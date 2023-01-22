ПОЧЕМУ Я ТАКОЙ БЕДНЫЙ РАЗ Я ТАКОЙ УМНЫЙ

Когда скрытое желание признания, в первую очередь скрыто от себя самого, стоит впереди идеи о полезности - это не приносит денег.

Когда скрытое желание признания, в первую очередь скрыто от себя самого, стоит впереди идеи о полезности - это не приносит денег.

Денег не приносит, но приводит к множеству проблем в отношениях - объясняет поведение нарциссов, психопатов и манипуляторов.

Человеку, который пользуется властью и признанием открыто не стесняясь, есть что предложить миру. В обмен на влиятельность он создаёт пользу/игры, делая этот мир лучше.

Давая нужные обществу вещи, в качестве побочного эффекта он имеет власть и деньги.

Здесь все честно. Ресурс за ресурс.

Могущество даётся как дар силы, не как жажда признания.

Быть и казаться не только разное по сути, но и по энергообмену и по затратам.

Цельный и честный с собой - структурирует мир, несёт пользу и порождает реальности.

Жизнь его команды, общества становится лучше, интересней, полной смыслов и достижений. Выигрывают все!

Таков прямой путь к признанию прямой, не манипулятивный.

В противном же случае, когда чешется признание само по себе, как зависть к влиятельным и могущественным - человек пуст.

Пусть, но ищет чем прикрыть свою дыру, жонглируя вниманием и прибегает к манипуляциям.

Ему нечего предложить миру и он боится обнаружить свою страсть к власти. Прибегает к манипуляциям с целью выдурить признание и последователей.

Когда желание власти в человеке опережает наличие таланта, идей и поступков, делающих это мир лучше,

мы лицезрим манипулятора во всей красе.

Стяжатель признания - пустышка, которому нечего дать. Он ставит "телегу" впереди лошади, а лошадь укладывает на диван - и его мир никуда не едет. Он же рассуждает о пути.

Признаки сцикливого манипулятора-пустышки, жаждущего власти и влияния, диванного эксперта:

осуждение, обесценивание деятелей или лидеров;

выискивание ошибок, критика, сравнивание в свою пользу, рассказ как надо бы..;

отсутствие поступков в сторону "надо бы" .

Эти стратегии вскармливают чувство превосходства, и главное, защищают от возможности сделать ошибку.

Если ты крут и ничего не делаешь, тебя никто и не осудит, ты не облажаешься.

Твой результат не виден, а значит, он идеален с точки зрения логических конструкций, просто неоспорим!

Но по форме он, просто отсутствует.

А тот результат, который присутствует у смелых и деятельных – очевиден.

В него можно плюнуть, сказать, что можно было и сделать лучше и вообще другое и не так...

Только делать лучше здесь никто не собирается, ведь это риск, что в тебя плюнут, как это делает сцикливый недолидер.

«Тихо сам с собою я веду беседу», или громко – при своих приближенных, притянутых харизмой теневого лидера.

Этому окружению может показаться, что человеку есть что дать.

Но он пустышка! Ему ничего предложить своим слушателям, кроме умственных утопических конструкций, очерняющих деятелей.

Обесценивать и утверждаться можно за счёт других, но не долго.

Разница истинного признания и ложного, в том она что у тех, кто дела делает, деньги есть.

Им их дает мир, который благодарен за потраченное время и силы на результат.

А у отверженных гениев, обесценивателей и циников, не двигающихся с места, есть признание и благодарные слушатели, но только нет ни деятельности, ни денег.

Автор Наталья Валицкая

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