Почему опасно быть слишком хорошей

Нужно ли быть "хорошей девочкой" по жизни? Почему эти представительницы прекрасного пола имеют повышенный риск стать жертвой насилия? Как хорошие, милые и добрые женщины притягивают манипуляторов, домашних тиранов и отпетых эгоистов.
Милые и добрые женщины, стремящиеся угодить людям, будто притягивают к себе партнеров-манипуляторов, деспотов и негодяев. В чем причина этого парадокса? Такие женщины чересчур стараются казаться хорошими, и причины этому уходят в далекое детство. Как общество и семья навязывают нам неверные установки? Давайте разберемся в этом вопросе. Почему гендерное насилие в отношении женщин настолько распространенное явление? Наше общество и сегодня закрывает глаза на жестокость мужчин и зачастую они избегают наказания. Времена, когда женщина себе не принадлежала, а была собственностью супруга, давно канули в Лету, но ситуаций насилия над женщинами во всех его проявлениях от этого не становится меньше.
Мужчины не так часто расплачиваются за свою жестокость. И одна из причин, по которой представительницы прекрасного пола превращаются в жертв насилия, - их стремление быть хорошими. Это превращает их в объект оскорблений, всякого рода унижений, рукоприкладства. Эти дамы совершенно не могут защитить себя и прекратить токсичные отношения.
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
Действия «хорошей девочки» усиливает риск жестокости со стороны партнера (если он склонен к подобному поведению). Не нужно думать, что женщина каким-то образом провоцирует его на аморальные поступки. Просто чересчур послушная и положительная женщина как бы подает сигнал мужским особям, имеющим тягу к манипуляциям и насилию. Женская потребность быть хорошей в данном случае сильнее инстинкта самосохранения.
Ситуацию усугубляет и тот факт, что женщины по разным причинам склонны замалчивать факты насильственных действий со стороны партнера. Так случается, если жертва боится обратиться в соответствующие учреждения для защиты, если стыдится вынести на всеобщее обозрение неприглядную сторону личной жизни, если наивно верит в исправление благоверного (что он осознает свое поведение и изменится к лучшему).
Суровая правда заключается в том, что женщинам не следует быть излишне положительными. Это для них опасно. И каждая добрая, покладистая и спокойная женщина невольно оказывается в группе риска.
Эту женщину больше всего беспокоит отношение к ней других людей. Она всеми силами старается заслужить одобрение и поощрение и отодвигает свои интересы и желания на второй план.
Существует много синонимов к прилагательному «хорошая»: ласковая, положительная, порядочная, заботливая, покладистая, добрая, милая и проч. Они точно характеризуют «хорошую девочку». Но если взглянуть на данный образ с другой стороны, на ум приходят другие эпитеты. Итак, эти женщины могут быть:
Но не спешите обвинять хорошую женщину во всех грехах. Она ведет себя так по ряду причин, к которым можно отнести культурную среду, установки родителей и детские эмоции.
Женщины по природе своей более терпеливы, сердечны и лучше выберут худой мир, чем добрую ссору. То, что мы привыкли считать женской покорностью, обычно является потребностью отыскать решение, удобное для всех.
Кроме того, стрессовая реакция у женщины вызывает выработку окситоцина, удерживающего ее от поспешных действий и заставляющего думать о потомстве.
Девочки априори должны быть воспитанными, тихими, вежливыми и проч. И во многих семьях и культурных традициях от женщины требуется угождать, быть терпимой, нежной, милой и вообще существовать ради других. Странное явление, если вспомнить, что на дворе 21 век и равноправие полов уже в значительной мере решенный вопрос.
Близкий круг людей транслирует девочке ошибочные взгляды и убеждения. Тут и модель взаимоотношений, и понимание роли женщины в семье. Из таких убеждений постепенно формируется образ мыслей, модель поведения.
Вот типичные ситуации в семье, под действием которых можно получить «хорошую девочку»:
К примеру, ошибочная догма, что чужие интересы превыше личных, прививается в семье. Оно работает на примере слабохарактерной, зависимой матери, которая приносит себя в жертву семье/мужу. На ее примере дочь усваивает, что «правильная» женщина, супруга, мать обязана жить ради чужого блага.
Другой вариант: дочь получает аналогичную установку от эгоистичных и самовлюбленных родителей, живущих в свое удовольствие, не принимая во внимание интересы ребенка. Девочка, которую воспитывают в подобных условиях, убеждается, что ее благополучие будет зависеть от того, как она удовлетворит чужие прихоти.
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
В детском/подростковом возрасте она столкнулась с насилием определенного характера. Жестокость и пренебрежение родителей формируют неправильные наклонности, которые толкают ее быть «хорошей».
Подведем итог.
Милые женщины, если вы чуточку капризны, взбалмошны, эгоистичны в здоровом смысле, может, не стоит что-то менять? Ведь если вы сами о себе не позаботитесь, этого никто за вас не сделает. Гните свою линию, будьте упорны в достижении целей, стройте свое благополучие и меньше задумывайтесь о том, как на это отреагируют окружающие. Ведь это только ваша жизнь и вы ей полноправная хозяйка.опубликовано econet.ru.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий