Потерял голову: Почему мы «западаем» на определенных людей?

Сильнее всего мы «западаем» на людей, активирующих нашу психологическую травму. Психика стремится завершить незавершенное.

Вову мама била. При этом она же его, испуганного, униженного, и обвиняла, восклицая «посмотри, до чего мать довел?!» и хваталась за сердце. Вова маму любил и чувствовал себя виноватым. Он изо всех сил сдерживал слезы и старался успокоить маму. Он замолкал, приносил ей воды и покорно ждал, пока она отойдет. Постепенно мама смягчалась. А после все повторялось вновь.

Почему нас "цепляют" именно такие отношения?

У Вовы возникли устойчивые двойственные чувства: та, которую я люблю, причиняет мне боль: «люблю», «боюсь», «чувствую себя виноватым» - связались в единый клубок. В качестве способа преодолеть удушающую ситуацию Вова освоил молчаливое приспособление и угодливость.

Именно такой способ поведения помогал проходить через стрессовые ситуации с мамой. Именно в результате такого поведения мама понемногу смягчалась.

Когда Вова вырос он стал бояться и других женщин (женщин как вид), но именно те, кто откровенно отвергал его, унижал, винил и обесценивал, вызывали в Вове наиболее сильные чувства, именно такие женщины его «цепляли». «Сносило крышу» и он пытался наконец-то завоевать таких женщин, получить их признание и любовь, освободиться от изъедающего чувства вины. Всё то, что так сильно было нужно в детстве и чего он так и не получил.

Для этого, как в детстве, он старался быть молчаливым, угодливым и покорным. Только почувствовать себя любимым так и не удавалось.

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Если кратко, то преамбула сей зарисовки такова, что сильнее всего мы «западаем» на людей, активирующих нашу психологическую травму. Психика стремится завершить незавершенное (закрыть тот самый гештальт). Детская травмирующая, «несправедливая» ситуация, в которой было много непрожитых чувств, является таким незавершенным гештальтом.

И переживая на внутреннем уровне схожее, чувствуя себя с определенными людьми или в определенной ситуации, как там и тогда, мы включаем программу завершения. Невозможного завершения. Поскольку в похожих ситуациях, с похожими людьми мы скорее ретравмируемся, чем излечимся.опубликовано econet

Автор Евгения Карлин

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