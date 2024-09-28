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Почему так неприятно, когда человек заказывает за наш счет дорогие блюда вроде устриц

Источник: zen.yandex.ru 28 сентября 2024 6618
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Не в деньгах дело. Не в устрицах и не в орхидеях. Дело в том, что человеку плевать на то, как зарабатывает другой, плевать на состояние другого, на его проблемы, на его здоровье, на его жизнь.

Почему так неприятно, когда человек заказывает за наш счет дорогие блюда вроде устриц

Дело не в устрицах. Но это иногда трудно объяснить даже себе. Ну, праздник же, пусть и небольшой, семейный. И всей семьей пришли в ресторан: муж, жена и сын, ему как раз восемнадцать исполнилось, сыну-то. И этот день решили отметить в ресторане, как положено, как привыкли за много лет. И спокойно пришли в ресторанчик, со стороны - приятная семья, милые люди, воспитанный муж отодвинул стул для жены и подозвал официанта с меню. Все было очень красиво и приятно. Со стороны.

История про устрицы и развод

И вот муж заказал дюжину устриц, а жена из-за этого с ним развелась, - нелепость какая. Это если коротко рассказать, что случилось с этой приятной семьей. А если добавить подробности, то дело было так: Алена занималась бизнесом, очень трудным и тяжелым. Связанным с производством, период был очень непростой в работе. И возникли серьезные проблемы, вплоть до юридических, какая-то тяжба и штрафы огромные. Алене приходилось все решать, во все вникать, во всем участвовать. Она сильно нервничала, но дома старалась быть спокойной и терпеливой. Это же дом. Надо беречь близких и свою семью.

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А до этого она два года работала без выходных, с раннего утра до ночи. Ездила в командировки постоянно. Много работала, короче говоря. А муж не работал. Он раньше занимал хорошую должность, а потом должность сократили, мужа уволили, он не стал особо искать работу. Ждал хорошего предложения. Зачем гнуть спину за копейки, тем более, жена хорошо зарабатывала. Не для тяжкого труда создан человек, а для реализации своих способностей, правильно? Вот он и ждал предложения, этот муж. Вполне приятный и незлой человек. Только его раздражало, что Алена по телефону говорит, когда он телевизор смотрит. И он просил Алену выходить в другую комнату. Пять комнат в квартире, есть, куда выйти. И обсудить рабочие моменты, правильно?

Алена старалась сохранить семью, потому что главная ценность для человека - это семья. Ей так внушили. И ради сына надо сохранить семью. И надо беречь достоинство мужа, не напоминать ему, что он не работает, не унижать расспросами и намеками. И не играть у него на нервах, рассказывая свои проблемы и переживания. Тогда в семье будет мир и покой. И не надо мужу напоминать, что денег не очень много. И ограничивать его траты на костюмы или на все остальное, чтобы он не ощутил себя ущемленным... Хотя деньги давались страшным трудом и нервным напряжением. И их становилось все меньше, трудные времена...

А муж жил какой-то своей жизнью, ездил куда-то на машине, Алене приходилось на автобусе ездить на работу. Второй машины не было. Посещал дорогой фитнес-клуб, плескался в бассейне, встречался с друзьями и родственниками, дарил им подарки к праздникам. Щедрые, хорошие подарки. И всегда говорил, мол, к чему мелочно экономить? Это жадность. А с женой почти не разговаривал, - она же рано уходила и приходила почти ночью. Муж уже отдыхал в это время.

Почему так неприятно, когда человек заказывает за наш счет дорогие блюда вроде устриц

В общем, Алена сидела в ресторане и улыбалась. Так надо, это же праздник, зачем портить всем настроение? Муж подарил сыну роскошный подарок, Алене вручил шикарный букет орхидей. А потом заказал себе свежие устрицы. Дюжину. Самое дорогое, что было в меню. Он любил устриц. Свежих, с запахом моря. С лимончиком! Улыбнулся и начал с аппетитом есть дары моря на закуску, ожидая филе ягненка и салат нисуаз. А Алена почувствовала тоску в сердце. Хотя такие красивые орхидеи муж ей подарил. На ее деньги, конечно. Но вот она через неделю подала на развод. Бросила мужа в трудных его обстоятельствах. Из-за денег!

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Да не в деньгах дело. Не в устрицах и не в орхидеях. Дело в том, что человеку плевать на то, как зарабатывает другой, плевать на состояние другого, на его проблемы, на его здоровье, на его жизнь. На него самого плевать. Он хочет устриц - и закажет их. И дорогой костюм закажет. И купит себе икры к ужину и дорогих напитков... И это печальное прозрение, конечно. Спасибо устрицам. Свежим, превосходным, пахнущим морем, на которое так любил летать этот приятный муж...опубликовано econet.ru

Автор Анна Кирьянова

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Источник: https://econet.ua/

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кирьянова психология жизнь отношения

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