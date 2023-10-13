Поступки, которые нельзя прощать мужчине

Ради сохранения отношений с партнером женщина может пожертвовать многим. Но иногда цена, которую она платит за свое "счастье", бывает слишком высока. Речь о том, что женщина терпит, когда нельзя терпеть, и прощает, когда нельзя прощать.

В любом союзе происходят ссоры и конфликты. Мы выясняем отношения, отстаиваем свою позицию, прощаем… Но есть такие мужские поступки, которые не терпят компромисса. И терпеть их женщине крайне вредно. В противном случае это влечет за собой еще большие жизненные осложнения.

Какие мужские поступки нельзя терпеть и прощать

Совместный быт служит нешуточным испытанием прочности отношений. Споры и даже конфликты между возлюбленными могут вызвать как немытая посуда, разбросанная одежда, так и более серьезные вещи. Но это не смертельно. А вот определенные «минусы» в мужском поведении наблюдать, терпеть и прощать просто не рекомендуется.

Вот эти негативные привычки и особенности поведения мужчины

Отсутствие уважения к своей женщине.

Уважение – тот фундамент, на котором строятся прочные и долговременные отношения. Нет уважения - нет любви. И кому понравится терпеть подобное (часто унизительное) отношение к себе?

Привычка лгать.

Даже невинный, случайный обман может насторожить и лишить безоговорочного доверия к партнеру. А если он считает вранье нормальным явлением, как с ним строить откровенные, доверительные отношения?

Агрессия.

Неконтролируемое поведение может являться как признаком отсутствия воспитания, так и симптомом психического расстройства. Крик, угрозы, «распускание рук» – довольно веский повод разорвать отношения с агрессивным возлюбленным. Даже если после вспышки гнева он просит прощения и клянется, что больше этого не повторится.

Предательство.

Если речь идет, например, об измене, вам самим решать, как быть дальше. Сумеете вы простить, вычеркнуть из памяти эпизод предательства и строить дальше ваши отношения? Ясно одно, что прежними вы уже не будете, и доверие вернуть очень трудно.

Стыдится своей девушки (супруги).

Если мужчина влюблен, он убежден, что его избранница – самая прекрасная на все белом свете. Если он, наоборот, опасается, что ее недостатки заметят другие (и это бросит на него тень), значит, никакой любви нет и в помине. А есть приспособленчество ради личной корысти. Выгодой может служить что угодно: как уборка квартиры, так и влиятельный папа возлюбленной.

Нежелание помогать по дому.

Закрывать глаза на подобное поведение партнера можно только в одном случае – если он хорошо зарабатывает, чтобы оплатить услуги домработницы. В противном случае важно ему объяснить, что домашние обязанности каким-то образом делятся между мужем и женой.

Откровенно восхищается другими дамами.

Это происходит из-за отсутствия уважения к своей партнерше. Или такой «ловелас» не может скрыть своей горячей любви ко всему женскому полу. Какой жене охота постоянно подозревать и контролировать своего благоверного?опубликовано econet

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