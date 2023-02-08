Почему ребенок становится неуправляемым

Некоторых родителей очень беспокоит поведение детей, когда они становятся просто неуправляемыми. Чем обусловлены нарушения в поведении и как с ними справиться? Ответы на все вопросы вы найдете в этой статье.

Чтобы решить проблему с некорректным поведением ребенка родителям нужно найти истинную причину непослушания. Не стоит сразу наказывать сына или дочь, если вы хотите действительно помочь ребенку, разберитесь во всем по порядку.

Почему общаться с детьми бывает трудно

Если ребенок категорически отказывается слушать родителей, то зачастую причиной такого поведения служит:

1. Борьба за внимание

Иными словами ребенок стремиться всеми силами привлечь внимание родителей, чувствовать их поддержку при любых обстоятельствах. Родительское внимание очень важно для нормального развития ребенка. Но если взрослые постоянно заняты и не интересуются жизнью своего чада, то ребенок использует все возможные средства для получения желаемого. Родителям, вопреки занятости, нужно уделять максимум времени детям, обязательно поощрять их за хорошее поведение и отличные оценки, а не только наказывать за плохие поступки.

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2. Самоутверждение

Если ребенок постоянно слышит от родителей замечания и упреки, он начинает бороться за самоутверждение и зачастую путем резкой демонстрации собственного мнения, пусть даже и ошибочного. Когда родители чрезмерно опекают ребенка и то и дело показывают свою власть, то ответной реакцией чада станет именно непослушание. Он будет стараться все делать наперекор, лишь бы его перестали постоянно контролировать.

Особенно желание самоутвердиться обостряется в подростковом возрасте, поскольку в этот период родительский контроль воспринимается как унижение личного достоинства и посягательство на самостоятельную жизнь. Даже если взрослые правы, ребенок будет воспринимать их мнение в штыки. В данном случае нужно найти подход к подростку – не надоедать ему бесконечными советами, не делать замечаний, не критиковать.

3. Желание отомстить

Дети могут мстить родителям по разным причинам, зачастую это происходит из-за:

постоянного сравнения со старшими сестрами или братьями;

унизительного отношения матери к отцу и наоборот;

развода родителей;

невыполнения взрослыми их обещаний;

несправедливого наказания или резкой критики;

отсутствия любви между родителями.

Свои обиды ребенок может высказать не всегда. Но если родители замечают изменения в поведении, к примеру, снижается успеваемость в школе, происходит систематическое нарушение дисциплины – это тревожный звонок и нужно выяснить, на что ребенок обижен.

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4. Отсутствие веры в собственные силы

Причиной этому может служить не только напряженные отношения с родителями, но и учителями, сверстниками. Если ребенок терпит неудачу и это сопровождается критикой со стороны окружающих, то его уровень его самооценки снижается, и он начинает верить, что неудачник. В этом случае детям часто становится все равно, они считают себя плохими, неблагополучными и мирятся с этим.

Если проблемы есть в семье – это неизбежно приводит к проблемам в школе и наоборот. Мудрые родители никогда не станут критиковать своего ребенка, в определенных ситуациях они его выслушают и поддержат, иногда накажут, но точно не проигнорируют.

Психологи рекомендуют родителям, которые столкнулись с непослушанием детей проследить за собственными чувствами, поскольку часто именно они «открывают глаза» на корень проблемы и помогают найти ответ. опубликовано econet

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