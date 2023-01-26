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Почему не надо слишком стараться, когда печешь пироги или идёшь на свидание

Источник: zen.yandex.ru 26 января 2023 5866
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Чрезмерное старание создаёт напряжение. Отнимает силы. Переключает внимание с главного на мелочи, детали. И лишает нас непринуждённости, свободы, творческого потока.

Почему не надо слишком стараться, когда печешь пироги или идёшь на свидание

Не надо слишком уж стараться. Прилагать чрезмерные усилия, чтобы все сделать отлично, прекрасно, на наивысшем уровне. Вот тут-то и капнете тушью на идеальный иероглиф, - когда задрожат от старания руки. А вместо отменного пирога получится какая-то дрянь, вы заметили? И остаётся только разводить руками и говорить: «я так старался!».

Не надо стараться чрезмерно...

А вот не надо было стараться чрезмерно. Постарался, и всё. Хватит. В меру постарался, сделал, что мог, а уж дальше - это воля богов, как говорили древние.

Чрезмерное старание создаёт напряжение. Отнимает силы. Переключает внимание с главного на мелочи, детали. И лишает нас непринуждённости, свободы, творческого потока.

Если старательно писать стихотворение, получатся рифмованные строки. А стихотворение не получится.

Если слишком старательно готовиться к свиданию, можно утратить лёгкость и свободу быть собой. Наше напряжение и усилия станут заметными, оттолкнут, а встреча пойдёт наперекосяк.

Даже суп варить слишком старательно не стоит, - невкусно получится, это многие хозяйки знают. Готовишь для своих в будний день - все отлично! Хочешь произвести впечатление и тщательно, старательно режешь ингредиенты ровными кубиками, - а невкусно почему-то…

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Почему не надо слишком стараться, когда печешь пироги или идёшь на свидание

Старание - это напряжение. Контроль внимания. Тревога за результат. Это поглощает легкую и тонкую энергию творчества и любви. Это как на пианино играть старательно, деревянными руками, - получается так себе.

Стараться надо, конечно. Но тот, кто излишне старается и волнуется, тот стремится достичь идеала. Совершенства. А богам судьбы это не нравится, - так в древности считали. Идеал - это для богов, а не для людей.

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Надо приложить усилия, но не чрезмерные. Уделить внимание, но не избыточное. Постараться, но не лезть из кожи вон. Тогда включится автоматизм, руки расслабятся и сами вспомнят, что им делать.

И душа расслабится. На свидании мы будем раскованы и спокойны. На собеседовании не оттолкнём излишним напряжением. А пироги получатся хорошо - как обычно. И стихотворение станет искренним, тёплым, душевным.

Надо постараться, конечно, чтобы не ударить в грязь лицом. Но при избыточном старании и внимании споткнуться и упасть гораздо легче…опубликовано econet

Авто Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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кирьянова анна психология жизнь

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