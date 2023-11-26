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Правильная доза счастья

Источник: facebook.com 26 ноября 2023 6692
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Как сохранить ощущение счастья? Возможно, нужно просто вовремя остановиться? Как правильно выбрать свою дозу счастья - читайте далее...

Правильная доза счастья

Часто вопрос счастья в отношениях не в том Что, а в том Сколько и На каком расстоянии. И люди этого не разделяют, игнорируя шкалу вкусно – невкусно – отвратительно. Важно почувствовать дозу, после которой уже хватит. Или даже ту переходную территорию, на которой не так вкусно и становится невкусно, а затем становится отвратительно.

Про "Вкусно", "Невкусно" и "Отвратительно"

Любимая работа – хорошо и очень вкусно. Любимая работа 24/7 целую неделю – это уже как-то невкусно. А вот аврал целый год – буээээээ. Ненависть и отвращение. Рано или поздно у грамотного специалиста хорошей работы становится больше, чем времени. И наступает пресыщение, которое может превратиться в отвращение к любимому делу, если не остановиться вовремя.

Близкий человек – хорошо, вкусно. Близкий, с которым ты ешь, пьёшь, спишь и даже в туалет ходишь – удушающе, отвратительно. Какая уж там любовь? И тут приходится продираться через дерби вины, стыда и ставить границы. Искать момент, когда вкусно переходит в невкусно и не доводить до отвращения.

Секс – чудесно, волнующе, аппетитно. Но даже с самым подходящим партнером наступает пресыщение, когда уже не вкусно. А если примерить на себя концепцию, что люди в семье всегда "должны" друг другу секс, то защитная реакция тела не заставляет себя долго ждать. Каждая вторая семейная пара с этим сталкивается с отвращением друг к другу. Из него есть выход. Этот выход – регуляция качества и дистанции.

Важно почувствовать дозу, после которой уже хватит. Или даже ту переходную территорию, на которой не так вкусно и становится невкусно, а затем становится отвратительно.

В идеале стоит остановиться перед не так вкусно.

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Правильная доза счастья

Вот, например едите вы первый раз в июне черешню... Сначала кладете спелые ягоды горстями в рот, сок течёт по губам и вы глотаете, почти не жуя. Мммммм... Удивительно вкусно! Потом кладёте в рот по две ягодки, и вам уже не так вкусно. А потом уже едите машинально по одной. И скоро ощущаете полный живот и черешневый ком в горле. И вот вы всё медленнее едите, а мыслями уже пять минут как находитесь в другом месте, не замечая своего отвращения.

И вот это момент, когда пора заканчивать, пока черешня не стала совсем отвратительной. Вернее, черешня отвратительной не становится. Она все также хороша, как и близость, секс или интересная работа. Это просто вы рискуете нажраться до отвращения. Так вот, заканчивайте раньше.

Получается, что качество жизни, любви и удовольствия в контакте с миром регулируется чувством отвращения. Когда оно нарастает, пора увеличивать дистанцию, пока прекрасное не стало токсичным.
И тут никто не говорит о том, что оно плохое. Никто не говорит, что черешня – это ужасно или секс – это скучно. Просто на данный момент уже достаточно.

Наша человеческая природа сама ограничивает объём, скорость и силу. Уважение к ней и ее ограничениям вдруг позволяет почувствовать ценность того времени, которое мы по-настоящему можем провести вместе, и того объема чувств, который можем пережить, пока естественная сила отвращения не начинает своё движение на увеличение расстояния, чтобы переварить и снова с быть готовыми встречи. Как-то так.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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Источник: https://econet.ua/

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аглая Датешидзе счастье отношения вкус жизнь психология

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