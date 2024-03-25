Правильный для вас мужчина избавляет вас от комплексов, а не наоборот - лишь добавляет новых

Если мужчина пытается вас воспитывать, корректирует ваш внешний вид, постоянно делает замечания, пришло время вспомнить о личных границах. Партнер пытается взять под контроль самые незначительные нюансы вашей жизни? Стоит задуматься, а нужен ли вам такой избранник.

Бывают такие мужчины, которые под соусом "я хочу как лучше для тебя" начинают рассказывать женщине о том, как ей вести себя, одеваться, вообще выглядеть и какой образ жизни вести. То есть другими словами давят на женщину и пытаются её как-то прогнуть под себя, сломать и сделать удобной для себя.

"Я хочу как лучше для тебя"

Одним словом, не лишают любимую женщину комплексов, которые и так есть почти у всех женщин, даже если они полностью надуманные, а наоборот - добавляют ей еще новых и это явно не то, что должно происходить в действительно любящих и гармоничных отношениях.

Поэтому важно отслеживать такие моменты в поведении вашего партнера и сразу же пресекать их на корню. Также надо понимать, что женщине в таком случае надо иметь очень прочный внутренний стержень и опору на себя, то есть знать и четко понимать, что её нельзя "продавливать" вообще никому, даже в как будто благих целях и даже любимому человеку.

Но для этого нужно иметь опору в себе, не зависеть от мужчины ни материально, ни эмоционально. Ведь только в таком случае мужчина просто не будет иметь вообще никаких прав диктовать вам свои условия того, как вам выглядеть и вести себя. Это уже лично ваше дело и если вы не зависите от мужчины, значит вам и не нужно будет угождать ему в чем-либо, ведь вы два абсолютно равных партнера у ваших отношениях. Это очень важный момент.

То есть такая женщина не кричит и не доказывает всем вокруг, что у нее есть собственные границы и она сама все лучше знает, что ей делать, а просто спокойно один раз заявляет об этом и на этом точка. Больше она к этой теме не возвращается, ведь в этом просто нет такой необходимости - её или слышат и принимают, или нет.

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Конечно, такая женщина любит себя, но и мужчину она тоже способна любить. Она верит ему, что он действительно может хотеть только лучшего для нее, по его же собственному мнению, но это никак не мешает ей верить в себя саму, то есть она не теряет веры в себя веря в него, вот что главное.

Она четко знает чего хочет, а чего точно нет и транслирует это словамы, а не только полунамекамы своему избраннику, вот так все просто, но и для некоторых женщин пока еще довольно сложно одновременно.

Именно поэтому вам нужно сделать одну очень и очень важную вещь - это научиться быть как гора в своих принципах и собственных убеждениях, а не прислушиваться ко всем подряд, которые как будто бы знают лучше вас самих, что вам нужно на самом деле. Но так не бывает.

Вы, конечно, можете быть открыты для нового опыта, но если вы будете все время все мысли впитывать в себя как губка и думать, что теперь именно так вам и надо жить и поступать, то ничего хорошего из этого уж точно не получится.

Вы только будете все больше и больше обрастать комплексами и страхами не справиться со всем этим. С вашим желанием быть для кого-то его идеалом. Будьте лучше для себя. Своими собственными - такими, как вы есть и главное - просто будьте по-настоящему счастливы! Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Кирста Виктория

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