть, как он сам себя «обкрадывает», отдавая свой ресурс значимым другим;

2. Понять из-за какого именно чувства клиент боится отказать – страх отвержения, страх потери отношений, или чувство вины.

3. Дать возможность увидеть, как этот способ взаимодействия закрепился в поведении клиента и начал проявляться в том, что теперь всем остальным значимым людям клиент тоже не может отказать;

4. Дать возможность клиенту увидеть каким другим способом он говорит «нет» - саботирует, болеет или «исчезает».

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Возможность отказать - сказать «нет»

К определённому возрасту (когда круг общения значительно расширяется выходит за рамки семьи), у таких личностей накапливается негативный опыт от взаимодействия. Они видят, что даже если они говорят «да», но это не приводит к желаемому результату – их не любят больше или не начинают ценить, их просто используют. И когда они накапливают этот отрицательный опыт, они понимают, что пора научится отказывать и говорить «нет», но установка говорить «да» она уже «зашита» внутри и очень привычна, поэтому что она является ранней адаптацией на травматичный опыт. То есть какая-то часть уже понимает, что надо сказать «нет» и хочет этого, однако страх обычно настолько велик, что клиент не может с ним совладать.

Но самое главное, у той части личности, которая уже хочет научится отказывать, отсутствует положительный опыт, на который она могла бы опереться, потому что из -за своих страхов и опасений боится это сделать.

На этом этапе необходимо понять, увидеть, проанализировать вместе с клиентом - как именно, в каких ситуациях, как безопасно для себя можно попробовать сказать «нет». И к этому нужно идти очень аккуратно и бережно. Клиенту просто необходимо сформировать тот положительный опыт, на который он будет опираться впоследствии.

Например, можно выбрать с клиентом самые «не страшные» ситуации в его жизни, что бы он учился отказывать, тогда попробовав сказать «нет», клиент получит удовольствие и сохранит свой ресурс. Затем он сможет почувствовать и увидеть плюсы такого нового поведения для себя.

Важно! Необходимо помочь клиенту разобраться в ситуациях, когда действительно можно сказать «нет», а когда нужно сказать «да», чтобы не потерять или не разрушить что-то важное. Это связано с тем, что на первом этапе, при отсутствии опыта, клиент не может разобраться какие «нет» будут иметь последствия для него и какие не будут. Поэтому важно вместе с клиентом научиться дифференцировать эти ситуации.

Подводя итог

Невозможность отказать другим приводит к тому, что мы обкрадываем собственную жизнь и лишаем себя ресурсов. Но очень часто при видимом наличии «выбора» этого выбора нет, потому что страх отказать очень сильный. Необходимо найти источник этого страха и понять, что именно человек боится потерять? Признание, любовь, поддержку… Увидеть, что возможность сказать «нет» существует и она дает гораздо больше энергии и ресурса для наполнения собственной жизни… жизнью.опубликовано econet

Автор Елена Ахунзянова

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