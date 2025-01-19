Почему умным сложно быть счастливыми

Каждый человек хочет быть счастливым, но понимают ощущение счастья по-разному. И чем выше интеллект человека, тем труднее достается счастье. Отчего же трудно умному человеку стать счастливым?

Психологи определили факторы, которые затрудняют людям с развитым интеллектом почувствовать себя полностью удовлетворенным.

Что влияет на уровень счастья

1. Завышенные требования

Интеллектуальные личности хорошо знают, чего хотели бы достичь в своей жизни и высоко держат свою планку. При этом, они не собираются удовольствоваться чем-то поменьше. Эти повышенные требования касаются всего – любви, профессии, остальных сфер жизни. Но действительность отказывается удовлетворять завышенные запросы и их часто мучает разочарование в своих достижениях и в построении отношений с окружающими – «девушкам из высшего общества, трудно избежать одиночества».

2. В поисках идеала

Такие люди не хотят принимать мир и людей с их положительными и отрицательными качествами. Они все время пытаются сфокусироваться на том, какими они могли бы стать в будущем, если бы постарались, как следует. Тем самым, они постоянно обижают окружающих, которые чувствуют, что к ним слишком критично относятся и ходят переделать.

3. Найти смысл

Интеллектуальные люди не способны получать удовольствие от настоящего времени, потому что вечно заняты поиском смысла. У них способность к знаниям господствует над всеми остальными чувствами. Ум постоянно работает, даже испытывая удовлетворение, вычитает, прибавляет, модернизирует, улучшает. Уму недостаточно настоящего момента, он уже в будущем.

4. Счастье – это спокойствие ума

Интеллект можно охарактеризовать как ум, который не желает успокаиваться. Счастливому человеку достаточно того, что уже есть и сейчас, умному – вечно всего мало. Достигнув одной вершины, он стремится в неведомое, на поиски новых свершений и не успевает насладиться достигнутым.

5. Склонность к анализу

Интеллектуально развитые люди постоянно стремятся все проанализировать и разложить «по полочкам». Они вечно ищут ответы на свои вопросы, а когда, наконец, находят, то они оказываются неприятными или разрушающими.

6. Вера в свои прогнозы

Умные люди склонны доверять своим прогнозам, но на деле, в любые дела могут вторгаться самые неожиданные факторы. Поэтому затраченные усилия далеко не всегда равны полученному результату. Если результат окажется хуже усилий, то они глубоко разочаруются.

7. Низкая самооценка

Эти люди склонны давать себе самую низкую самооценку, потому что сравнивают себя с более успешными, умными, красивыми и так далее. Разумеется, себя они постоянно критикуют и не желают принять свои недостатки, просто смириться с ними. Они постоянно пытаются соответствовать надуманным стандартам, срываются и обвиняют себя.

8. Недостаток общения

Их могут понять только такие же, как они сами люди. Общаться с людьми ниже по интеллекту им не интересно, а поделиться своими мыслями и тревогами необходимо, чтобы справляться с переживаниями. Но равного собеседника найти трудно, а с другими они сами не допускают тесного общения.

9. Неловкость в поведении

Люди их недаром считают «странными». Большинство высокоинтеллектуальных людей в общении ведут себя очень неловко. Им трудно приспособиться к повседневности, соответствовать каким-то принятым критериям, поэтому их частенько критикуют и высмеивают.

10. Повышенная хрупкость

Любые насмешливые или негативные высказывания по поводу их достижений, способны ввергнуть интеллектуалов в самую жестокую депрессию. Они постоянно не доверяют своему таланту и боятся утратить способность творить. Они редко достигают роста в карьере и часто пребывают в подчинении людей, гораздо менее образованных. Это очень хрупкие личности, которые нередко ломаются первыми под гнетом житейских трудностей или спиваются.

11. Отказ от общения

Людей с повышенным IQ, часто считают причудливыми и «не от мира сего», но это не повод совсем прекращать общаться с другими людьми, пусть и менее высокоразвитыми. Ощущая себя совсем другими, они невольно проводят черту и отталкивают других людей, которые совсем не против с ними познакомиться. Вместо того, чтобы постараться и приложить труд, чтобы понравиться, они встречают холодностью любые попытки сблизиться с ними, а потом сами мучаются.

12. Психические проблемы

Интеллектуалы нередко страдают от особого вида расстройства, которое вынуждает их вечно все подвергать анализу и постоянно расспрашивать, стремясь докопаться до истины. И естественно, счастья это особенность никому не принесет. Постоянное анализирование и изоляция – иногда добровольная, а зачастую и вынужденная, частенько преследуют интеллектуалов по жизни.

13. Повышенная тревожность

Эти люди постоянно пытаются «объять необъятное» и осмыслить все происходящее с ними. Их второй натурой является оценка достигнутых результатов. Они не способны принимать отрицательные человеческие качества и испытывают повышенную тревожность по поводу этических норм. опубликовано econet

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