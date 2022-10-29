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Почему не стоит быть хорошим для чужих за счёт своих

Источник: zen.yandex.ru 29 октября 2022 7078
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Вам необходимо, чтобы окружающие были вами довольны, одобряли ваши поступки? В результате вы стремитесь быть для всех хорошими? Если да, то зачем? Ведь у каждого из нас есть близкие люди, которые нуждаются в заботе, внимании, помощи.

Почему не стоит быть хорошим для чужих за счёт своих

Есть два вида людей. Человек может быть очень хорошим для других. Отдавать людям своё время, создавать прекрасное для всех, любить все человечество! И все таким человеком восхищаются. Какой он светлый, хороший и великодушный! Настоящее светило добра и источник света!

Белые одежды подождут

Все восхваляют такого человека. А его личные дети заброшены и не получают тепла. Его близкие страдают от отсутствия внимания и заботы. Прекрасному для других человеку некогда ими заниматься и помогать им.

Он бросил престарелую мать, позабыл про своих детей, груб и холоден с женой. Он слишком занят, источая свет и елей для других. Которые осыпают его хвалами. И такой хороший для всех человек может добиться высокого положения.

А есть люди, которые не слишком ласковы с чужими. И не уделяют все своё время решению проблем человечества. Не берут на себя миссию любви ко всему миру, - вот такие это мелкие личности.

Они заботятся о своих: о родных, о любимых, о друзьях. На большее им сил не хватает. А если остаётся излишек - они отдают его тем, кто на самом деле нуждается.

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И включают этих нуждающихся в круг "своих". Принимают их в свой дом и в круг своей заботы.

И таких людей ругают. Бранят. Почему они не отдают своё время, силы, имущество всем подряд? Вот нам, например? Почему не любят все человечество? Вот нас, например?

Потому что силы и время принадлежат не только нам. Но и нашим близким, нашей системе, в которой мы находимся. И об этой системе мы должны заботиться в первую очередь.

Даже если посторонние люди набрасываются с упрёками - почему мы не отдали им хлеб наших детей? Время наших родителей?

Вот поэтому и не отдали. Сначала надо позаботиться о своих, а потом любить все человечество.

А белые одежды подождут. Они, знаете, легко пачкаются, когда живешь в трудах и заботах о тех, о ком должен заботиться. И хорошим для всех быть хорошо, конечно. Но почти невозможно - наш ресурс ограничен. А людей на свете несколько миллиардов...опубликовано econet.ru

Автор Анна Кирьянова 

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Источник: https://econet.ua/

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