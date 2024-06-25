Почему свои ПРОБЛЕМЫ каждый должен решать САМ

Шутили мы как-то о том, чем будем заниматься в старости. Толя: "Ну давай откроем психологический банк". Я: "Ага. И будем выдавать психологические кредиты, типа "Ты справишься, у тебя все получится, все будет хорошо"... Посмеялись мы. А я уже несколько месяцев исследую, когда же мы выдаем эти "кредиты" и как мы лишаем своей "поддержкой" из самых добрых побуждений человека силы... При любом "кредитовании" - человек остается нам должен. Мы его подсаживаем на себя. Частично или целиком берем за него ответственность. И иногда неосознанно подменяем его успехи своими.

Перед новогодними каникулами попросила студентов понаблюдать, как часто мы неосознанно "вклиниваемся" в поток движения, речи, действий наших близких. Как мы на самом деле, совершенно не задумываясь, обесточиваем и обесцениваем их.

О психологических кредитах, инвалидизации, уважении и игре в Бога

Наблюдали за тем:

как часто мы позволяем себе перебивать друг друга. Особенно, как часто женщина в компаниях перебивает мужчину, публично поправляет, дает советы - все это проявление неуважения изначально.

Речь - это энергия. "Перебить" поток речи - не просто сбить с мыслей, часто это - выбить опору. Не из ведического "тюнингования", когда женщина-жена публично поправляет, "улучшает" или высмеивает своего мужчину. Она понижает его статус, обесценивает и проявляет неуважение. Это удары по его "социальной значимости". При этом, если анализировать, бодается с нашим мужчиной-партнером, перебивает, обесценивает, борется за власть - наш "внутренний мужчина". (И, конечно, все это не осознаваемо). И все это в ущерб силе обоих партнеров и ощущению близости между ними.

Мужчина, перебивая женщину, проявляет власть. Иногда пытается так структурировать бессистемный, с его точки зрения, поток мыслей и эмоций из правого полушария в ясность и последовательность левого :-)

Как часто мы меняем траекторию движения ребенка? Например, бежит человечек по своим карапузовым делам - ему безопасно, это своевременно, он просто занят своими задачами. взрослые часто позволяют схватить от избытка чувств ребенка на руки, вклиниваясь в траекторию движения, перенести с места на место. не дождавшись, когда ребенок завершит что-то, переключают его на то, что им кажется именно сейчас более важным. (Я сейчас говорю не о ситуациях не безопасности и переключении со всяких непродуктивностей).

Когда ребенок чем-то игровым и эмоциональным увлечен. Он, в отличие от взрослых, погружен в задачу целиком. Всем своим существом. Можно представить, что он "ныряет" в глубины правого полушария мозга. Он поэтому и "не слышит" часто взрослых, которые зовут его с логического "берега" - из левого полушария. Время должно пройти, чтоб информация дошла. Или эта информация просто не различима. Когда ребенка быстро с глубины "поднимают" - это "перегрузка", чреватая истерикой, усталостью, уходом от контакта...

Психологи, работающие с телом, много работают с незавершенными, прерванными движениями. Когда мы прерываем по каким-то причинам телесное действие, образуется блок - на многих уровнях. И из него "вырастают" разнообразные симптомы.

Когда мы траекторию движения ребенка часто изменяем - мы "воруем" его силу, мы ему даем понять - мы боги, ты повлиять мало на что можешь. И дите становится более скованным, или более агрессивным, упрямым и импульсивным. И безынициативным.

И все это не осознаваемое нами - неуважение к процессам и динамике маленького человека. И это оставляет ощущение - я повлиять ни на что не могу.

Когда взрослого человека дергают с задачи на задачу, когда вклиниваются в действия или размышления - происходит то же. Если мы зададим вопрос - хватает ли мне уважения к процессам близких, позволим человеку завершить начатое или договоримся о том, как для всех корректней модерировать задачи - как минимум, появится в отношениях больше доверия.

- происходит то же. Если мы зададим вопрос - хватает ли мне уважения к процессам близких, позволим человеку завершить начатое или договоримся о том, как для всех корректней модерировать задачи - как минимум, появится в отношениях больше доверия. Когда мы вмешиваемся со своими "озарениями", оценками, галлюцинациями и советами, непрошеной помощью, когда мы делаем за человека то, что он совершенно в состоянии сделать сам, когда родители, например, приходя ко взрослым детям в гости, начинают "помогать" -это не помощь - это инвалидизация. Это лишения человека сил, его опыта и обретений. Это посыл человеку любого возраста - ты мал и слаб. И без меня не справишься. И это не любовь - это подкуп и попытка доказать себе самому свою значимость. Попытка быть или остаться для ребенка в роли Бога.

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Чудесная цитата Хелленгера:

"...Тот, у кого есть проблема, может ее нести, причем только он один. Если другой хочет нести ее за него, то тот становится слабым.... Если я вижу у другого что-то и непременно хочу ему это сказать, но сдерживаюсь и не говорю, это стоит мне сил. Силы, которых эта сдержанность стоит мне, становится силой и для него. Вдруг ему приходит в голову то, что я хотел ему сказать. Поскольку эта мысль пришла к нему сама, он может ее принять.

Если я не выдерживаю и хочу непременно что-то ему сказать, я испытываю облегчение от того, что я ему это сказал. Но я забрал у него силу. Даже, если то, что я хотел сказать, правильно, он не может этого принять, поскольку это идет извне. Так что такая сдержанность является основой уважения и основой любви."

Наблюдая за собой - несколько раз за этот месяц, натыкаясь на что-то в фб, училась останавливать свое желание позвонить знакомым с вопросом "Ну ты соображаешь, чего сейчас пишешь и делаешь". Останавливалась, потому что сняла нимб и вытерла печать гуру со лба. Если я начну вмешиваться - я беру на себя определенную роль, на которую меня никто не уполномочивал, и действительно лишу человека "его траектории". (И конечно, это не относится к случаям, когда реакция нужна быстрая и помощь, и поддержка необходима)

Когда мы говорим другим что-то типа "все будет хорошо", когда принимаем за других решения, давая советы - мы это говорим из роли Бога. И мы лишаем родных нам людей возможности самим почувствовать себя, свою силу, свои потребности. (Кстати, психолог вообще не имеет права давать советы - идти или не идти на работу, сходиться - расходиться и проч. Если дает - ему пора бы на личную терапию. Для протирки нимба).

Недавно, когда один из достаточно близких мне людей начал рассказывать, как ему сложно, сколько задач и заданий, я - обычно говорящая, скажи, чем я могу помочь, я все сделаю - сказала - я вижу, что задач много. Но они - вот такие (показала размер руками), а ты вот таааакой. И я уверена в твоих силах и способностях. Если нужно будет, я рядом, но я знаю, что это тебе по силам...

И вот то, что я почувствовала в глазах этого человека было неожиданно - это радость и благодарность Наверное, я впервые не лишала его силы.

И интересно, когда мы перестаем быть добренькими - по отношению к себе и другим - толпа рядом с нами меньше, а честности, доброты и силы Любви в нашей жизни становится больше.опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

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