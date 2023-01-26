Почему не надо слишком стараться, когда печешь пироги или идёшь на свидание

Чрезмерное старание создаёт напряжение. Отнимает силы. Переключает внимание с главного на мелочи, детали. И лишает нас непринуждённости, свободы, творческого потока.

Не надо слишком уж стараться. Прилагать чрезмерные усилия, чтобы все сделать отлично, прекрасно, на наивысшем уровне. Вот тут-то и капнете тушью на идеальный иероглиф, - когда задрожат от старания руки. А вместо отменного пирога получится какая-то дрянь, вы заметили? И остаётся только разводить руками и говорить: «я так старался!».

Не надо стараться чрезмерно...

А вот не надо было стараться чрезмерно. Постарался, и всё. Хватит. В меру постарался, сделал, что мог, а уж дальше - это воля богов, как говорили древние.

Чрезмерное старание создаёт напряжение. Отнимает силы. Переключает внимание с главного на мелочи, детали. И лишает нас непринуждённости, свободы, творческого потока.

Если старательно писать стихотворение, получатся рифмованные строки. А стихотворение не получится.

Если слишком старательно готовиться к свиданию, можно утратить лёгкость и свободу быть собой. Наше напряжение и усилия станут заметными, оттолкнут, а встреча пойдёт наперекосяк.

Даже суп варить слишком старательно не стоит, - невкусно получится, это многие хозяйки знают. Готовишь для своих в будний день - все отлично! Хочешь произвести впечатление и тщательно, старательно режешь ингредиенты ровными кубиками, - а невкусно почему-то…

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Старание - это напряжение. Контроль внимания. Тревога за результат. Это поглощает легкую и тонкую энергию творчества и любви. Это как на пианино играть старательно, деревянными руками, - получается так себе.

Стараться надо, конечно. Но тот, кто излишне старается и волнуется, тот стремится достичь идеала. Совершенства. А богам судьбы это не нравится, - так в древности считали. Идеал - это для богов, а не для людей.

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Надо приложить усилия, но не чрезмерные. Уделить внимание, но не избыточное. Постараться, но не лезть из кожи вон. Тогда включится автоматизм, руки расслабятся и сами вспомнят, что им делать.

И душа расслабится. На свидании мы будем раскованы и спокойны. На собеседовании не оттолкнём излишним напряжением. А пироги получатся хорошо - как обычно. И стихотворение станет искренним, тёплым, душевным.

Надо постараться, конечно, чтобы не ударить в грязь лицом. Но при избыточном старании и внимании споткнуться и упасть гораздо легче…опубликовано econet

Авто Анна Кирьянова

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