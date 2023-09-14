Почему тот, кто вкладывает в близких всю душу, в результате остается в одиночестве

Человек, который в отношениях отдает всего себя без остатка, рискует вкусить горечь одиночества. Возможно, он уверен, что в перспективе получит благодарность за заботу, любовь, самопожертвование. Но это ошибка. Никогда не стоит забывать о себе и своих потребностях.

Все хорошо, что в меру…Преподобным Оптинским старцам приписывают такое высказывание: «Если хочешь избавиться от печали, не привязывайся сердцем ни к кому и ни к чему». Если все это — мудрость людей, накопленная годами, значит, в этом мире очень трудно жить. Неужели нужно вечно притворяться, что ты не особо любишь человека, чтобы он не посмел от тебя уйти? Для монахов, живущих в уединении, это естественно, но что до простых людей, то мы просто не можем не любить, не привязываться, не ждать тепла и добра в ответ.

Нельзя отдавать себя целиком

У поэта Эдуарда Асадова, советского поэта, есть такие строки:

Ребенка растишь — словно в гору идешь,

Идешь и все чаще вздыхаешь —

Чем больше души ты ему отдаешь,

Тем меньше в ответ получаешь.

Почему так происходит? Почему человек, который получает любовь, нежность, заботу мечтает вырваться из-под этого купола?

Любящий не только хочет отдавать, он еще и хочет брать — черпать любовь в ответ полными ложками. А жизнь устроена по-другому.

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Случай из жизни

Дочь безмерно любила свою мать, готова была ради нее на многое. Но мать, как старуха из сказки Пушкина про Золотую рыбку, с каждым годом хотела получать все больше и больше любви. Сначала она просила навещать ее как можно чаще, потом — сопровождать в поездках на море, затем стала просить увеличить материальное содержание, так как пенсии ни на что не хватало. Ни в чем женщина не знала отказа.

Наконец, она совсем осмелела и стала просить бросить супруга, чтобы дочь могла жить вместе с ней в квартире. Нашептывала про него всякие гадости.

Дочь отказала. И моментально сделалась врагом номер один. Мать мысленно перечеркнуло все то хорошее, что было для нее было сделано и начала ходить по соседям, рассказывать о том, какая строптивая и неблагодарная у нее дочь: променяла родную мать на какого-то проходимца. Она хотела «владеть» своей дочерью безгранично, не делить ее внимание ни с кем.

Этот случай — яркая иллюстрация темы одиночества. Здоровые, сбалансированные отношения одиночеством никогда не заканчиваются. Заканчиваются только те, где есть явный крен, где кто-то усиленно тянет одеяло на себя, пытается навязать свои правила. От такого человека только и хочется, что сбежать и держаться на дистанции.

Еще один вариант развития событий

Не так давно я прочитала в интернете о том, как складывались отношения с родителями у Элвиса Пресли и Квентина Тарантино. Мать Элвиса верила в то, что ее сын вырастет и станет звездой. Сын вырос и готов был тратить все свои гонорары на женщину, от которой получал одобрение и поддержку.

Мать Тарантино не поощряла увлечения сына, который рано начал писать сценарии. Она называла его бестолковым бумагомарателем и просила взяться за учебу. Квентин затаил злобу. Во взрослом возрасте предпочел отказаться от близкого общения с матерью. А ведь она не хотела ничего плохого, ее так же, как и остальных матерей, тревожила судьба сына. Почему же так произошло?

Выполнять свой родительский долг, кормить, поить, одевать — мало. Ребенка нужно искренне любить, тогда он будет любить в ответ.

Хорошая жена, от которой ушел муж

Есть у меня несколько подруг, которые своих мужей боготворили, под ноги им ковровые дорожки стелили, чтобы тем комфортней жилось, и поплатились за свою душевную щедрость.

Но не потому, что мужчина не оценил старания и усилия и пошел искать кого-то получше. А потому что отношения в семейном союзе, как и в паре ребенок-родитель, требуют здорового баланса.

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Далеко на всех хороших жен бросают и предают. Напротив, ими дорожат и держатся за отношения. Но все же, есть женщины, от которых уходят.

Уж сколько раз твердили миру, что мужчине не нужно столько вложенных сил и заботы. Террор любовью утомляет. Это и не любовь вовсе, а манипуляция, желание продемонстрировать, насколько она, эта женщина, лучше остальных. Попытка спасти тонущий корабль. А он все равно утонет…

Обратите внимание, что жалоба об одиночестве всегда начинается так: «Я им/ей/ему столько отдала… посвятила… пожертвовала… а он!»

Во-первых, столько отдавать и посвящать и не нужно было, не требовалось.

Во-вторых, делай добро и бросай его в воду. Не жди ничего в ответ.

А в-третьих, ничего в этом мире не бывает вечным.

Под своим крылом насильно не удержишь, к ноге не привяжешь. На место тех людей, которые отдалились, обязательно должны прийти другие. А если их нет… то это уже другой вопрос. Есть люди, которых не только дети не навещают, у них и друзей нет. И дело тут не в благодарных отпрысках, а в самом человеке.опубликовано econet

Автор Мадам Хельга

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