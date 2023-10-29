Почему он НЕ хочет жениться?

Вы вместе уже несколько лет, а мужчина все не спешит жениться. Почему так происходит? Как избежать иллюзорных отношений, которые тянутся годами и ни к чему не приводят? В этой статье психолог Елена Леонтьева объясняет нежелание мужчин иметь детей и семью

Тысячи девушек и женщин ломают головы над этим вопросом, читают статьи, книжки, накачивают женственность и women power, выполняют рекомендованные пункты в отношениях, пробуют по-всякому: давят/не давят с этим вопросом, манипулируют сексом/ не манипулируют сексом, но вопрос остается без ответа, повисает в экзистенциальном вакууме и не отвеченный вызывает злость, разочарование, чувство униженности и отвергнутости. Попробуем разобраться.

Почему мужчина живет годами с женщиной и не женится...

Во-первых, многие мужчины хотят и семью и детей. Вокруг полно сумасшедших папаш, разбирающихся в пеленках не хуже женщин. И не было в моем детстве в парках мужчин с колясками, а сейчас - это привычная картинка.

Во-вторых, брачный возраст и для мужчин, и для женщин сильно сдвинулся за последние сорок лет на 5-7 лет вперед. Если раньше браки заключались в среднем на 4-5 курсах института, там же находились брачные партнеры, то сейчас такое очень редко происходит в больших городах. Современной девушке сейчас важно выйти замуж до 30, мужчине до 33-35.

Временной сдвиг имеет свои последствия.

С одной стороны, люди успевают закончить институт и начинают сами себя обеспечивать и это вроде бы хорошо, к моменту создания семьи они уже крепко стоят на ногах. С другой стороны, пропускается естественный биологический возраст, когда создание пары и рождение детей происходит более спонтанно, под влиянием сексуального влечения. Пропускается естественное время для налаживания брачных отношений. Чем старше человеческий организм, тем сложнее ему с кем-то жить. Человек просто привыкает жить либо с родителями, либо один. Человек кропотливо создает свой личный комфорт, который сложно с кем-то разделить. Разные комфорты. Кроме этого, как правило, к этому возрасту и мужчины и женщины имеют опыт отношений, и не одних, часто он разочаровывающий, болезненный, приводящий к гипотезе или выводу, что все отношения рано или поздно заканчиваются, а стабильность и верность – иллюзия.

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Основное последствие временной подвижки брачного возраста – потеря спонтанного размножения, увеличение осознанности, индивидуальных практик жизни, накопление разочарований и усталости от отношений.

Мужчины и женщины под 30 уже не находятся так сильно под влиянием инстинктов, они принимают ответственные решения и в этом месте начинается персональный ад. Мощный психологический вирус - страх ответственности и принятия решений жестоко терзает нашего современника. Никогда прежде людям не приходилось столько решать! Женщины и мужчины, вынужденные самостоятельно принимать решение о размножении и не привыкшие к этому, склонны решаться годами.

У женщин складывается ощущение, что мужчины вообще не хотят детей. Получается странное противостояние, когда женщинам это нужно, а мужчинам - нет, и женщина чувствует себя в одиночестве. И в этом одиночестве начинает мужественно все решать. Такой раскол между полами наблюдается в этом месте.

Женщинам все же немного проще - страх остаться вообще без детей в какой-то момент начинает продвигать процесс и инстинкт включается, часто сопровождающийся невротическими реакциями ("выйти замуж и родить я должна в этом году, я так решила"). И мужчин, это, кстати, пугает, потому что логики в этом никакой нет. Почему в этом, а не в следующем? Почему нельзя просто подождать, когда все получится само собой, а не заниматься сексом по графику овуляций? Контроль вносит много дополнительных сложностей в отношениях, срывает с них романтическую вуаль, которая мужчинам на самом деле нужнее, чем женщинам.

Мужчины теоретически лет до 50 могут вообще не размножаться, поэтому их время не так пугает и на свадьбах друзей их переживания зависти слабее. Как правило, мужчины не осознают, что рождение детей после 35 заставит их находиться в рабочей форме дольше лет на десять. Может бессознательно они этого и хотят? Просто жить подольше. В нашей стране мужчины ужасно рано умирают и никто не понимает почему. Умирают не только алкоголики, вовсе нет.

Большой вклад в мужской страх перед женитьбой и детьми вносят и женщины. К тому моменту, когда женщина «созрела», обычно она уже выстроила четкую картинку как все должно выглядеть (пышная свадьба – чтобы подружки завидовали, дорогая коляска – не ездить же ребенку в дешевой развалюхе и т.д.) Женщина начинает реализовывать свой невроз, потому что ей тоже страшно – она тридцать лет жила в свое удовольствие без детей. И женщина надеется/требует, что мужчина ее от этого страха избавит, пока она будет приносить свои жертвы (впадет от него в финансовую зависимость, рискнет карьерой или потеряет ее, потеряет сексуальную привлекательность и не сможет наслаждаться как раньше). Женщина предлагает мужчине довольно жесткий детский контракт.

Привычка жить, удовлетворяя свои желания в стремлении в комфорте, играет здесь злую шутку. Но мужчины не могут и не хотят избавить женщину от ее страха. Им тоже очень страшно. Мужчины боятся не «потянуть» все эти необходимые вещи. Они, элементарно, ужасно боятся не справиться финансово и психологически, и тянут до последнего. А женский напор и манипуляция только ухудшает ситуацию. Потому что с момента, когда женщина «созрела и решила», мужчине предлагается незавидная роль семейного раба. Женщина будет великую миссию исполнять (становиться матерью), а мужчине роль обслуживающего персонала предлагается. А на самом деле мужчина не очень хочет быть ресурсом и собственностью. Почему?

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Точнее, многие хотят, и для них это и есть мужская роль, а многие нет. Не хотят и борются с женщинами те, кто с детства не видел уважения матери к отцу. Уважение в данном случает транслируется через удовлетворенность мамы папой (довольная женщина). Он не видел и довольного папу. В описаниях клиентов такой папа часто похож на не очень обязательного забытого персонажа, живущего какой-то очень неинтересной жизнью, в сарае или гараже, без мечты и стремлений. В глубине этих описаний обнаруживается глубокое презрение.

При этом, когда начинаешь разбираться, выясняется, что это был достаточно хороший отец, который для семьи вроде бы все делал (на работу ходил, с детьми уроки делал, квартиру выбил, не пил), но был подкаблучником и его никто особо не уважал, а подвиги не обсуждались. Не было у него подвигов. Очень популярный сценарий российской семьи послевоенного поколения – активная решительная женщина и муж, актер-второго плана, который так и не дотянул до главной сцены. Мальчику не хочется быть на такого отца похожим, он вырастет, начинает пытаться понять: а он то какой, и чего он сам хочет. Это долго, сложно и все равно непонятно, а пока нужно воевать за свободу, чтобы не стать таким как отец, и откладывать реализацию семейного сценария. Или другой вариант, где отец совсем плохой (предатель/алкоголик/бабник/ничтожество). С ним вообще идентифицироваться нет шансов.

И если молодые мужчины, идеалистически настроенные и желающие доказать, что они «настоящие мужчины», готовы еще под влиянием инстинкта взять на себя эту роль, то мужчины постарше, уже знают, что риск, что женщина все равно будет чем-то не удовлетворена, очень высок и они потерпят фиаско как их отец. Семья сознательно или бессознательно рассматривается как заведомо провальный проект. Годы идут, отношения сменяют друг друга, накапливается разочарование и страх неудачи. Зачем впрягаться в заведомый провал? А чем больше женщина давит (ты не любишь/ нерешительный неудачник/не мужчина), тем сильнее желание убежать из этой ситуации или оттянуть её на неопределенный срок. Страх гуляет по кругу и вносит кучу напряжения и психологических защит, разрушающих хорошие отношения.

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Самое глупое, что можно делать, это спрашивать у мужчины, хочет ли он детей и обижаться, если он не вопит «Да!» очень убедительно. Если не вопит, женщина часто решает – значит, он меня не любит. Но это вовсе не так, вы же тоже не сразу согласились принять его «благословенное семя», а сначала долго думали, и никто на вас не обижался.

Мужчина не знает и хочет теоретически, а здесь и сейчас – не очень то. В практике я обнаружила, что очень редко мужчины знают ответ на этот вопрос. Наверное, они все же устроены отвечать на него непосредственно в процессе, приводящем к размножению. И мое глубокое убеждение, именно в процессе и надо это решать, иначе невроз ответственности очень мешает. А осознание этого желания часто недоступно. Осознание нежелания иметь детей от конкретной женщины, что тоже нередко бывает, вообще очень мучительно.

Наверняка есть еще влияние более глобальных , «полевых» процессов, которые нами пока не осознаются – невообразимое увеличение человеческой популяции не может не влиять на желание размножаться. И оно влияет, усложняя и замедляя этот процесс.

Напомню, что фактически только пара поколений вынуждена брать на себя ответственность за этот вопрос. Миллионы лет дело было по-другому. Таким образом, только признание естественного права за мужчинами на желание и нежелание иметь детей и семью, подобно тому, как эта работа ведется для женщин, может расшить ситуацию и лишить ее болезненности, открыв перспективы для современной пары к более детальным договоренностям и открытому диалогу. опубликовано econet

Автор Елена Леонтьева

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