Почему вредно экономить на себе

Если сейчас вы экономите на себе, отказываете в маленьких и безобидных удовольствиях, эта модель повеления останется навсегда. Даже если в будущем вы разбогатеете. Человек так устроен, что ему всегда мало денег. Так как же быть со своими желаниями?

Вот будет достаточно денег, пойду на фитнес. Или на психотерапию. Или новые шкафы на кухню куплю. Знаете что? Денег никогда не будет достаточно. Это иллюзия, что их однажды станет столько, чтобы покрыть все нужды или «позволить себе».

Если вы себе не позволяете сейчас, то не позволите и потом

Просто причина сыщется другая.

В этом «позволить себе» под видом рачительной экономки скрывается что-то коварное. Когда действительно нужно, мы приспосабливаемся, так ведь? Ищем варианты, договариваемся, делаем что-то, чтобы зарабатывать больше. Так или иначе, удовлетворяем свою потребность.

Потому что она есть уже сейчас.

Откладывая на потом, мы наращиваем навык откладывания и это становится косвенным способом отвечать своим нуждам. Вроде как «я думаю об этом, отстаньте от меня». И само «думание» - это своего рода соска, которую дают ребенку, чтобы успокоить. Так мы научаемся обходиться без того, в чем нуждаемся. А потом уже стерпелось-слюбилось, привыклось, срослось. Жизнь идет, появляются новые заботы. И не так уже нужен этот английский, эти права, эта терапия и эти шкафы. Желание истерлось, утратило остроту.

Значит ли это, что оно было ненастоящим?

То, что оно не выжило, не значит, что его не было. Просто выбрали путь сокращения, снижения качества бытия ради того, чтобы ничего не менять. Это тоже способ. В конце концов, у вас же авторские права на собственную жизнь. Но если это становится привычкой, то врастает в кости. От нее очень трудно избавиться. И заметить тоже трудно.

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Однажды в себе я поймала это за хвост, рассмотрела как следует. Эта юркая тварь уверяла, что заботится обо мне и работает оберегом от опрометчивости. Спасибо конечно, но, может, можно по-другому?

Например, вместо откладывания, ставить себя перед фактом. Я попробовала и результаты весьма интересные оказались. Записываешься на курс, а потом деньги на его оплату как-то находятся. Не сами собой, конечно. Я! вдруг нахожу способы их заработать.

Потому что, во-первых, уже нет выбора, а есть необходимость. А, необходимость, как известно, мать изобретательности.

Во-вторых, когда получаешь реальные пользу и наслаждение от приобретенного, оно не кажется таким уж дорогим. Оно становится стоящим.

И вообще это офигенный двигатель личного прогресса. Откладывать — это способ не меняться, не расти, не жить полноценно. А если утром стулья-вечером деньги, то, хочешь не хочешь, будешь расти, развивать гибкость и творческое приспособление.

Трюк, конечно, выполнен профессионалом. Но вы тоже можете попробовать.опубликовано econet

Автор Анастасия Звонарева

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