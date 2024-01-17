Почему не надо запирать двери в отношениях на ключ

В этом ошибка многих. Они не понимают, почему от них бегут, почему отношения рушатся, почему человек уходит и не возвращается? Ведь все было так хорошо! Да не очень хорошо. Это касается и любви, и дружбы, всего, что основано на свободе выбора, на нашем личном желании и влечении. Никто не может вести приятные беседы в запертой комнате, все будут ожидать, когда пройдет час. Или постараются уйти раньше. Иногда - сразу, как только мы попытались запереть двери

Вот вы придете ко мне в гости, предположим. И все будет просто чудесно: будем пить ароматный чай, мармелад или конфеты есть. И беседовать о высоких материях или о жизни. Вы расслабитесь и откинетесь в кресле, вам станет хорошо и спокойно. Тепло и уютно. А потом я пойду и запру дверь в комнату, где мы сидим, на ключ. И скажу, что я не отопру двери еще час. И продолжу беседу.

Схватить и удержать!

Вернее, попытаюсь ее продолжить. Потому что желание вести добрые разговоры у вас растает, как сахар в чае. Вы испытаете смутное напряжение. Может быть, вы не собирались уходить еще часа два-три. Может, вы вообще не думали об уходе, как-то забыли об этом. Вам просто было со мной хорошо и интересно. И спокойно. И перестало быть хорошо, когда я заперла дверь на ключ и сообщила, что еще час их отпирать не буду.

Но ведь ничего не случилось! Вы меня знаете, в комнате нет ничего опасного, чая достаточно, конфет полная коробка и в туалет вам не надо. Нет. Теперь надо. Появилось это желание. Пока слабое. А желание открыть двери - сильное. И беседовать вам уже не хочется. И я вам перестала нравиться. Потому что я лишила вас свободы, пусть и в мягкой форме. На час. В прекрасных условиях...

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Вот так и происходит в отношениях, когда один начинает запирать другого в комнате, - фигурально выражаясь. Контролировать чрезмерно, запрещать что-то, понемногу сначала, требовать, проверять, давить. Моментально симпатия начинает улетучиваться. И хочется отобрать ключ, открыть двери и выйти. Ну, даже просто открыть. Как-то спокойнее, когда двери не заперты.

В этом ошибка многих. Они не понимают, почему от них бегут, почему отношения рушатся, почему человек уходит и не возвращается? Ведь все было так хорошо! Да не очень хорошо. Это касается и любви, и дружбы, всего, что основано на свободе выбора, на нашем личном желании и влечении. Никто не может вести приятные беседы в запертой комнате, все будут ожидать, когда пройдет час. Или постараются уйти раньше. Иногда - сразу, как только мы попытались запереть двери.

Это нормальный инстинкт свободы, присущий здоровому живому существу. Попытка схватить и удержать моментально вызывает беспокойство и стремление освободиться. Постоянные звонки, сообщения, проверки, требования, допросы и вопросы - это "запирание дверей". И лучше остановиться. Отойти от дверей. Не загораживать выход, пусть он будет свободным. Тогда и желания немедленно им воспользоваться не будет...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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