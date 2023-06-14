ПОЧЕМУ НАС ПРЕДАЮТ

Говорят, людям нельзя верить. Я думаю, это неправда. Людям можно верить, нельзя верить будущему. Завтра — великий предатель. Завтра вечно предает сегодня, потому что отказывается учитывать обещания, данные вчера.

Вас когда-нибудь предавали? Вот меня, например, предали на прошлой неделе. Нет, не то чтобы этого не случалось раньше. Наоборот, это и прежде случалось подозрительно часто. Есть фраза, которая принадлежит кардиналу де Ришелье. Не тому кардиналу Ришелье, которого придумал Дюма для своих «Трех мушкетеров». А настоящему де Ришелье — тонкому политику, талантливому царедворцу, интригану и просветителю.

Настоящее предательство происходит не во внешнем, а во внутреннем мире

«Предательство — это всего лишь вопрос времени», — сказал настоящий де Ришелье вы еще в 17 веке.

На первый взгляд эта фраза звучит невероятно цинично. Но на самом деле в ней намного больше реализма, чем цинизма.

В детстве меня предала бабушка. Я ее очень любил. А она — взяла и умерла.

В молодости меня предала любимая женщина — она полюбила другого.

Меня часто предавали сослуживцы — они следовали своим собственным карьерным интересам. Меня предавали друзья — их собственная жизнь оказывалась для них важнее, чем моя.

Говорят, людям нельзя верить. Я думаю, это неправда. Людям можно верить, нельзя верить будущему. Завтра — великий предатель. Завтра вечно предает сегодня, потому что отказывается учитывать обещания, данные вчера.

Со временем я понял, что называю предательством ситуации, когда небезразличный мне человек, действует в соответствии со своими собственными планами и интересами, а не в соответствии с моими ожиданиями. Чаще всего нас предают близкие люди потому, что от них мы ожидаем больше всего.

Настоящее предательство происходит не во внешнем, а во внутреннем мире. Оно случается вовсе не в тот момент, когда жизнь отказывается следовать моим ожиданиям, а в тот момент, когда я эти ожидания создаю, разрешаю этим ожиданиям возникнуть, сформироваться.

Большую часть жизни я прожил в уверенности, что люди, к которым я отношусь хорошо, что-то должны мне в ответ за это хорошее, доброе отношение, за любовь, за дружбу, за уважение.

Что должны? Должны отвечать добром на добро, любовью на любовь. То есть, попросту говоря, должны учитывать мои интересы наряду со своими, должны считаться с моей жизнью наряду со своей.

Я жил так, пока однажды я не понял, что эти ожидания и есть то, что со временем становится тем, что я называю «предательством».

Существует действенный способ защитить себя от предательств. Он заключается в том, чтобы принять простую реальность.

Добро не дает права ожидать добра в ответ.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Человек, давший мне слово, может его сдержать, а может и нет. Как бы хорошо я к нему ни относился. Человек, поклявшийся в любви или верности, может быть верен, а может и нет. Как бы сильно я этого человека ни любил.

Человек, которому я верю, может солгать. Как бы сильно я ему ни доверял.

Простой способ защитить себя от предательств заключается в том, чтобы научиться не ждать любви в ответ на любовь, понимания в ответ на понимание, верности в ответ на верность. Честности в ответ на честность. Уважения в ответ на уважение.

Потому что если ты любишь ради любви, уважаешь ради уважения, веришь ради верности, то предательство — это только вопрос времени.опубликовано econet

Владимир Яковлев

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet