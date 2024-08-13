Почему людям не нужно говорить в глаза о том, что они сделали не правильно и как научиться ПРАВИЛЬНО КРИТИКОВАТЬ.
Почему "правда-матка" ухудшает работу и самооценку, но никак не улучшает ситуацию или немного про личностное ценностное ядро человека и мотивацию. Довольно часто критики (в том числе и наши внутренние) и хейтеры считают, что человеку (даже ребенку) нужно прямо говорить, что он сделал плохо, потому что он осознает свои ошибки и исправится. Психосемантика считает, что это не так. Почему?
Во-первых, любая оценка, высказанная человеком, может значительно варьироваться от уровня его знакомства с темой, личных качеств и текущей жизненной ситуации.
Например, учительница, увидевшая ошибку в пунктуации ученика, может любить Цветаеву и указать на неточность, рассказав про авторскую пунктуацию, объяснив разницу в формальных и неформальных текстах; в другом случае, она может быть только что после курсов повышения квалификации и говорить нежно и ласково; ну и, конечно, она может переживать по поводу нагрузки и низкой оплаты и разнести ученика в пух и прах.
Причина - ошибка - останется объективной, а вот выбор слов и последствия для ученика будут разными.
Во-вторых, существует так называемое ценностное ядро личности, в которое, в том числе, входит и самооценка.
В норме, самооценка человека немного выше реального положения дел (это помогает нам заботиться о себе) и тщательно оберегается защитами.
В результате отклика на наши действия других людей может возникнуть позитивное и негативное расхождение между ценностным ядром и обратной связью.
Как показывают эксперименты, позитивное расхождение:
Напротив, негативное расхождение служит причиной:
При этом расхождения бывают двух типов:
Если человека не очень хорошо оценили (например, сказали ему, что он неудачно выполнил работу) - его ценностное ядро, скорее всего, с этим справится - например, с помощью обесценивания говорящего. Он может найти другой коллектив, город или страну, где приняты иные стандарты работы.
А вот если у него возникает расхождение в ценностях (он обнаружил, что в профессии и деле своей жизни, например, архитектуре, он потерял репутацию, и его отказываются брать на работу), это может стать настоящей катастрофой.
Таким образом, если мы, скажем, оцениваем чью-то деятельность (особенно детскую и собственную) важно создавать позитивное расхождение.
В противном случае, либо нашу оценку отметут, обесценят или даже отфильтруют (человек ее тут же забудет), или оцениваемый просто откажется с нами контактировать, разрушится, потеряет мотивацию или даже покончит с собой.
Конечно, людям нужно время, чтобы освоить такой способ разговаривать, и он не всегда удобен.
Но для руководителей, представителей помогающих профессий и родителей развитие этого навыка значительно помогает в коммуникации и успешном выполнении задачи.
А вот негативное расхождение с ценностным ядром при критике в интернете заканчивается баном.опубликовано econet
Автор Адриана Имж
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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