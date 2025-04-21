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Почему нет ДЕНЕГ: 5 блокирующих установок

Источник: b17.ru 21 апреля 2025 6486
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Если вы до сих пор не зарабатываете крупные суммы денег, то, вполне возможно, что деньги не могут подобраться к вам из-за ваших негативных убеждений о них! Какая из нижеперечисленных установок есть у вас?

Почему нет ДЕНЕГ: 5 блокирующих установок

В этой статье мы будем разбираться, какие установки блокируют нам вход в мир финансовой свободы?

Негативные финансовые установки

  • Достаточно один раз заработать/выиграть миллион и можно потом всю жизнь не работать
  • Тем, кто обладает большими деньгами просто повезло, им помогли
  • Увеличить свой доход можно не меняя свою жизнь
  • Богатые люди - плохие, нечестные и скупые
  • Деньги достаются тяжёлым трудом

1. Достаточно один раз заработать/выиграть миллион и можно потом всю жизнь не работать

Нет, так не получится. Вам нужно усвоить тот факт, что за большими деньгами стоит большой и непрерывный труд. Если не контролировать траты и не задумываться о приумножении денег, то любая сумма быстро обнулится.

2. Тем, кто обладает большими деньгами просто повезло, им помогли

Нет, можно помогать человеку сколько угодно, но если у него мышление бедности, то вся помощь будет тщетна. Он не сможет долго оставаться на плаву.

3. Увеличить свой доход можно не меняя свою жизнь

Нет, сумма ежемесячного дохода и образ жизни тесно связанны. Наряду с более качественным питанием и отдыхом будет меньше времени на «ничегонеделанье». Вместе с большими деньгами придёт и большая ответственность. К этому нужно быть готовым, дабы не прогнуться потом под тяжестью упавшего бремени.

Почему нет ДЕНЕГ: 5 блокирующих установок

4. Богатые люди - плохие, нечестные и скупые

Нет, это не всегда так. Большинство богатых мира сего добрые, великодушные и стараются ради блага других людей. Но тут дело в другом. Представьте «богатство», как отдельного человека. Этот «человек» приходит к другим людям, а вы проявляете негатив по этому поводу. Внимание, вопрос: придёт ли «богатство» к вам? Вы сами то часто ходите туда, где по отношению к вам проявляют негатив?

5. Деньги достаются тяжёлым трудом

Не без этого. Но только лишь тяжёлым трудом вам достанется, увы, мало денег. Чтобы получать больше, нужно развивать осознанность, интеллект и адаптивность к реалиям изменившегося мира. Деньги не там, где тяжёлый труд - деньги там, где прогресс!опубликовано econet

Автор Алёна Горожанкина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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