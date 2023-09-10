В психологии есть так называемый «закон половинок»: один рисует первую половинку предмета, а второй дорисовывает – и в результате всегда получается именно то, что задумал первый. Видимо, я не то и не так нарисовала, потому что ты решил вообще ничего не дорисовывать. Половинчатые отношения обречены - ни ты ни я не любим полумер.

Скажу сразу, это моя (вина?) зона ответственности. Это я ошиблась, решив, что мы оба находимся «в отношениях». Я почему-то решила, что мы оба влюблены, и что для нас это одинаково важно. Ты совершал какие-то поступки, говорил правильные слова, и я поверила, что нужна тебе.

Однажды я от тебя уйду

Мы взяли рецепт отличных выходных и попытались превратить их в нечто большее. Но рецепт блинов не подходит для пирога. Из нас двоих, «в отношениях» была только я. Твой статус с самого начала был не определен.

Сначала, на волне эмоций, я этого просто не осознавала. (Ты ведь говорил, что тебе хорошо со мной.) Потом я тешила себя мыслью, что ты «задвигаешь» меня исключительно из-за работы. Это было нормально, и я не возражала. (Ведь на мой вопрос ты отвечал, что я нужна тебе.) Но наступил момент, когда стало ясно, что работа тут не при чем. В твоей жизни находилось время на все, кроме нас.

И до меня вдруг дошло, что меня вообще нет в списке приоритетов.

Возможно, ты видишь это иначе. Но я не знаю, что на самом деле происходит в твоей голове. К сожалению, это понимание не «витает в воздухе». Я могу говорить лишь о том, как это выглядит для меня. В какой-то момент я увидела рядом с собой скучающего мужчину с отсутствующим взглядом, полублагосклонно принимающего мои поцелуи и отсчитывающего время до приезда такси. И тут поддерживаемый только мной половинчатый мир рухнул.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Это не моя Вселенная. Только собаки заискивающе заглядывают в глаза, вымаливая хоть капельку любви и внимания. Женщины, по крайней мере, такие, как я, так не поступают. Заставить себя полюбить невозможно - поэтому они не навязываются мужчинам, которым не нужны, и не пытаются удержать то, что им не принадлежит.

Я вдруг отчетливо поняла, что тебя надо отпустить (или себя?). Чем крепче сжимаешь кулак, тем меньше шансов удержать. Я не держу. В этом был смысл, пока я думала, что приношу тебе радость. Но продолжать в «одностороннем порядке» я больше не могу и не хочу.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Жизнь – хрупкая штука. Я хочу, чтобы твоя была счастливой. Если кто-то другой принесет тебе больше счастья, я буду рада. Я благодарна тебе за каждую минуту, проведенную вместе. Это счастье. Я ни о чем не жалею.

Я не ухожу – это глупо – мне не из чего уходить. Я просто отпускаю иллюзию отношений, которых нет. Это здорово все упрощает. Если я нужна тебе, ты знаешь, где меня искать. Если я не нужна тебе, то все сделано правильно. опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet