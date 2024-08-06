Почему не надо думать о неприятных людях

Не надо думать о неприятных людях и говорить о них без причины. Иначе создастся связь и образ враждебного или токсичного человека будет вредить нам. Мысли о человеке создают связь с ним.

«Ни минуты не думайте о людях, которые вам неприятны!», - эти слова генерала и президента Эйзенхауэра приводит Карнеги в своей книге. И это отличная рекомендация, особенно если учесть, что сам генерал воевал, занимался политикой, постоянно был в эпицентре конфликтов и имел много врагов. Это не отшельник сказал, который всю жизнь провёл в келье под елью, а боевой генерал! Эти слова проверены опытом.

Когда вы говорите о враждебной особе, вы вредите себе

Не надо думать о неприятных людях и говорить о них без причины. Иначе создастся связь и образ враждебного или токсичного человека будет вредить нам. Мысли о человеке создают связь с ним.

Можно верить в хиромантию, можно не верить; хотя кожный узор на пальцах и на ладони связан с мозгом и состоянием организма, это факт. Эта история не связана с предсказанием, ее рассказал один практикующий хиромант.

К нему пришла женщина с жалобами на одиночество. Он посмотрел линии на ее руке и удивился: «Но вы замужем! У вас есть муж уже десять лет!». Женщина отрицала это, а потом расплакалась и сказала, что недолгое время была замужем. Десять лет назад муж ушёл от неё. И горе было таким сильным, что она делала вот что: сохранила тапочки мужа. Его брюки и рубашку. На ночь она вешала одежду ушедшего на спинку стула у кровати и разговаривала с ней. А днём убирала в шкаф. И весь день мысленно представляла своего мужа, набирала его номер, не дожидаясь соединения, сбрасывала… Она жила с призраком, вот что происходило с ее жизнью.

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Думая интенсивно о дурном или неприятном нам человеке, мы создаём «мыслеформу», образ этого человека. Подумайте о ломтике кислого лимона, представьте его ярко; - во рту начнёт вырабатываться слюна. Хотя лимона нет! Так и яркий образ неприятного человека включает определённые биохимические процессы. Он вам вредит почти так же, как реальное общение с токсичным персонажем, вот и все. Когда вы говорите о враждебной особе, думаете и ведёте мысленный разговор, вы вредите себе. Злой «призрак» поселяется в вашем подсознании и сопровождает вас повсюду…

Потому неприятные люди часто стараются заставить нас думать о себе, когда не могут причинить реальный вред. Они звонят, пишут, следят, привлекают наше внимание… А иногда мы сами «застреваем» на ситуации и постоянно возвращаемся мыслями к негативному для нас человеку, испытываем побуждение говорить о нем или вести мысленный диалог. В итоге - утрачиваем силы, портим настроение и «портим кровь», - это не метафора, анализы действительно меняются!

С любым человеком можно создать «мысленную связь», ввести его в свой внутренний мир: мы связаны с дорогими и любимыми. Их образы всегда с нами. Но точно такую же связь можно создать и с враждебной или неприятной персоной.

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Потому не надо обсуждать людей нездоровых, асоциальных, думать о них слишком много.

Женщина думала о соседке, психически нездоровой пьянице, обсуждала ее с другими соседями, возмущалась ее поведением, хотя лично ей эта выпивоха не сделала ничего плохого. Пьяница и пьяница; странная, неопрятная, неприятная… Но потом женщина ощутила словно присутствие этой дамы в своей жизни. Теперь она поневоле возвращалась мыслями к соседке, навязчиво думала о ней, - деньги таяли, здоровье пошатнулось, с работы сократили… Стоило ли делать эту соседку объектом своих мыслей?

Знаете, нам есть о чем подумать. Дела, планы, близкие люди, отдых, деньги, работа, здоровье… Не надо поселять у себя в голове образ неприятного человека и отдавать свою энергию «призраку», питая его. От умения переключать мысли после конфликта зависит успех борьбы. А в обычной жизни пускать в свою голову подозрительных проходимцев тоже не надо. Особенно - если вы впечатлительный человек с живым воображением.

Ни минуты не думайте о неприятных людях, - так вы сохраните здоровье и силы. И проживёте свою собственную жизнь, а не чужую.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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