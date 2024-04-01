Почему ребёнок плохо говорит или совсем не говорит?

В этой статье психолог Екатерина Леонова объясняет на примерах причины почему малыш плохо или вообще не разговаривает. Также психолог считает, что практически любой ребёнок, который для своего возраста ещё плохо говорит или не говорит вовсе, способен к развитию речи, если вовремя помочь ему в этом!

С какими запросами ко мне как к нейропсихологу чаще всего приходят родители? Часто это запрос «почему мой ребенок до сих пор плохо говорит или вовсе не говорит?» Вначале многие мамы и папы считают, что развитие речи просто немного запаздывает, но потом к 3 годам жизни ребенка начинают бить тревогу. И их прекрасно можно понять, ведь речь и ее развитие является ярко выраженным маркером того, как развивается головной мозг ребенка, а также высшие психические функции.

Почему мой ребенок не говорит?

Понятно, когда у малыша в анамнезе присутствуют какие-либо нарушения со стороны центральной нервной системы (гипоксия, черепно-мозговая травма, гематомы и др.). Но как я могу ответить на вопрос родителей «почему мой ребенок не говорит?», если у малыша со здоровьем все в порядке?

В самом начале своей практики я очень затруднялась ответить на такой вопрос. Я просто брала и обследовала ребенка.

На приеме мальчик, 3 года, Коля (имена изменены в целях конфиденциальности). Малыш хорошо ориентируется в месте и пространстве, весьма сообразителен, хорошо развиты крупная и мелкая моторика, подвижен, но гиперактивности нет, открыт для общения со мной. Но вот только кроме слова «би-би» ничего вымолвить не может.

Или еще мальчик Степа, 3 года. Очень подвижный мальчик, любопытный, тоже сообразителен, очень хочет общаться, но кроме языка жестов ничего не может выразить. Почему не говорит?

Конечно, многие доктора скажут, что абсолютно здоровых нет, есть недообследованные. Конечно, чтобы речь задерживалась в своем развитии, скорее всего, во время внутриутробного развития или во время родов или еще когда… имели место быть какие-то факторы, которые пагубно повлияли на развитие центров в голове ребенка, раз он молчит. Но кто сейчас их найдет, кто сможет объяснить..? А ребенку важно уже сейчас начать говорить, ведь он сам страдает от того, что столько хочется сказать, а не получается…

Как я уже говорила ранее, в таких случаях я просто беру малыша на нейродиагностику, а затем и на нейрокоррекцию, — развивающие занятия еще никому не помешали.

Люблю нейропсихологию за то, что она помогает не столько количественно, сколько качественно посмотреть на развитие ребенка.

И во время занятий я замечаю, что у Коли в те моменты, когда я повышала голос, рассказывая увлеченно сказку или историю, вместо интереса в глаза читался испуг. Наблюдалась тревога перед заданиями, где необходимы резкие движения рук и ног. А еще он постоянно закапывал в специальной песочнице яркие игрушки, предпочитая играть только с машинками. Меня постепенно стали посещать догадки. Я разговорилась с его мамой на предмет наличия каких-либо серьезных стрессовых ситуаций в тот период, когда Коля был еще совсем маленьким.

Признаться честно, многие родители испытывают сопротивление или «уходят в себя» после таких вопросов, но это очень важно знать для того, чтобы помочь их ребенку. Оказалось, что когда Коле был только 1 годик, его родители переживали тяжелый кризис, дома постоянно царило напряжение. Ребенок постоянно слышал, как кричит и плачет мама, видел, как хлопал дверью его папа. Мама была в отчаяние, в какие-то моменты она срывалась и на малыша тоже.

Мальчик Степа тоже перенес в младенчестве развод родителей. Благо мама смогла справиться со своими чувствами, переживала их не при ребенке. Родители спокойно расстались. Но поскольку маме нужно было как-то жить, необходимо было зарабатывать деньги, Степе пришлось в 1,3 мес. пойти в садик. И хоть сам садик был частный, ему не повезло с воспитательницей. На фоне спокойной и уравновешенной мамы, крикливая и раздражительная воспитательница казалась просто монстром.

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На языке закономерностей развития детской нервной системы можно выразиться так: неокрепший и незрелый головной мозг проживал огромный поток совсем «недетских» эмоций. Эмоции и чувства, если они носят негативный характер (страх, тревога, печаль, злость) сильно истощают ресурсы ребенка. Поэтому не хватает в определенный момент сил для развития необходимых центров коры головного мозга (в нашем случае, центров, отвечающих за развитие речи). Поэтому сейчас ребёнок у той и у другой мамы плохо говорит.

А на языке тонкостей развития детской души, я бы выразилась так: в это время (от рождения до 1,5 лет) у детей формируется базовое доверие или недоверие к окружающему миру. И если в это время мир постоянно «дарит» ему ряд негативных переживаний, если мама сама находится в постоянной тревоге, то разве можно доверять этому миру? А если я ему не доверяю, зачем же мне с ним разговаривать?

Мальчики прошли курс нейропсихологической коррекции, а еще мы с мамами были в постоянном диалоге, обсуждая то, как сейчас они своим поведением и эмоциями могут «скрасить» или помочь своим мальчикам забыть тот самый стресс, который так сильно повлиял на и развитие. Ведь от развода и тяжелых жизненных обстоятельств никто не застрахован. Каждая мама имеет право на свои чувства. Но когда мама способна все понять и имеет желание помочь своему ребенку, у них обязательно все получится.

Со Степой после курса нейрокоррекции мы больше не виделись, но меня уже радовало то, что к концу занятий он начал постепенно выговаривать слова.

С Колей мы встретились ровно через год. Мне так было приятно его видеть и… слышать! Под конец нашего курса он начал всего лишь проговаривать несколько новых слов. А вот через год я уже слышала целые предложения.

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Это свидетельствует о том, что те эмоции и чувства, что испытывают наши дети, способны напрямую на органическом уровне повлиять на развитие. Физические нагрузки, правильное питание, режим и прогулки — все это залог полноценного развития детского организма. Но не стоит обесценивать фактор сопутствующего эмоционального фона, в котором ребенок растет.

Конечно же, никто не застрахован от ошибок, будучи родителями, мы не всегда сможем «подстелить соломку». Но если наши глаза и сердце остаются открытыми, если кроме своих рутинных взрослых забот мы еще способны видеть раны детской души, мы способны изменить в судьбе своих детей многое!

Лично я верю, что практически любой ребёнок, который для своего возраста ещё плохо говорит или не говорит вовсе, способен к развитию речи, если вовремя помочь ему в этом!опубликовано econet

Автор Екатерина Леонова

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