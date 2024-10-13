Практика исцеления женского одиночества

Женское счастье - это то, что является лучшим индивидуально для каждой женщины. Слушай себя, свое тело, свою душу - она точно знает в чем счастье. Быть самой собой в жизни и получать от этого удовольствие - залог внутренней гармонии. Прийти к этому поможет одна из представленных ниже практик.

Было бы здорово, если бы все женщины на нашей планете были счастливы, имели настоящую и гармоничную семью. Но дела обстоят иначе. По-другому быть не может, потому что каждая женщина – это уникальная личность со своей запрограммированной историей жизни.

Мифы про женское одиночество

Отличная новость в том, что программу можно изменить, а нужно ли это сделать – выбор за вами.

Каждая женщина по-своему представляет свое счастье. Не всегда женщина желает иметь семью, детей, партнера по жизни.

В этой статье поговорим про женское одиночество. Вспомните, как часто в своей жизни вы слышали следующие высказывания от близких и родственников, читали в прессе, журналах, слышали по телевизору и т.д.:

1. Нормальная женщина не должна быть одна, иначе она не нормальная.

2. В 20 лет женщина должна быть замужем и рожать детей.

3. Все мужики сволочи.

4. Женское счастье – был бы милый рядом.

5. Одиночество не красит женщину.

6. Общество считает, что одиноких женщин можно отправлять в командировки, задерживаться на работе, т.к. у них нет семьи, детей и, вообще, личной жизни.

7. Замужним женщинам неприлично дружить с одинокими подругами.

8. Быть одинокой не прилично.

9. Быть одинокой стыдно.

10. У одинокой женщины нет регулярного секса.

11. Отсутствие регулярного секса у одинокой женщины влечет к онкологическим заболеваниям и ранней смерти.

12. К сорока годам женщине трудно найти нормального мужчину, все уже разобраны.

13. Встречаться с женатым мужчиной неприлично и бесперспективно, на чужом несчастье своего не наживешь.

14. Женатые мужчины встречаются с одинокими женщинами только для секса, они никогда не бросят свою семью.

15. Служебные романы ничем хорошим не заканчиваются. Нельзя иметь интимные связи там, где работаешь.

Этот список можно продолжать до бесконечности. Весь список - это мифы, присутствующие в сознании и подсознании женщины, влияющие на ее выбор.

Самая мощная зависимость человечества - это общественное мнение о вашей личной жизни.

Если женщине комфортно жить одной сейчас – это нормально, значит именно это ей и нужно. Заменим слово одиночество на уединение.

Уединение – отличный период, когда происходит переоценка внутренних ценностей. Это период личностного роста, переход на следующую ступень развития, постановка целей на будущее, просто отдых, ничегонеделание, занятие собой, своим любимым делом, в общем тем, чем хочется заняться в глубине души.

Одиночество так же необходимо разуму, как воздержание в еде — телу, и точно так же гибельно, если оно слишком долго длится. (Вовенарг)

Самое главное – следовать потребностям своей души независимо от того, что думают о вас окружающие. Даже если, кажется, что нет ни одного человека, который поддерживает вас в ваших намерениях – это миф.

Достаточно одного человека. Это – ВЫ, это истина внутри вас, она знает ответы на все ваши вопросы, она готова прийти к вам на помощь. Все что нужно – попросить о помощи свое внутреннее Я.

Если вы действительно желаете создать семью, привлечь в свою жизнь любимого и любящего мужчину – попробуйте сделать следующее:

выразите искреннее намерение создать семью (поставить цель);

действуйте (освободитесь от скрытых блоков, препятствующих достижению цели);

верьте в достижение цели (это важный момент);

почувствуйте себя так, как будто вы уже достигли результата (представьте результат, какие эмоции, мысли, чувства, образы, картинки вы видите и чувствуете в моменте обладания желаемым).

Блоки, препятствующие достижению целей могут быть записаны на нескольких уровнях: генетический, духовный, исторический, сознательный. Часто мы не осознаём причину неудач, она кроется на подсознательном уровне.

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Практика исцеления от нежелательных эмоций, блоков, ограничений

1. Сядьте удобно, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, расслабьтесь.

2. Примите и поблагодарите себя, всех людей, свое прошлое и настоящее каким бы оно не было.

3. Мысленно опуститесь в сердечную чакру, поприветствуйте ее.

4. Обратитесь с ясно сформулированным намерением (Например: Я желаю привлечь в свою жизнь любимого и любящего мужчину и создать с ним семью, во благо развития всего окружающего мира. Я прошу показать мне все препятствия для достижения моей цели, которые есть во мне на всех уровнях существования).

5. Наблюдайте за тем, что будет происходить внутри вас. Возможно, вам будут представлены образы, ситуации из вашей жизни, мысли, люди, которые создали блок. Это вызовет реакцию в вашем теле: эмоциональную, физическую, вы обязательно почувствуете.

6. Рассмотрите, что именно вызывает в вас реакцию – обида, злость, ненависть или что-то другое. Примите это с благодарностью. Оно произошло в вашей жизни для вашего блага, оно пришло, чтобы вы обнаружили и отпустили его.

7. Мысленно или вслух призовите своих Ангелов, попросите помочь вам исцелиться, дайте им разрешение освободить вас от всех блокирующих установок и убеждений. Наблюдайте процесс без осуждения и оценки. Вам не нужно давать указания как это сделать, отдайтесь процессу наблюдения.

8. Когда почувствуете легкость и освобождение поблагодарите себя и всех участников происходящего. Запомните это состояние, оно пригодится вам в дальнейшем.

9. Мысленно наполните свое тело чистым и ясным светом высшей энергии любви (на вдохе свет проникает в ваше тело начиная с макушки головы, на выдохе постепенно заполняет все тело до кончиков пальцев ног).

10. Подышите глубоко, откройте глаза. Практика окончена.

11. Полезно после практики пить чистую негазированую воду мелкими глотками (1 – 1,5 литра в день). Вода очистит ваше физическое и ментальное тело, привнесет новую энергию осознанности.

Результатом применения практики должно быть состояние внутреннего покоя на ситуацию, которую прорабатывали (без физических и эмоциональных реакций организма). Т.е. если вспоминая болезненный эпизод вы чувствуете спокойствие - значит цель достигнута, если чувствуется дискомфорт - необходимо его проработать тем же способом.

Бывает, что одна проблема состоит из наслоения нескольких эпизодов. Применяя практику, вы снимаете слой за слоем, как будто раздеваете луковицу, где в итоге остается пустота - свобода.

Наш организм быстро привыкает ко всему, в том числе и к наличию дискомфорта. Качественно проработанная проблема исчезнет сразу на ментальном уровне, а на физическом еще будет пребывать некоторое время. Вас может раскачивать как маятник, возвращать обратно. Старые привычки не захотят так просто покидать вас. Здесь главное понимать, что проблемы уже нет и возвращать себя в состояние покоя.

Желаю удачи в применении практики и в жизни!опубликовано econet

Автор Любовь Скубко

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