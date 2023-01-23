ПОДАРКИ: Самая большая ОШИБКА при выборе и 7 советов, как дарить «по науке» 

Для тех, кто еще не определился с новогодним подарком! Выявлены по меньшей мере СЕМЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ между тем, какой подарок, по нашему мнению, люди желают получить, и тем, что они хотят на самом деле. Эти несоответствие могут быть легко исправлены, и тогда вашим друзьями и близким не будет нужды притворяться, что им понравился ваш подарок – он понравится им на самом деле!

Наиболее частая ошибка тех, кто дарит подарки, состоит в том, что они уделяют слишком большое внимание моменту, когда человек открывает подарок. Они ждут ВАУ-ЭФФЕКТА! Мы хотим, чтобы наши друзья и близкие были приятно удивлены, ослеплены, поражены, впечатлены ценой подарка или дали нам понять, что оценили его уникальность. Проблема в том, что получатели подарков мало обеспокоены тем, как следует разворачивать подарок, чтобы обрадовать нас. Люди оценят подарок, от которого они будут получать удовольствие на протяжении всего времени владения им.

7 типичных случаев несоответствия между ожиданиями дарителя и желаниями тех, кому предназначен подарок

1. Люди любят дарить материальные вещи, такие как современные гаджеты или модную одежду. Они предвкушают, как их друзья и близкие обрадуются, открыв эти подарки. Но большинство предпочитает подарки в виде СОБЫТИЙ ИЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, вроде подарочных сертификатов в ресторан, билетов в оперу, ваучеров на участие в игре или туристических поездок.

2. Мы склонны выбирать подарки, от которых можно получить удовольствие ПОЛНОСТЬЮ И НЕМЕДЛЕННО. В то время как большинство получателей подарков предпочли бы как раз обратное. Например, вам скорее подарят маленький букет роз в цвету, чем большой букет нераскрывшихся бутонов. Конечно, распустившиеся цветы выглядят прекрасно и впечатляюще. Но многим людям часто нравится смотреть, как бутоны распускаются со временем – так они дольше получают удовольствие от подарка.

3. Мы считаем, что чем больше мы размышляли о том, какой смысл следует вложить в тот или иной подарок, тем больше получатель оценит наш дар.

Мы думаем, что наша продуманность и глубокомысленность будет очевидна человеку, которому дарят подарок. Но люди далеко не всегда понимают, насколько наш подарок многозначен и НАПОЛНЕН ГЛУБОКИМ СМЫСЛОМ.

4. Многие любят удивлять людей собственным выбором подарков, даже когда им вручили список, из которого следует выбирать. Такие люди убеждены, что подарки, которые они выберут самостоятельно, поразят больше и покажутся более обдуманными. Хотя люди предпочли бы получить то, что они уже выбрали и внесли в свой ВИШ-ЛИСТ.

5. Мы считаем, что чем дороже подарок, тем более значимым он покажется. Но люди не во всех случаях судят о значимости подарка по его ЦЕНЕ.

6. Некоторым нравится выбирать подарки, которые показывают, как ХОРОШО ОНИ ЗНАЮТ ЧЕЛОВЕКА. Например, они могут приобрести подарочный сертификат в ваш любимый магазин, в то время как большинство людей предпочитают более УНИВЕРСАЛЬНЫЕ подарки, скажем, карточки Visa, которые могут быть использованы где угодно .

7. Многие стараются выбирать высокотехнологические подарки ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА, которые, как ожидается, произведут большое впечатление, даже если они технологически сложны и непросты в эксплуатации. А большинство людей предпочли бы вещи, в которых НЕТРУДНО разобраться и можно использовать сходу и без проблем, даже если они окажутся более низкого качества.опубликовано econet

©Bella DePaulo Ph.D, Psychology Today December

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet