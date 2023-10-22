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Почему звонят и пишут в самое неподходящее время

Источник: zen.yandex.ru 22 октября 2023 6548
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Надо обеспечить себе покой и безопасность, когда внимание направлено на другое, важное. В это время мы особенно уязвимы и имеем большую питательную ценность для вампира. Как устрица, которая раскрыла створки - можно ее высосать с шумом и лимончиком закусить. Поэтому в ответственное время обеспечьте свою безопасность и покой.

Почему звонят и пишут в самое неподходящее время

Вы делаете сложную и тонкую работу. Или пишете важный текст, главное - не потерять мысль! Вы в потоке, слово за словом - это будет шедевр! Или вы несёте осторожно поднос с тонкими хрустальными рюмочками; шажок, ещё шажок, вы весь - внимание и осторожность!

Почему люди лезут под руку?

Или к важному мероприятию вы готовитесь. К экзамену или к собеседованию, от них зависит ваша судьба.

И в самый важный момент звонит или пишет этот человек. Окликает вас. И требует внимания, времени, энергии.

Конечно, возможно, он не знал, чем вы заняты. Понятия не имел. Но есть два нехороших признака:

  • он знал. Вы ему рассказали, что будете заняты и чем будете заняты. Намекали или прямо просили вас не беспокоить. А он все равно позвонил или написал. Или пришёл.

Вот неотложное дело у него возникло, надо спросить, не знаете ли вы, как грифель в карандаш вставляют. Или почему телефон заглючил. Или какая погода будет завтра. Важный, неотложный вопрос возник.

  • или он действительно не знал. Но когда такая ситуация повторяется каждый раз, когда вы заняты чем-то очень важным или находитесь в состоянии полного истощения, это второй плохой признак.

Этот человек словно следит за вами и ждёт удобного момента, чтобы вы поднос с хрусталем уронили. Чтобы все разбилось вдребезги - все ваши усилия и старания.

Одна женщина вылила на себя таз горячего варенья. Она как раз его подняла, чтобы варенье перелить, и тут раздался звонок знакомой. Совпадение.

Если бы до этого она не ломала руку, упав с табуретки - она лампочку меняла, а эта же знакомая внезапно позвонила. И если бы не потеряла однажды телефон; женщина шла по тёмной скользкой улице, телефон зазвонил внезапно.

Женщина поскользнулась и уронила телефон в сугроб, он выпал из рук, пока она пыталась ответить.

Или один мужчина провалил собеседование; за пять минут до начала позвонил друг и вылил ушат жалоб на жизнь. Настрой пропал, настроение стало мерзким, в должности отказали. Совпадение.

Но этот же приятель звонил перед аварией, в которой мужчина разбил машину напрочь. Звонок прозвучал в самом опасном месте трассы. И этот же приятель позвонил, когда мужчину обворовали.

Он отвлёкся на звонок, а воры выхватили у него портфель с большими деньгами. Такое вот совпадение было. И ещё были такие совпадения…

Почему звонят и пишут в самое неподходящее время

Каким-то образом такие люди чувствуют, что звонить не надо! Или знают об этом точно. И именно поэтому звонят; словно толкают в спину неожиданно на скользкой дороге.

Выхватывают портфель с деньгами и уходят. Как воры. Только они воруют энергию таким образом.

А вы остаётесь обескураженный и обворованный. Иногда - с телесными повреждениями и убытками…

Надо обеспечить себе покой и безопасность, когда внимание направлено на другое, важное. В это время мы особенно уязвимы и имеем большую питательную ценность для вампира. Как устрица, которая раскрыла створки - можно ее высосать с шумом и лимончиком закусить.

Это вампиры и делают. Поэтому в ответственное время обеспечьте свою безопасность и покой. Потом ответите. Если, конечно, нужно ответить.

Но, может, не нужно?..опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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анна кирьянова психология отношения

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