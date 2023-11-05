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Почему с надо быть осторожнее с прощением

Автор: b17.ru 05 ноября 2023 6098
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Прощение - это не просто слова. Нельзя сказать "прощаю", не чувствуя этого в душе. ✅ПРОЩЕНИЕ - большая ответственность, потому что оно позволяет отношениям выжить.

Почему с надо быть осторожнее с прощением

Прощение — это принятие на себя ответственности. Поэтому с ним надо быть осторожнее. Как с обещанием. Нельзя простить, произнеся «волшебные» слова: прощаю, принимаю, понимаю. На лице благость, а внутри лопается пилюля с ядом. Это - состояние. Его на себя нельзя надеть как маску. 

Прощение как состояние

 Я готова принять эту ответственность? Да, если убеждаюсь что моя целостность больше не страдает. Например, я не стану прощать то, что намерено продолжаться. Даже «пустяки». Опоздания, отмены встреч, забывания о моих просьбах. Я смотрю не на размер причины, а на отношение, которое таким образом сообщается. Если я вижу, что меня не учитывают, то «прощение» это не исправит. И меня не освободит, не уберет с души тяжесть. Освобождает совсем другое: со мной так нельзя! 

Простить — не значит разрешить быть чему-то. Это акт изменения, рубежная черта. Я прощаю то, что было в прошлом. Прошлым оно становится ровно с этого момента. Больше так не будет. Но сами отношения будут, продолжатся, поскольку они - ценность. Именно ценность требует изменения обстоятельств, не я. Настоящее прощение — это всегда начало нового этапа. 

Почему с надо быть осторожнее с прощением

Сила и функция прощения в том, что оно позволяет отношениям выжить. И для того чтобы обновиться до новой версии, нужно учесть то, что могло их разрушить. Не убило - значит могло сделать сильнее. А это возможно только вместе с полной и честной ассимиляцией всего, под чем проводится черта.опубликовано econet

Автор: Звонарева Анастасия 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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