Почему время - это не деньги. Это дороже денег

Время гораздо дороже денег. Оно дороже всего на свете.

Вот есть у вас тысяча рублей свободных денег. Вы их держите в кулачке и думаете о том, что сейчас своему ребёнку купите фруктов. Или мужу - курицу. Или себе купите что-нибудь нужное. Шампунь и ароматную пену для ванны. Или своей собачке купите лакомство и игрушку. Ну мало ли приятного можно купить на свободную тысячу!

Время дороже любых денег...

И вам встречается человек, сытый и одетый, жильем обеспеченный, с хорошим счетом в банке и с купюрами в своём кошельке. И вашу тысячу рублей у вас забирает. "Дай-ка мне, - говорит. - А то мне скучно. Я развлекусь. Или просто вот я захотел купить себе пену для ванны или фрукты. Или ещё что-то нужное. Дай!".

И вы послушно отдаёте свою тысячу и идёте с пустыми руками к тем, кого любите. Если вы теперь захотите им что-то купить, вам придётся работать, чтобы заработать эту условную тысячу. Или десять тысяч. Или сто. Или миллион! - потому что на самом деле это пример про ВРЕМЯ.

И деньги вы заработаете. А вот время вам никто не вернёт. Никто и никогда.

Вот что означает фраза "время - деньги", которую написал Бенджамин Франклин в эссе "Путь к богатству". Это он очень мягко сказал, потому что до него древнегреческий философ Теофраст сказал так: "время - слишком дорогая трата!". Время гораздо дороже денег. Оно дороже всего на свете.

И вот об этом надо вспомнить каждый раз, когда вам звонит болтливая знакомая или пишет человек, который восполняет свой ресурс вашим временем. Об этом надо вспомнить, когда у вас засиделись гости.

Когда вы позволяете клиенту вместо тридцати минут занимать ваш кабинет полтора часа, - вам неудобно напомнить про регламент.

Когда вы сами сидите на скучном собрании или собираетесь провести время в обществе пустых людей. Или когда вы работаете сверхсрочно. Вы отдаёте то, что никогда не восполните. Вы не получите за это ничего. Ноль. И испытаете в награду за терпение страшную усталость и разбитость. Правильно, вы же отдали просто так часть жизни.

А своим вы принесёте не подарки, а усталость и раздражение. Жене, мужу, родителям, детям, коту, собачке - ноль принесёте. А в виде бонуса слова: "дайте отдохнуть! Оставьте меня в покое!"…

Богатым и успешным становится тот, кто высоко ценит время. Кто смотрит на часы. Кто строго регламентирует время и не раздаёт его попусту. Кто не берет чужое время задаром. И своё отдаёт разумно.

Халатное отношение к своему и чужому времени - путь в бедность и болезни. Именно не очень удачливые и успешные люди не считают время ценностью и склонны злоупотреблять чужим временем. Брать и брать чужое время сверх лимита.

Но отдавать время придётся - это долг, который придётся погасить независимо от желания. Присвоил чужое время - потерял деньги. Или удачу. Возможность, шанс, достижение, здоровье…

Время надо уважать и ценить. Его не так уж много. Деньги восполнимы; время - нет. Это действительно слишком дорогая трата.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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