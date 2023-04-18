Признаков того, что женщина потухла и просто тлеет, довольно много. Нежелание и большая жирная лень что-то менять и начинать шевелиться...Не пора ли очнуться?..

Каждый может управлять своим огоньком изнутри... чтобы не катиться всю оставшуюся жизнь "на нейтралке"... Потухшая женщина - это женщина, которая однажды по какой-то причине решила, что больше не хочет "гореть". Вот так вот взяла и потухла. Вернее, прикрутила свой "внутренний фитиль" и поставила на режим, минимально допустимый для сносного выживания, и теперь не живет, а просто тихо тлеет...

Потухшая женщина

Почему так? То ли потому что и правда устала и больше не может. То ли потому что утратила смысл и греющее душу "зачем". То ли потому что когда-то (бывает, она уже и не вспомнит когда) дунул резкий порывистый ветер и своим холодным дыханием затушил ее огонек. А она испугалась и совсем забыла, что умеет управлять своим огоньком изнутри...

Если посмотреть на огонь как на энергию, то он способен и созидать, и разрушать. Огонь, как природная стихия, может согреть, а может больно ранить или вовсе уничтожить. Вспомните, как ведет себя огонь - он может быть опасным, когда выходит из-под контроля того, кто его развел, и вырывается за отведенные ему пределы. А может быть слишком слабым, чтобы устоять перед неожиданным порывом ветра и гаснет, если его не оберегать и не поддерживать.

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Внутренний огонь, как метафора внутренней эмоциональной энергии, так же способен дарить тепло, согревать и растапливать, а может испепелить до тла, выйдя из-под контроля хозяина. Он может разрушать как самого человека, так и тех, кто находится рядом с ним.

Многие женщины так и живут - просто теплятся, оставаясь на грани выживания. У них недостаточно внутренних сил (внутреннего огня) ни для того, чтобы согреть себя, ни для того, чтобы поделиться своим теплом с другими. Они решили, что у них недостаточно сил, чтобы снова разгореться. И некоторые не просят и не ждут никакой помощи. Устали... Не верят...

Бывает так, что некоторые пытаются поддерживать свой внутренний огонек, перехватывая по чуть-чуть то тут, то там, в разных местах, у разных людей. Ждут и напрашиваются на похвалу, одобрения, ждут комплиментов, подарков.

Как голодные птенцы жадно ловят взгляды и реакцию других людей на результаты своих достижений. "О! меня похвалили, отметили, значит не зря старалась!"

И все бы ничего, только такие источники слишком нестабильны, потому что временны. И каждый раз голодной и тлеющей женщине приходится придумывать все новые и новые способы, чтобы заслужить новую порцию огонька, чтобы еще какое-то время продержаться. "Главное не останавливаться, не сбавлять обороты", - думает тлеющая зависимая, но не желающая сдаваться и переключиться на внутренние источники, женщина.

А когда подпитаться извне не получается, она мучается, страдает. И злится. А дальше все сначала и вот она уже сама не замечает, как попадает в замкнутый круг зависимости... От похвалы, от признания, от одобрения, ждет, чтобы заметили и похвалили ее достижения, зависит от мужчин, от различных благ и т.д...

Ее беспощадно бросает из крайности в крайность - чем больше сил она потратила на попытки раздобыть и заслужить порцию радости извне, тем более пустой и обессилившей она чувствует себя внутри потом, когда "догнала и получила"... Тем дольше ей нужно времени на восстановление и тем мощнее должен быть новый внешний стимул, который ее снова включит и зажжет.

А бывает так, что женщине только кажется, будто она живет и горит. Или она вовсе об этом не задумывается, потому что на самом деле она уже давно "перегорела". Только вот боится сама себе в этом признаться. "А что? На работу хожу, вон сколько всего одна делаю!" Только это все другое, это самообман, видимость, оболочка без содержания.

Проверить это очень легко. Представьте, что наступил долгожданный выходной, утро. Никуда не надо ехать/бежать/спешить. Звонит подруга (подходит ребенок, или любимый когда-то мужчина) и говорит: "Ты в окно уже смотрела? Видела первый снег? Столько снегу навалило, все деревья стоят в белых шапках! Пошли в парк погуляем?! Красота на улице - сногсшибательная! Ну пошли! Сейчас!"

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И по тому, что женщина предпочтет и как она отреагирует, многое станет понятно. Пойдет ли она с удовольствием и любопытством ребенка наслаждаться сказочной красотой, дышать свежим воздухом и щуриться от белизны первого снега, щедро рассыпанного вокруг. Не думая при этом, что она не успела сделать вчера, что она должна сделать сегодня и что ей надо успеть завтра. Или выберет еще глубже зарыться в одеяльную берлогу и пропустит порцию чуда, которое навсегда поселится у нее внутри в виде теплого приятного воспоминания и будет самым лучшим топливом для ее внутреннего огонька.

Вообще, признаков того, что женщина потухла и просто тлеет, довольно много: потухший взгляд без искорок в глазах, механическая улыбка, потому что надо быть вежливой и "держать лицо". Уставшее, измученное тело, плохое самочувствие и упадок сил. Отсутствие интересов, желаний, увлечений. Скучный, мрачный, серый, незаметный внешний вид. Негативный эмоциональный фон - злость, усталость, апатия, раздражение, агрессия ("отстаньте и не трогайте меня, я же вас не трогаю. а если не отстанете, то я на вас как рявкну огнем злости, мало не покажется"). Отсутствие веры, что может быть по-другому. Нежелание и большая жирная лень что-то менять и начинать шевелиться...

Но самый главный критерий того, что женщина перегорела - это когда ей спать интереснее, чем жить/смеяться/гулять/наслаждаться. Без повода, причины и глобального смысла. Просто жить. С огоньком в глазах и теплом в сердце.

Если на физическом уровне нарушений нет (это станет понятно после посещения и консультации врача) и поэтому нет потребности в медицинской коррекции состояния, тогда нужно "включать и разжигать" свой внутренний огонек самостоятельно. Если конечно нет большого желания прокатиться "на нейтралке" всю оставшуюся жизнь.опубликовано econet

Автор Надежда Татаренкова

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