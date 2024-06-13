Почему мы вступаем в отношения?

На первый взгляд, это вопрос кажется очень простым. Но если копнуть глубже, мы обнаружим множество неизвестных нам ранее причин, по которым мы вступили в отношения именно с этим человеком и продолжаем поддерживать их. Если мы честно исследуем эти причины, то сможем многое понять как о себе, так и о своих отношениях.

На биологическом, инстинктивном уровне человеческими существами движут желание спариваться и ощущать физическую близость. Тело жаждет прикосновений, поглаживаний и ласк, сексуальной интимности и теплоты. Это основные, биологические потребности, и они присущи каждой человеческой особи.

Зачем мы начинаем отношения?

Однако за пределами биологического уровня каждый из нас обладает самыми разнообразными потребностями. Именно их-то мы и хотим выразить и удовлетворить во взаимоотношениях. Эти потребности проявляются на различных уровнях. В их основе лежат наши личные ценности и особенности характера.

Мы можем хотеть, чтобы наш партнер рассказывал нам о том, как он провел день. Мы можем желать эмоциональной поддержки. Мы можем искать партнера, разделяющего с нами наши духовные запросы. Мы можем искать глубокой любви и доверия, которое будут расти и укрепляться в жизненных испытаниях. Мы можем искать партнера просто для того, чтобы чувствовать, что мы кому-то по-настоящему нужны. Иногда чувство нужности и принадлежности бывает очень сильным стимулом. Мы можем желать безопасности и искать партнера, который защитит нас, если нам потребуется помощь и защита.

Любая из этих причин может сыграть решающую роль при выборе партнера. Управляет всем этим генетика, биологическая потребность спаривания и инстинкт выживания вида.

Автоматизм

После того, как человек в первый раз испытывает «шок осознания одиночества», его боль часто запускается автоматически. Мы можем не осознавать, что мы продолжаем сохранять бессмысленные отношения, которые не приносят нам никакого удовлетворения и радости, только для того, чтобы избежать мучительных чувств и мыслей или низкой самооценки.

Существуют люди, которые не могут вынести пустоты. После любого разрыва отношений им немедленно нужно вступить в другие, чтобы ни минуты не ощущать себя одинокими. Это глубочайшее сопротивление чувству одиночества и изоляции заставляет многих людей продолжать изнурительные и тягостные отношения. Например, если один из партнеров испытывает панический страх, что его никто не никогда не полюбит, он будет всеми силами цепляться за болезненные отношения, лишь бы спастись от гнетущей пустоты и тревоги.

Люди могут вступать в отношения для того, чтобы компенсировать чувство бессмысленности и скудости собственной жизни. Отношения помогают им пребывать в иллюзии, что их жизнь складывается, как положено. Они ожидают, что внешнее благополучие придаст их жизни внутренний смысл. И вот, для того, чтобы скрыться от одиночества, бессмысленности и холода, люди поддерживают отношения, даже в ущерб собственной целостности и благополучию. Кратко говоря, они прячутся от одиночества любой ценой.

Упражнение

Ниже приведен текст упражнения. Потратьте несколько минут на то, чтобы написать ваши собственные ответы на вопросы, и осознайте, из какого источника исходят эти ответы.

Отвечая на вопросы честно, мы постепенно начнем осознавать, чего мы избегаем и чего добиваемся в наших отношениях. Тогда мы сможем взять под контроль свои чувства.

Запишите ваши ответы и осознайте, какие чувства возникают у вас:

Продолжали ли вы поддерживать отношения, чтобы избежать чувства, что с вами что-то не в порядке?

Продолжали ли вы поддерживать отношения, чтобы избежать чувства собственной никчемности?

Продолжали ли вы отношения, чтобы избежать чувства, что вы на что-то не способны?

Продолжали ли вы отношения, чтобы избежать чувства неадекватности?

Продолжали ли вы отношения, чтобы избежать чувства, что вас на самом деле не существует на свете?

Продолжали ли вы отношения, чтобы избежать чувства, что вы совсем один?

Продолжали ли вы отношения, чтобы избежать чувства, что вам чего-то не хватает?

Продолжали ли вы отношения, чтобы избежать чувства беспомощности?

Продолжали ли вы отношения, чтобы избежать чувства, что вы чужой для всех?

Продолжали ли вы отношения, чтобы избежать чувства, что вас невозможно любить?

Продолжали ли вы сохранять болезненные и опустошающие отношения по одной из перечисленных выше причин?

Заключение

Надеюсь, что эти вопросы помогут вам направить внимание на то, почему вы поддерживаете те или иные отношения, и не пытаетесь ли вы скрыть что-то от самих себя.опубликовано econet

Стефен Волински "Любовные отношения — удачные и неудачные"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet