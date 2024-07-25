Не нужно прятать свои чувства от других, надевать маску спокойствия и равнодушия. Демонстрируя радость или боль, мы показываем, что мы - настоящие. И кто-то принимает наши чувства, разделяет их. Это бесценная в общении форма близости.

У многих из нас в детстве сложилось так, что родители не принимали наши чувства. Это значит, что сейчас нам сложно поверить, что другие люди тоже выдержат и примут наши чувства. Мы прячемся, когда плачем, глотая слезы до последнего, пока можем терпеть. Уходим плакать в ванную. Злимся и не признаем этого, сжимая кулаки и кусая губы. Стыдимся и делаем вид, что всё в порядке. Грустим и стараемся «не грузить» других людей своими переживаниями.

Для чего нужно разделять свои чувства с другими людьми?

Единственное, что мы хоть как-то еще готовы показывать, — это радость, да и то «в рамках приличия». Если она слишком сильная, то мы тоже ее прячем, ибо это не принято.

Вот и получается, что полностью быть собой мы можем только в одиночестве за закрытыми дверями. Редкие цельные люди могут быть собой с кем-то еще. И совсем единицы позволяют себе быть собой и быть в своих чувствах всегда. И они счастливы.

Но следует знать, что чувства для того и даны человеку, чтобы разделить их с другими людьми. Чувства помогают выстроить отношения и найти нужный способ общения. Чувства помогают сообщить другому о том, какой ты настоящий. Разделенные с другим человеком чувства дают шанс быть по-настоящему увиденным. Не глазами, а душой. И тогда всё становится просто.

Вместить свое чувство, вместить чужое чувство и при этом оставаться рядом — вот формула близости. Не обязательно сразу что-то делать. Можно просто быть, видеть, принимать и отзываться своими чувствами. Этого достаточно. И никаким другим способом невозможно получить близость. Ни большим количеством мыслей и дел, ни помощью и заботой, ни подарками.

А преодоление страха и предъявление себя в своих реальных чувствах — прямой путь. И если есть чувства, важно найти способ разделить их с людьми.

Так что придется учиться.опубликовано econet

Автор Датешидзе Аглая

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