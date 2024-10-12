Практика прощения: переработка эмоциональных отходов

Доктор Хабиб Садеги, член Американского общества эндобиогенной медицины и интегративной физиологии о важности прощения для исцеления души и тела. Предлагаем вашему вниманию упражнение, которое поможет в любой из этих ситуаций – будь то прощение другого или же прощение себя

Мы совершаем ошибку, полностью обращая силу прощения на другого, хотя прощение прежде всего относится к нам самим. Однако есть разница между тем, чтобы простить поступок другого человека и поступок, совершённый нами по отношению к себе. В последнем эмоции могут быть намного сильнее.

Ниже приведён образец, который поможет в любой из этих ситуаций – будь то прощение другого или же прощение себя, поскольку наши отношения с другими – это зеркальное отражение отношений с самими собой. Осуждая других, мы осуждаем и себя. Другими словами, когда они совершают поступки, которые мы считаем жестокими или бесчувственными, это наводит на мысль о том, что мы относимся равнодушно или бессердечно к самим себе. Иначе почему бы мы стали реагировать так болезненно на чей-то выпад?

Можно раздражаться или обвинять другого или же повернуть ситуацию на пользу нашему личностному росту и исцелению. Если мы благодарим за урок, который этот человек нам преподал, и отвечаем ему с любовью, то делаем позитивный выбор и движемся вперёд с радостью, а не с горечью. Выбирая любовь, мы сигнализируем себе, что достойны собственной доброты, чуткости и внимания.

Наши связи с другими – отражение нашего отношения к себе. Поэтому, когда мы практикуем сострадательное прощение, его следует направить прежде всего на себя. Это касается и тех ситуаций, когда мы прощаем другого. Всё, что нужно для выполнения данного упражнения, – мы сами, и не важно, на кого направлено прощение. Другому человеку вовсе не обязательно быть рядом, чтобы прощение сработало. Этот метод можно использовать каждый раз, когда вам нужно освободиться от осуждения или обиды на кого-то – себя или другого человека.

Практика сострадательного самопрощения

1. Подумайте о ребёнке, которого вы любите. Пусть ваше сердце распахнётся. В этом состоянии испытайте чувство любви,

или

Подумайте о человеке, которого любите больше всех на свете. Пусть ваше сердце распахнётся, соединяя вас с любимым человеком,

или

Положите правую руку на сердце как символ соединения с тем, кого вы любите.

2. Сохраняя это открытое пространство, сосредоточьтесь на себе и начинайте путь к сострадательному прощению.

3. В образце ниже просто впишите в пропуски подходящие утверждения и имя человека, о котором вы думаете, или сосредоточьтесь на другой версии, которая поможет вам простить проступки, совершённые против самих себя.

Я прощаю себя за то, что осуждала [имя человека или своё] за бесчувственность, отсутствие чуткости и доброты.

Я прощаю себя за то, что осуждала себя, нуждаясь в одобрении и принятии [имя человека].

Я прощаю себя за то, что осуждала себя, принимая поведение [имя человека] на свой счёт.

Я прощаю себя за то, что осуждала себя как не заслуживающую сочувствия, доброты и любви со стороны себя и других.

Я прощаю себя за то, что осуждала себя, считая не достойной большей осознанности.

Я прощаю себя за то, что осуждала себя, считая не достойной любви Бога или лишь надеясь её заслужить.

4. Закончив это, прочитайте утверждения вслух. Повторяйте их снова и снова, пока не почувствуете, как негативные эмоции уходят. Можно произносить эти слова как мантру или молитву всякий раз, когда переживания возвращаются.

5. В финале поблагодарите себя за мужество, которое только что проявили, и за прощение.

Цели сострадательного самопрощения

1. Исцелиться благодаря компрессу сострадательной любви, наложенному на душевную боль.

2. Уравновесить внутренние беспокойства, отпустив суждения и сдавшись любви – нашей истинной природе.

3. Помогать развивать сострадательное прощение себя как хорошую привычку и применять её, как только замечаем в себе осуждение.

4. Укрепить своё понимание собственной ценности, а также понимание, что любовь – наша истинная природа. Самопрощение – это сострадание в действии!

Равновесие прощения

При создании очистных сооружений размер полей орошения должен быть прямо пропорционален объёму принимаемых сточных вод и обратно пропорционален пористости гравийно-песочной смеси. Это означает, что большая семья будет производить много сточных вод, поэтому септик должен быть такого объёма, чтобы справляться с очисткой такого количества жидкости.

Но гравийно-песочная смесь в септике должна быть плотнее и менее пористой, чтобы степень фильтрации была выше.

Когда мы прощаем, мы позволяем негативным эмоциям пройти последний этап переработки эмоциональных отходов. Они проходят через наше внутреннее поле орошения для завершения цикла. На языке эмоций это означает, что пористость нашего поля орошения должна отражать объём прощаемого проступка. Если оно слишком рыхлое и пористое, то эмоции проходят поле насквозь без должной проработки и остаются неочищенными.

Хороший пример: мы торопимся простить, ибо считаем, что гнев вреден для нашего духа, или просто не хотим держать обиду на близкого человека, например ребёнка, возлюбленного или родителей. Гнев тоже может быть здоровым, как огненный фильтр для очищения иных чувств. Но прощённое слишком легко может остаться непрощённым. В результате неочищенный гнев будет отравлять нас, так как мы полностью не проработали эмоции из-за переживания, вызвавшего гнев.

Но если наше внутреннее поле орошения слишком плотное, твёрдое и не способное прощать, то нашей системе фильтрации эмоций не хватает открытых пор, через которые можно нейтрализовать эмоциональные отходы. Малая пористость вызывает затор и засор, происходит загрязнение жилища – или организма, который заболевает.

Мы торопимся простить или скупимся на прощение, потому что у нас вызывают дискомфорт негативные эмоции, которые мы должны проработать, чтобы простить. И мы прибегаем к привычным механизмам подавления. Мы прибегаем к эмоциональному позированию и делаем вид, что всё не так уж сложно, и прощаем быстро, но не полностью. Или надеваем эмоциональную броню и закрываемся, а это блокирует прощение в самом начале.

Следует выждать время и найти золотую середину между поспешным прощением и бегством от него. Выполняя упражнения этого шага, ведущие к прощению, позвольте себе с достоинством проработать свои эмоции, и пусть для этого потребуется столько времени, сколько необходимо. опубликовано econet

©Хабиб Садеги, «Детокс души и тела. Как избавиться от эмоционального мусора и устранить причины болезней»

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