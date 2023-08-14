Почему вы попадаете в токсичные отношения?

Дело в том, что вы ищете того, кто бы мог вас дополнить. То есть "закрыть" те пробелы и слабые места, которые у вас есть. Например, будучи достаточно неуверенными в себе и даже с заниженной самооценкой вы притягиваете в свою жизнь человека, который наоборот - самоуверенный и даже эгоистичен.

Вы можете сначала думать, что уравновесит друг друга и сложите идеальную картину, ведь как те два пазлика, которых не хватало для дополнения этой картины, но все не так просто. На самом деле, такое мышление, что вас кто-то должен как-то дополнить - это как раз таки прямая дорога в токсичные и зависимые от вашего партнера отношения. Это можно сравнить с тем, как на ваши открытые и кровоточащие "раны", то есть на вашу неуверенность в себе, страхи остаться одинокими, ваши комплексы и заниженную самооценку слетаются "хищники", то есть различные тираны, эгоисты и мапипуляторы, так как чувствуют "запах крови "и вашей уязвимости и незащищенности перед ними.

Одна из основных причин почему вы попадаете в зависимые отношения

Так что же делать, чтобы наконец перестать попадать в токсичные и зависимые отношения? Ответ довольно прост и сложен одновременно - нужно "подлатать" ваши слабые места. Нужно стать самодостаточной и целостной личностью, а еще сначала самостоятельно дать себе то количество любви, которое вам нужно, и уже только потом начинать искать своего родного и любимого человека. Проще говоря, чтобы перестать притягивать в свою жизнь тиранов и агрессоров нужно попросту перестать быть вечной жертвой и тогда они и сами будут обходить вас десятой дорогой.

А если вы, например, привыкли и умеете только отдавать любовь и заботиться о других, но не умеете этого делать по отношению к себе и принимать любовь и заботу от других, тогда не удивляйтесь, что вам постоянно будут попадаться только эгоистичные и пренебрежительно настроение по отношению к вам партнеры. Это делаться для поддержания баланса в ваших отношениях.

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Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш баланс отношений держался на "давать - принимать", а не только на "один постоянно отдает, а другой принимает", тогда вам необходимо развиваться и учиться принимать любовь, помощь, поддержку, комплименты, а для этого нужно прежде всего принять и искренне полюбить себя. И тогда и ваша самооценка повысится, и уверенность в себе появиться и вы действительно поверите, что достойны только всего самого лучшего.

Поэтому работайте над собой и тогда все станет на свои места и вы больше не будете притягивать в свою жизнь "токсичных партнеров", а наконец встретите такого здорового, уверенного в себе и полноценного партнера, как и вы сами. И тогда вам не нужно будет как-то дополнять друг друга, а только ценить, уважать и любить, чего я вам искренне желаю! опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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