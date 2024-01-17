Почему одних детей мы как будто больше любим, чем других?

Свои процессы нужно прожить нам самим, не привлекая детей. То есть заметить требовательность к себе, иногда чрезмерную. И заметить свою нужду, в тепле, внимании, поддержке, каком-то разрешении… И позволить себе то, что не досталось от родителей. Стать к себе теплее, человечнее, дружественнее…

Я не думаю, что все так просто. Но, определенно, к одним детям мы можем быть более требовательны, чем к другим. Чаще всего так бывает со старшими детьми. К ним почему-то больше требований, меньше принятия. А младшим «достается» больше сочувствия, терпения, и опеки.

Почему мы более требовательны к старшим детям, чем к младшим

Почему так? Я думаю, что дети «получают» разные проекции. Мы почти всегда проецируем себя на своих детей. То есть не видим их самих, а видим себя. Или какую-то часть себя.

Вы замечали, что если старший ребенок плачет, или не справляется с задачами, он больше раздражает. А младший как будто вызывает сочувствие, даже жалость. Хочется ему помочь, освободить от его бремени.

Я думаю, что на старшего ребенка мы проецируем свои ожидания от себя. То, что не прощаем себе, не прощаем и ему. Ни слабость, ни «необязательность», ни … человечность.

Человек же не со всем справляется, не так ли? У человека есть ограничения. Но, как будто, мы становимся жесткими и требовательными, не хотим и не желаем замечать этих ограничений у старшего ребенка.

Можно сказать, что мы накладываем на него ожидания всемогущества, как это делали по отношению к нам наши родители. Он должен справиться, и никаких оправданий. И это чрезмерная ноша для него.

А младшие дети – это проекция нас- нуждающихся. «Через них», через отношение к ним, мы можем почувствовать свою нужду… Мы чувствуем, как нам не хватило взрослых, и их вклада, в виде заботы, опеки и принятия. Не хватило признания нас не всемогущими, без желаний и с нескончаемым запасом энергии. Но людьми, которые что-то могут, а что-то - нет.

И «через» младшего ребенка мы «питаем» себя, «додаем» то, что нам не досталось от своих же родителей.

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Это очень печально, потому что свои процессы нужно прожить нам самим, не привлекая детей. То есть заметить требовательность к себе, иногда чрезмерную. И заметить свою нужду, в тепле, внимании, поддержке, каком-то разрешении… И позволить себе то, что не досталось от родителей. Стать к себе теплее, человечнее, дружественнее…

Тогда вам удастся отделить ваших детей от себя, посмотреть на них другими глазами. Без проекции.

И станет лучше и им, и вам. Вы получите не доставшееся, а дети получат мать, которая в контакте с ними, видит их самих, а не свои недостающие обделенные или грандиозные части.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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