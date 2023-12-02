Почему на одних женятся, а других используют для удовлетворения естественных потребностей, и после этого, часто оставляют без объяснения причин?

Почему женщины делятся на "принцесс", ради которых мужья готовы горы свернуть, и "золушек", которым даже сомнительного счастья отмеряны крохи? Почему у одних из женихов очередь в любом возрасте, а других обходят стороной при всех их видимых достоинствах и внешней привлекательности?

Почему у одних из женихов очередь, а других обходят стороной?

Как ответить, чтобы не обидеть, и чтобы все страдалицы разом поняли что причина в них самих?

Еду я вчера по городу, по обыкновению слушаю Андреа Бочелли, и поскольку в любом направлении одна сплошная пробка, смотрю по сторонам и размышляю о том, что было бы, если бы я (не Дай Бог), стала бы мужчиной? И каких невесток я хочу видеть?

Да-да... Я, как любая мать, хочу своим сыночкам счастья... И прежде всего семейного... Так, чтобы одна и на всю жизнь....

Подумала и о себе, как о жене, матери, женщине... А счастлив ли мой муж? И почему он меня добивался? Почему бросил Москву и все перспективы, которые открывались там? Почему в мои 40, я по прежнему "зая", "малыш", "любимая девочка", и "да, солнышко, сделаю"?

...Суета, все бегут по своим делам, работа, магазины.... Столько нужно всего успеть... И в этой суете, когда человек не замечает ничего вокруг, он себя естественно и не контролирует... Он такой, как есть на самом деле...

Поскольку я стабильно и счастливо ЗАмужем, на мужчин я смотрю просто как на людей... Ходят и ходят - у меня этот процесс интереса не вызывает, а вот женщины - это объект исследования (на предмет Того, почему у одних хорошо, а у других плохо), потому что вопросы ВСЕГДА задают одни и те же.

И в общем, вчера увидела очевидное - посмотрела на них со стороны, и с точки зрения мужского сословия...

Поскольку в этой толчее и суматохе никаких усилий не нужно прилагать, чтобы составить характеристику, и понять, кто чем наполнен, и что (кто) его (ее) может ждать.

Отчётливо выделяются на общем фоне самки, всегда готовые к спариванию... В любом возрасте боевой раскрас не хуже индейцев - разукрашенные физиономии, яркие помады, искусственные когти, наклеенные ресницы, вместо бровей-тату, волосы выкрашены во все цвета радуги, сумасшедшие платформы, невообразимо пестрые и отвратительно безвкусные наряды.... Показатель дефицита внимания и внутренней пустоты. Да, не удивляйтесь, если внутри ничего нет, ни тепла, ни каких-либо талантов, ни настоящей, неподдельной человечности, приходится украшать "фасад"... Таким, если повезёт - можно рассчитывать на короткий роман, где главная роль отведена будет отнюдь не им...

"Мужик в юбке" - тоже достаточно часто встречающийся психотип представительниц женского сословия. Их ещё называют "доминирующими самками"... С шашкой на коне... Во всех делах они впереди слабого и безвольного, забитого ими же, и униженного мужичка, который молча (привык бедолага за долгие годы тирании) плетётся где-нибудь сзади, и боится проявить инициативу. Такие, если остаются вдруг одни, так свой век в одиночку коротать и будут... Потому что от них хочется держаться подальше (даже мне). Вообще, откровенно не люблю таких.. Невоспитанных, наглых, напористых, грубых, почти всегда взвинченных донельзя и гиперконфликтных...Да... Очень явно чувствуется и понимается чем человек наполнен... Порой одного взгляда достаточно...

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Мы с мужем, признаться, когда позволяет время, наблюдаем за разными проявлениями человеческой натуры... И составляем характеристику... Он свою, я свою... Моя всегда безошибочна, потому что во-первых, я живу в тишине, а он в постоянном контакте с массами клиентов и заказчиков, а во-вторых, я постоянно анализирую и сопоставляю какие проблемы из чего происходят..

Есть женщины "ломовые лошади" - все обвешанные сумками, авоськами, пакетами, постоянно спешащие к детям, внукам, пьющим мужьям... И в этом случае, они притянут к себе Того, кому нужны услуги носильщика, уборщика, поварихи, сиделки, няньки, или бесплатной рабочей силы.

А есть женщины... Просто женщины... Которые наполнены чем-то таким, что нужно любому мужчине... И рядом с ними хочется быть... Защищать, заботиться, оберегать от всего на свете. Посадить на трон (пусть даже этот трон и не в настоящем дворце, а в обычной квартире), как царицу, и сложить к ее ногам все богатства мира... Ни за какие-то заслуги, ни за вкусный борщ и домашний уют, ни за "бурный секс", который не имеет к любви никакого отношения, а просто за то, что она есть...

Подъезжаю к дому, и думаю... Боже, спасибо Тебе за счастье и возможность быть собой, от которой я отказывалась долгие годы... За то, что мне не нужно кому-то что-то доказывать, строить карьеру, заботиться о хлебе насущном... А достаточно просто жить так, как мне нравится.

Чего и вам понять желаю...опубликовано econet

Автор Элеонора Федосеева

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