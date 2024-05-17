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Почему после того, как нас предали, сыплются удары судьбы

Источник: zen.yandex.ru 17 мая 2024 6994
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Предательство может буквально раздавить человека. И не каждый способен оправиться от этого удара судьбы. Предательство лишает нас защиты, превращает в жертву, дезориентирует. Поэтому мы не в силах устоять перед другими жизненными испытаниями.

Почему после того, как нас предали, сыплются удары судьбы

Человек, которого предали, настолько раздавлен предательством, что даже гнева сначала не испытывает. Он ошарашен, контужен предательством. Он поверить не может в то, что это произошло. И потому теряет способность защищаться.

Предательство выбивает почву из-под ног

Первая реакция на истинное предательство - шок. Потеря сил. Это удар сзади по голове, - уже потом на преданного сыплются удары врагов, если его предали врагам.

Или сыплются удары судьбы и болезни. И преданный человек иногда гибнет под градом этих ударов.

  • Предательство лишает защиты. Если нас смогли предать - мы слабы.
  • Превращает нас в жертву. А с жертвой всегда происходит плохое.
  • Предательство дезориентирует. Оно вызывает чувство одиночества, экзистенциального одиночества. Ведь если нас предал близкий, то и другие могут предать. Кто угодно может предать. И нет никого, кому можно довериться и на кого можно надеяться. Мы в одиночестве.

Вот поэтому с момента предательства начинается отсчёт ударов судьбы, болезней и потери общественного положения. Ослабленность, дезориентация и сознание одиночества приводят жертву предательства к саморазрушению, даже если враги не добили ее. Само слово «жертва» показывает на нынешнее положение преданного человека.

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Почему после того, как нас предали, сыплются удары судьбы

Как он мог позволить себя предать?

Может, он заслужил предательство?

Эти вопросы задаёт себе преданный человек в глубине души. И эти вопросы возникают у других людей, которых предательство так страшит, что они используют эту немудреную защиту: «если с кем-то произошло плохое, он сам это навлёк на себя»… И преданного иногда избегают, как избегали зачумлённого. Слишком страшно сближаться с тем, кто позволил себя предать.

Тот, кого предали, гибнет часто не от рук врагов. Не от лишения имущества или положения в обществе. Гибнет после самого факта предательства. От шока, от стресса, от душевной боли. От сознания одиночества, потому что предательство того, кому доверял, говорит о том, что доверять нельзя никому…

Поэтому предательство - это моральное убийство само по себе, независимо от последствий. Спастись можно только если помнить: вашей вины нет. И вы - не жертва. Но помнить об этом после неожиданного и сокрушительного удара так трудно…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова 

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Источник: https://econet.ua/

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