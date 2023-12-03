Почему женщине не стоит излишне беспокоиться о своих близких

Женщины, вы предаете своих близких, когда у вас есть что сказать, а вы подстраиваетесь, подавляет себя, не высказываетесь. Женщине вообще не нужно объяснять почему, ей важно говорить, что она чувствует!

Когда женщина беспокоится и переживает за своих детей, она не выполняет свою программу и переносит энергетику невыполненных программ на детей. И тогда дети их отрабатывают в виде болезней, проблем и неприятностей.

Переживания женщины

С ними может что-то случиться только тогда:

когда в женщине есть потенциал, но она не выполняет свою программу,

когда женщина специально уничтожает своих детей, потому что она не собирается выполнять свою программу (перекрыла ее), и поэтому она никто и зовут ее никак. И выглядит она, как скромная, стеснительная, неуверенная, подлая предательница, которая делает вид, что несчастная, чтобы ее пожалели.

Когда вы:

счастливы,

реализованы,

общаетесь на равных,

быстро переключаетесь,

чувствуете себя женщинами,

не подстраиваетесь ни под кого,

тогда всю приходящую энергию вы переводите в счастье и удовольствие. И тогда вы никогда не переживаете за своих детей, потому что с ними ничего не случится.

Женщины, вы предаете своих близких (особенно мужчин), когда у вас есть что сказать, а вы подстраиваетесь, подавляет себя, не высказываетесь (не озвучиваете свои ощущения). Женщине вообще не нужно объяснять ПОЧЕМУ, ей важно говорить, ЧТО она чувствует!

Если она говорит: “Мне не нравится вот этот бизнес партнер/проект”, мужчине глупо задавать вопрос: “Почему не нравится?”. Потому как она должна выдавать чувства, а мужчина должен логически понять, что если там нет созидательно-позитивной энергии, значит, там что-то не так.

Если женщина желает большего, идет в созидательно-позитивное развитие и делает это сама, то ей мужчина помогает с удовольствием.

Женщина будет ненавидеть хорошую работу мужчины, все его новые проекты, которые могут принести деньги, если она:

закомплексованная,

обидчивая,

неуверенная,

духовная,

правильная,

категоричная,

осуждающая,

живет прошлым.

Потому что на развитие мужчины пойдет ее энергия, и женщина будет разрушаться, так как сама развиваться не собиралась. А для нее важно идти в новизну и испытывать чувства от взаимодействия с новым.опубликовано econet

Автор Александр Палиенко

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