Почему нападает тот, кто ел из ваших рук

Прежде чем протягивать руку помощи, надо подумать вот о чем: почему у человека в трудном положении нет друзей и почему никто не спешит ему помочь, кроме вас? Это не черствость или эгоизм. Это защита от потенциальной неблагодарности.

На нас иногда нападает тот, кто ел из ваших рук. Если речь не о животном, конечно. Животные благодарнее иных людей. А вот человек часто нападает на того, кто его вызволил из опасной ситуации, лечил, кормил и всячески поддерживал. Нападет такой «спасённый» внезапно и ударит в спину. Потому что именно от него удара не ожидали и совсем не опасались поворачиваться спиной.

Про людскую неблагодарность

Одна женщина помогала заболевшей приятельнице. Нашла деньги на лечение, хлопотала, навещала в больнице, потом пригласила пожить у себя на даче, на свежем воздухе, кормила и поила. Приятельница выздоровела, ничего серьезного не нашли. А потом эта добрая женщина устроила приятельницу на работу к своему мужу - с прошлой работы знакомую уволили за растрату. Но надо ведь помочь человеку!

А эта приятельница начала соблазнять мужа доброй женщины и откровенно предлагать ему свою любовь. К счастью, муж рассказал жене честно о сложившейся ситуации. И они просто расстались с бывшей подругой. А эта приятельница начала распускать мерзкие слухи и угрожать в сети с фейковых аккаунтов. Жена осталась в горьком недоумении - почему так вышло? Почему с ней так поступили?

С певицей Марией Каллас была такая же история. Её вытаскивала из депрессии супружеская чета, ее друзья. А потом Мария начала откровенно соблазнять мужа прямо на глазах у жены. Депрессия прошла, силы вернулись… Настал момент расплаты за добро!

Надо подумать вот о чем: почему у человека в трудном положении нет друзей и почему никто не спешит ему помочь, кроме вас? Если речь не о беспомощном инвалиде и не о старике или ребёнке; как так жил этот человек, что у него совсем нет друзей? Ни друзей, ни родственников… Почему никто не пришёл ему на помощь и не оказал поддержку? Может, причина в характере этого человека?

Послушайте, как он отзывается о других. Благодарен ли он тем, кто ему раньше помогал. Или его окружали исключительно плохие и злые люди?

Проявите внимание вот к чему: прилагает ли сам человек усилия, чтобы выбраться из плохого положения? Или он только говорит о неимоверных усилиях, которые он предпринял? А сам удобно устроился у вас на горбу и с удовольствием пользуется вашими ресурсами…

Подумайте также о том, как вы сами вели бы себя в подобной ситуации. Вам совестно было бы просить и принимать помощь? Отнимать время, есть чужой хлеб и просить подвинуть поближе масло? Вам уютно было бы жить в чужой семье и спать в чужой кровати? Нет? А почему этому человеку так привычно и удобно? У него же есть свой дом и свой хлеб. Может, это человек такой?

Много о чем надо подумать, если человек ест за вашим столом. Без подозрительности; просто задайте себе эти простые вопросы. И постарайтесь честно на них ответить. Многих проблем тогда можно избежать. Накормили, поддержали, помогли, - а звать к себе жить или вместе работать совсем не обязательно. Потому что очень часто в душе облагодетельствованного человека начинает зреть недоброе чувство и нехороший умысел.

Люди, которые слишком легко принимают благодеяния, привычно этак пользуются расположением и не стесняются стеснить других, могут потом поступить с вами очень нехорошо. Потому что они уже поступают не очень-то хорошо, когда пользуются вашей добротой как должным. Хоть и рассыпаются в горячих благодарностях…опубликовано econet

Автор: Анна Кирьянова

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