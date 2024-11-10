Подросток: Как пережить взросление

Если родители не поддерживают взросление ребенка, его индивидуализацию, то психическое развитие ребенка с этого момента замедляется, или останавливается вовсе.

Малыш теплый, нежный, ласковый, с длинными мягкими вихрами уходит в небытие. И больше никогда не вернется. Уже никогда не будет детских кофточек, мягких платишек, теплых колготок с мордочками на коленках. Маленьких доверчивых ладошек… Рука уже как у мамы, и размер ноги соответствующий… И ростом уже со взрослого человека.

Родительская трагедия: Как пережить взросление своего ребенка

Пусть не складный, похожий на подросшего цыпленка. Такой цыпленок – подросток. Но уже безвозвратно – «не ребенок».

И от этого больно, невыносимо больно внутри. Как если бы кто-то тянул, безжалостно вырывал пуповину, соединяющую с ребенком.

« Малыш, малыш… где ты?..»

А малыша уже нет. «Ребенка» нет.

Переживается сродни потери ребенка. Больно, тяжело, мучительно.

А чтобы эту душевную боль не переживать, можно бессознательно не замечать и не поддерживать взросление своего сына или дочери.

Потому что взросление – это безвозвратная потеря ребенка. Сейчас только разреши покрасить и подстричь волосы, уехать на лето к папе, пойти с подружкой на какие-то непонятные танцы, поехать в лагерь или бросить курсы – и все ребенка нет!

Только и осталось что-то тонко-уловимое… Поворот головы, как кривит мордочку, или испуганные глаза, тонкая ладошка, да длинные пушистые волосы. А разреши обрезать волосы – и все! Рядом какая-то девица. Или вместо ласкового сына, какой-то «хмырь» со стриженной головой и весь в татуировках. Где мой ребенок? Где?!!

Время течет, его не остановить, но разум бывает отказывает, когда речь идет о материнских чувствах. О необходимости принять очевидное – мой ребенок вырос, мне не оставить его взросление, я могу только покалечить его, как садоводы калечат деревце, желая оставить его на веки маленьким. Обрезая листочки один за другим, обламывая веточки, надевая банку или хитрую форму. Чтобы деревце не развивалось, не росло ввысь, не раскидывалось в ширь, а двигалось только туда, куда направила его рука создателя. И главное – навсегда оставалось маленьким.

Если родители не поддерживают взросление ребенка, его индивидуализацию, то психическое развитие ребенка с этого момента замедляется, или останавливается вовсе.

Интеллектуально ребенок развивается, а психически нет. У него нет возможности «вылупиться» из материнского-родительского яйца. Он так и остается в душе этим недоразвитым цыпленком в теле взрослого человека. Инфантильный малыш в теле взрослого.

Даже не так.

если его страх разочаровать мать сильнее его стремления к независимости, к поиску себя, к самовыражению и индивидуализации, ребенок останавливается в развитии.

Чтобы не потерять мать. Чтобы остаться с ней рядом. Чтобы мама признала его.

Манипуляции матери могут быть изощренными, в том, чтобы не пущать, не отрывать, не позволять быть отдельным, каким-то другим.

Ребенку очень важно в подростковый период искать форму себя. Поэтому и одежда невероятных фасонов и цвет волос и прически. Взрослеющая личность пытается выразить себя через одежду, музыку, увлечения.

Это поиск себя очень важен.

Мать может лояльно отнестись к таким выкрутасам и экспериментам над внешностью, но при этом крепко держать за горло и не отпускать поводок.

Пока я «мама ребенка”, я «молодая женщина с ребенком».

Наличие ребенка это подтверждение молодости, женственности.

Однажды я услышала от начальницы отдела, женщины за пятьдесят – «Мне еще ребенка забирать!» «Откуда?» – удивилась я . У меня одна ассоциация – « из детского сада». «Моему ребенку 26 лет» – с довольной улыбкой сообщила она. Шокирующе. Не «дочь забирать». Ребенка…

Если я мать юной девушки, не дай бог, мать взрослой женщины, то, кто я? Старуха…

Хорошо, если «более старшая женщина».

Когда и я и она можем быть женщинами. Она молодой, а я зрелой. Она зрелой, а я старой. Страшно?…

Особенно в свете модных веяний – в 45 выглядеть на 30, в 60 на 45.

Тогда сколько лет дочери? Они что с мамой одногодки?

Страшно. чем взрослее мой ребенок, тем старше я. тем неизбежней признание моего собственного возраста. Тем ближе я к старению. Ближе к увяданию и смерти.

Нет не бывать этому! Буду вечно молодой!

Для этого нужно не только поддерживать себя в вечном тонусе, но и детей держать маленькими, юными, несмышленышами.

В крайнем случае бравировать тем, что я выгляжу не хуже своей дочери! Что нас легко спутать! Мы обе молоды и прекрасны! Я такая же как своя дочь. Я – это она!

Лояльность ребенка родителю велика. Чтобы не потерять мать, ребенок готов отказаться от своих притязаний на индивидуальность, от поисков себя, от рождения взрослости в себе. От себя самого готов отказаться. Лишь бы мама не отказывалась от него. Лишь бы не обдавала холодом своего презрительного разочарования. Лишь бы продолжала узнавать…

Признать в ребенке подростка сложно. Увидеть взрослеющую, юную личность в прежней крохе тяжело. Расстаться со своей бессознательной надеждой на вечную молодость и вечное детство своего ребенка мучительно.

Но можно.

Всему свое время. И очень важно видеть, осознавать и принимать течение времени. Принимать свой возраст. И позволять юному дарованию цвести, распускаться, благоухать, превращаться в прекрасную девушку или сыну - в сильного, крепкого парня, самостоятельного, взрослого мужчину.

При этом осознавая, что материнство это навсегда. Мать не прекращает быть матерью, когда дети вырастают. Она становится мамой взрослых. Это же удивительно быть мамой взрослых, самостоятельных людей, с которыми можно советоваться, которые в чем-то однозначно умнее, где-то сильнее. И видеть в них частички себя. Продолжение себя.

Молодость не может быть вечной. Но мы можем оставаться в своих детях и внуках, в правнуках и в их детях.

Мы не можем своих детей заставить идти той дорогой, которой выбрали мы, – нет можем, но этим сильно покалечим их, не позволим им пройти свой путь, даже не позволим этому пути родиться – лучше, если мы поддержим их во взрослении, в поиске своего пути, в поиске своей формы и при этом не откажется от них.

Поскольку сепарация – это возможность не только быть отдельным, но и не терять отношения.

“Я могу быть рядом с тобой собой” . Не это ли счастье?

“Мне не нужно стараться быть кем-то другим, чтобы быть рядом с тобой”.

Ты можешь быть собой, таким как ты есть, и ты все равно останешься моим сыном.

Ты можешь быть любой, какой хочешь, ты можешь искать себя и найти, и ты все равно останешься моей дочерью.опубликовано econet

Автор Ирина Дыбова

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