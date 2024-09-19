Почему надо прямо сейчас перестать себя жалеть и как это сделать

Периодически испытывать жалость к самому себе – абсолютно нормальное явление, которое время от времени бывает у каждого человека. Но жалость бывает разная. Это чувство может затянуть как в болото, и вот уже человек полностью перестает в себя верить, решать проблемы и нормально взаимодействовать с другими людьми. Как перестать себя жалеть, и почему это так важно?

Психологи утверждают, что существует две разновидности жалости – та, которая мотивирует и та, что убивает. Мотивирующее чувство встречается у людей, переживающих трудный период в жизни: развод, тяжелую болезнь близких, увольнение. Она длится непродолжительное время, потом человек понимает, что жизнь продолжается дальше и начинает новый этап. Болезненная жалость может продолжаться многие годы, перерастать в депрессии и панические атаки. А кто-то начинает даже получать от этого удовольствие, превращая болезненную жалость к себе, в оружие манипуляции своими близкими людьми и друзьями. Извращенная жалость к себе может довести до полной деградации, серьезным проблемам со здоровьем и разрушению своей и чужой жизни.

Непсихологические последствия жалости к себе

1.Заболевания сосудов и нарушения иммунитета

Чувство жалости к самому себе способствует формированию комплекса жертвы — астенической реакции на внешние раздражители. Постоянная ослабленная реакция увеличивает синтез ацетилхолина – гормона «слабости». Высокий уровень этого гормона негативно влияет на тонус сосудистой системы и снижает артериальное давление. Со временем нарушается работа вегетативной нервной системы и начинаются атаки паники – слабость в конечностях, учащение сердцебиения, постоянная усталость, появление холодного пота. Человек начинает страдать от беспричинных страхов и теряет желание жить.

2. Мнительность затрудняет выздоровление

Люди, склонные постоянно себя жалеть, чаще всего заболевают во время сезонных эпидемий. Постоянно жалея себя, они преувеличивают симптомы, впадают в панику и плохо переносят даже легкие простудные заболевания. Их процесс выздоровления затягивается надолго, чаще наступают различные осложнения. Врачам известно, что иммунитет значительно снижается в результате постоянных стрессов. Может резко начаться авитаминоз, ухудшиться пищеварение, возникнуть диарея или задержка стула.

3. Депрессивное расстройство

Как и все вредные привычки, жалость к себе растет, и человек постепенно впадает от него в зависимость. Психиатры утверждают, что зацикленные на самих себе люди становятся черствыми и равнодушными к окружающим. Жалость не борется со стрессом, а вгоняет его вглубь. Напряженность скапливается и возникает глубокий стресс, который часто перерастает в клиническую депрессию. Чтобы не дать проблемам одержать верх над собой, нужно сгруппироваться в тяжелый момент, призвать все духовные силы и вспомнить свои положительные качества и одержанные победы.

Как перестать себя жалеть

Признать наличие жалости

Психологи считают, что для избавления от любой вредной привычки, нужно признаться в ее наличии. Особенно следует осознать, что страдание длится чересчур долго, что жалость начинает отравлять жизнь себе и окружающим, и даже если очень тяжело, нужно начинать с ней бороться. Для этого нужно понять, какие ситуации вызывают острые приступы жалости и найти причину ее возникновения.

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Использовать замену

На этом этапе, необходимо научиться замещать негативные мысли позитивными. Вначале это может показаться очень сложным, практически неосуществимым делом. Но постепенно процесс замещения будет идти легче. Для этого в самый сложный период нужно найти себе занятие, которое вызывает положительные эмоции – гулять или заниматься спортом, слушать позитивные аудиокниги или музыку, разговаривать с интересным собеседником. Особенно важно избегать людей, которые культивируют жалость к себе и другим, подпитывают его своими эмоциями и заставляют его испытывать снова и снова.

Осознать ответственность за свою жизнь

Во многих ситуациях это патологическое чувство является признаком эмоциональной незрелости. Обвинение всех в своих несчастьях принесет облегчение только на какое-то время. Нужно начинать взрослеть и понять, что только вы отвечаете за собственную жизнь. Выбор достаточно простой – продолжать упиваться жалостью или строить жизнь заново и стать счастливым. Конечно, убежать от реальности намного проще, чем трудиться и жить дальше, но результат того стоит.

Поставить цель

Чтобы не использовать все свое свободное время на жалость к себе, нужно его занять другими мыслями и делами. Можно поставить себе реальную цель и планомерно ее добиваться. Например, похудеть к лету на 5 килограмм, изучить новый язык, заработать на путешествие. Для этого может подойти любое занятие, которое не будет оставлять свободное время для разрушительных эмоций.

Отпустить старую жизнь

Часто нашу жалость подпитывают старые обиды и разочарования, которые ярко предстают перед собой и заново заставляют себя жалеть. Необходимо постараться простить всем принесенные огорчения, реальные и надуманные, которые и запускают этот процесс бесконечной жалости. Хватит уже постоянно размышлять о случившемся, пора уже прошлому остаться в прошлом. Нужно предать все забвению и начать строить новую жизнь.опубликовано econet

фото ©Hardijanto Budyman

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