Почему страдание – это выбор?

Невозможно прожить жизнь, испытывая только светлые, безмятежные эмоции. На долю каждого человека выпадает своя доля переживаний, печали и тоски. Но где появляется это особое состояние страдания? Страдание появляется там, где человек решает оставаться в своих тяжёлых эмоциях максимально долго, не прислушиваться к эмоциям и что-то делать, а жалеть себя.

Это очень важный вопрос, ответ на который может привести к важному пониманию, что и как происходит/ работает в этой жизни. Я периодически пишу о страдании, о том, что это такое и почему его выбирает человек. Но люди продолжают задавать вопросы, уточнять. Люди сомневаются в том, что это выбор человека. Ищут аргументы «за» и «против».

Человек выбирает страдание сам

Сложно представить, более того, не хочется представлять то, что человек выбирает страдание сам. Поэтому на этот вопрос нужно и полезно отвечать, по моему мнению.

В нашем мире происходило и происходит большое количество обстоятельств, которые вызывают негативные тяжёлые реакции у людей.

Несмотря на то, что отношение ко всему у всех предельно разное, в норме в этой жизни человека обязательно что-нибудь да будет цеплять, задевать, делать больно и прочее.

И это нормально. Чувствовать эмоции, что-то испытывать, реагировать, когда что-то в твоей жизни идёт не так. И правда. Эти эмоции мы не выбираем. Эмоции часть нас. Огромная часть, которая показывает, что что-то происходит. Что что-то нужно бы изменить.

Как говорит мой хороший знакомый - любая эмоция, которую ты испытываешь - индикатор качества твоей жизни.

Здесь максимум, что мы выбираем - принимать эмоцию такой, какая она есть, или же все-таки сопротивляться ей…

Но это уже отдельный разговор на тему наших отношений с эмоциями.

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Но где здесь появляется это особое состояние страдания?

А страдание появляется там, где человек решает оставаться в своих тяжёлых эмоциях максимально долго. Там, где человек решает не прислушиваться к эмоциям и что-то делать, а просто постоянно поддерживать интенсивность своих чувств. Там, где человек выбирает жалеть себя в этом всем состоянии.

На самом деле, эмоции и чувства сами по себе недолговечны. У каждой эмоции свой период действия по времени. Просто у каждого человека он индивидуален и не схож.

А дальше уже во власти человека - укреплять и поддерживать эти эмоции с помощью конкретных действий или же изменить ситуацию, а, значит, и изменить эмоции.

Вот здесь и начинается страдание. Там, где человек выбирает быть в неприятных эмоциях и чувствах дольше их условно нормального течения в жизни.

Отсюда и все разрушающие последствия. Ведь человек искусственно продолжает погружать себя в тяжёлые реакции.

И это мазохизм в любом случае. Просто в разных по мощности его проявлениях.опубликовано econet

Автор Мария Залесская

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