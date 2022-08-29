Почему никто не любит так называемых «взрослых женщин»? Что происходит, когда выросшая девочка-роза лишается своего питательного навоза?
Давайте зададим себе честный вопрос: почему никто не любит так называемых «взрослых женщин»? Доят – да. Боятся их и заискивают перед ними – да. (Если есть чего бояться, перед чем заискивать и что доить). Но не любят. И ведь не только мужчины не любят – но и сами женщины себя же – таких – и не любят!
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И почему все, наоборот, любят так называемых «безбашенных девчёнок, заряженных оптимизмом», «студенток, спортсменок и комсомолок»? Почему взрослые женщины, если включат мозг и захотят понравиться – то мимикрируют под этот архетип?..А чего это за архетип-то, поконкретнее? Архетип, который «все любят»...
Бегу – мороженое из фиалок
Вам выльдить к празднику Лимонных Зорь...
Чушь – она прекрасна. Рациональные соображения – они не прекрасны. Может быть они и полезны. Но они не прекрасны.
Вот и всё.
И дело не в том, что у юности меньше размер одежды, меньше целлюлита и подбородков. Я видела юных дев, похожих на бога Хоттея, которые «заводили» лагерь в тысячу человек.
И фиолетовая, как черника,
Фигурка Юнии газелит в сад.
Дверь раскрыляется, и Вероника
Уже готовится журчать доклад...
Так что же все любят? Все любят – непуганных жизнью дурочек, фонтанирующих бытием, – у которых есть «ответы на все вопросы», которые горячечно рубят правду-матку любому начальству, обожают стихи, рисование и пение и актёрское мастерство и конный спорт, желают всё знать, постоянно хохочут или улыбаются (вообще неизвестно по какому поводу) и с которыми весело всему отделу...
Правильно – с ними весело. И не только всему отделу, но и всему миру. А почему со «взрослыми людьми» – нет?
Этот опасный ботанический архетип: «Роза, растущая на клумбе навоза»
У многих, у очень многих из нас были такие времена...
Мы были детьми. Мы – долго были детьми.
Кто-то тихо, незаметно, ежедневно, 365 дней в году заботился о нас, а мы – мы были тогда – разумеется, беззаботны... Мы приходили домой, раскрасневшиеся, с мороза, и весело кричали маме или бабуле:
– «У нас такая потрясающая преподавательница! (Да, я буду, и борщ, и котлету. А что, курицы уже нет? Нет, макароны не разогревай!) Нет, ну ты только послушай, что – я – тебе говорю! Она – ученица самого Хомского!..»
Варить приходится ликёр сирени
Для неисчерпываемых поэз
Теперь давайте увидим эту типичную житейскую зарисовку – но глазами волшебника, способного созерцать мир через вечные метафоры...
Наденем волшебные очки, и метафора предстанет во всей красе. Имеется: Цветущая 1) Роза и … 2) её уютная клумба, питательная среда, почва, навоз.
«Девочка и её безусловно любящие родители». Они никогда её не бросят и не променяют на другую дочку. Они никогда ни в чём её не упрекнут, и она не будет им в тягость. Они позволяют ей искать себя.
Вы можете сказать, что:
это тоже нехилый вариант архетипа: «Роза, растущая на клумбе навоза».
Нет, это всё уже немножко «не то»... И бросят, и променяют, и упрекнут, и будет в тягость.
Единственный идеальный вариант это, повторим,
Ну а теперь давайте плавно переходить к заявленному мной в названии статьи – гадкому нелепому образу: «Роза, вылепленная из навоза».
Что это за отвратительная химера такая? Кому и для каких целей может прийти в голову заняться подобным «творчеством»?..
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Идут годы. И «Роза», вырастая, вдруг лишается питательного «навоза».
Роза есть, она жива, а навоз, питавший её краски, аромат и шипы и поиски себя – закончился. Без навоза роза жить и искать себя не может.
Что есть у розы? Повторим. Богатая цветовая палитра, нежный аромат, да ещё притягательные шипы: «Попробуй, сорви, не уколись, а укололся, – не хныкай»!
Что есть у навоза? Уточним скучное. Важные макро- и микро-элементы, абсолютно необходимые для полноценной жизнедеятельности растения. Кремний, азот, фосфор, калий...
Итак, навоз у розы закончился, сейчас она умрёт. Поэтому ей срочно нужно начать думать о том, где достать калий, фосфор, азот и кремний, чтобы жизнь её как розы не прервалась...
Заложницы ботанической метафоры, в которой нет ничего, кроме двух элементов примитивной структуры
Положение розы абсурдно и трагично. Ей ничего другого не остаётся, как только начать замещать собою «навоз», которого больше достать в её системе метафоры – негде.
Ей приходится думать об азоте и фосфоре. Где их берут? Куда за ними ходят? Чтобы приходится терпеть и от кого, чтобы их получить вдоволь?
Итак, роза должна сама превратиться в навоз. Снимем очки.
То есть, буквально, роза должна начать думать – чем и как оплатить квитанции за квартиру, и как они вообще выглядят эти квитанции, на какие деньги залить бензин в машину, на что купить еду и когда её приготовить. Как съездить на море, на что купить новую зимнюю одежду.
Раньше об этом думал папа, мама, бабушка. А роза? Роза... цвела как роза. Её волновали высокие и красивые вещи. Поэтому она всем и нравилась.
Время идёт, и навозные хлопоты превращают розу в навоз. Но бедная роза, она ведь хочет продолжать оставаться розой! У неё нет никаких других игр. И каким же это образом она продолжит быть розой? А вот каким...
Помня свою форму, она будет пытаться её поддержать, сохранить. Так из навоза лепится «роза». Вроде похоже. Но всё равно – «не то»... Никто не купится. Даже она сама.
Ведь теперь всем видно, чем наполнены её глаза.
«Что делать?» или волшебная реинканация: от растения – по тропе эволюции: вперёд, к животному царству!
Есть ли шанс у розы перестать быть навозом, имитирующим форму розочки? Есть. Должна произойти психологическая реинкарнация из растительного существования в животное. Более приспособленное, более сильное и не менее … красивое!
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Да, почвы, «абсолютно необходимые для полноценной жизнедеятельности растения» – истощились, исчезли с лица земли. Бабушка больше не жарит котлет. Мама не снимает деньги с книжки, когда дочери нужно ехать на море или покупать зимние сапоги. Папа не заливает в машину бензин. Что делать розе?
Нет, роза не должна «думать о том, где достать калий, фосфор, азот и кремний, чтобы жизнь её как розы не прервалась...». Уже не получится строить из себя «розу». Мы уже сказали – что – получится.
Роза должна подумать о том, как вообще перестать быть розой. Перестать быть – растением. Прекрасным, но – растением...
Унавоженная клумба в саду. Роза. Прочь как можно скорее из этого архетипа, этой бедной метафоры счастья, этого «сценария-тупика»...
Ведь в этом тупике предусмотрены всего две роли: роза и её навоз. Итак, чтобы закономерно не стать навозом, перестаньте всю жизнь хотеть оставаться – розой...
Есть и другие метафоры, потрясающие, желанные и тоже всеми любимые. Мир велик. Хотите?
Например, можно быть волчицей – сильным и красивым лесным зверем. Поскорее отыщите свой индивидуальный психотерапевтический – животный Тотем. На кого вы хотите быть похожей, чтобы вызывать восторг у себя и у окружающих. Покрутите в уме что-то красивое.
Только не розу. Розу оставьте в покое... В этом мире существуют не только они. И в этом мире возможно, к счастью всё, даже перевоплощение.
Все видели таких девушек? Они никогда и не были «розами». С самого своего детства они были волчицами. Кем угодно, только не садовыми розами. Потому что роза без навоза не существует, а мама, папа и бабушка никогда не покупали им ничего. Почему? Их не было. Они были далеко. Всё было «как-то иначе – сложно»...
Но разве эти сильные девушки не были – прекрасны? Разве с ними никому не было – интересно? Разве красота только в том, чтобы «ничего не знать о реальной жизни»?
Посмотрите на мир вокруг. Поищите в нём другие, более жизнестойкие метафоры красоты. Красоты, которая не разваливается от столкновения с ветром.
Отыщите в нём красивые, сильные живые или рукотворные вещи, которые «заводят» людей не меньше, чем роза, (а может быть даже и больше или совсем по-другому) и главное – радуют глаз долгое время. Что живёт дольше прекрасной розы? Что не зависит никак от рук садовода? Что может перескочить через ограду и выжить в лесу? Что может пересечь океан? Может быть, бригантина?
Подумайте. Помечтайте. Поищите «своё». И тогда, обретя новое тело для возрождения, женщина однажды скажет себе: «Прекрасной может быть не только ведь роза. Я покидаю этот сценарий, когда он отслужил своё и начинает работать против меня».опубликовано econet.ru.
Автор Елена Назаренко
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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